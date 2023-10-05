Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Гороскоп на 5 октября: Львам — больше учиться, Стрельцам — следить за кошельком arrow

Гороскоп на 5 октября: Львам — больше учиться, Стрельцам — следить за кошельком

5 октября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

5 октября — 21 лунные сутки. День физической и творческой активности, когда полезно будет что-то делать в коллективе и куда-то ехать путешествовать. Также полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения. Луна в знаке Близнецов, поэтому смело проводите любые финансовые операции.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 5 октября:

Овен

Сегодня вы сможете добиться любых целей в профессиональном плане, но для этого нужно действовать. Если вы будете сидеть на одном месте, то ничего у вас не получится.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Астрологи утверждают, что для вас этот день будет достаточно спокойным, поэтому ни о чем не волнуйтесь. Просто живите свою жизнь и наслаждайтесь каждым моментом.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

У вас могут возникнуть новые задачи, с которыми вам трудно будет справиться самим. Вам придется обратиться к другим людям за помощью, поэтому пора проявить свои навыки общения.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Этот день будет благоприятным для того, чтобы решить любые вопросы в финансовой сфере. Задумайтесь, куда бы вы хотели вложить свои средства, может быть, это будет недвижимость?

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Звезды рекомендуют вам больше учиться, поэтому любая информация, которую вы узнаете, поможет вам подняться по карьерной лестнице.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Сегодня у вас могут появиться некоторые разногласия с родными людьми, но звезды советуют вам решить все мирным путем. Не усугубляйте ситуацию своими обидами.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

В этот день вы можете начать какой-нибудь новый проект, который в ближайшее время сможет дать определенные результаты. Поэтому самое время склонить на свою сторону единомышленников.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Астрологи советуют вам потренировать свое эмоциональное состояние, с которым вы иногда не можете справиться. Лучше обратитесь за помощью к специалистам, которые смогут поправить ваш эмоциональный мир.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Сегодня гороскоп рекомендует вам быть крайне осмотрительными с финансами. Во-первых, постарайтесь их не тратить в этот день, а во-вторых, следите за своим кошельком, ведь есть риск воровства.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

В этот день будут проходить разные события, возможно, даже неожиданные, поэтому готовьтесь адаптироваться под них. Звезды советуют вам быть спокойными в разных ситуациях.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Благоприятный день для разговоров с родными и близкими людьми, а если вы проведете день в компании детей, вы будете вдохновлены в течение длительного времени.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Сегодня звезды советуют вам акцентировать внимание на своих творческих способностях. Это хорошее время для любого вида искусств, музыки и других видов самовыражения.

Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака всегда критикуют всех вокруг.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака обладают мощной энергетикой.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака легко поддаются манипуляциям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз