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Гороскоп на 5 жовтня: Левам — більше вчитися, Стрільцям — стежити за гаманцем

5 жовтня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

5 жовтня — 21 місячна доба. День фізичної і творчої активності, коли корисно буде щось робити у колективі та кудись їхати подорожувати. Також корисними будуть водні процедури, повітряні ванни та будь-які фізичні вправи. Місяць у знаку Близнюків, тому сміливо проводьте будь-які фінансові операції.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей четвер. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 5 жовтня:

Овен

Сьогодні ви зможете досягти будь-яких цілей у професійному плані, але для цього потрібно діяти. Якщо ви сидітимете на одному місце, то нічого у вас не вийде.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Астрологи стверджують, що для вас цей день буде досить спокійним, тому ні про що не хвилюйтеся. Просто живіть своє життя і насолоджуйтеся кожним моментом.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

У вас можуть виникнути нові завдання, з якими вам важко буде впоратися самим. Вам доведеться звернутися до інших людей за допомогою, тому настав час проявити свої навички спілкування.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Цей день буде сприятливим для того, щоб вирішити будь-які питання у фінансовій сфері. Подумайте, куди б ви хотіли вкласти свої гроші, можливо, це буде нерухомість?

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Зірки рекомендують вам більше вчитися, тому будь-яка інформація, яку ви дізнаєтеся, допоможе вам піднятися кар’єрними сходами.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Сьогодні у вас можуть з’явитися певні розбіжності з рідними людьми, але зірки радять вам вирішити все мирним шляхом. Не погіршуйте ситуацію своїми образами.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

У цей день ви можете почати якійсь новий проєкт, який найближчим часом зможе дати певні результати. Тому саме час схилити на свій бік однодумців.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

 

Астрологи радять вам потренувати свій емоційний стан, з яким ви іноді не можете впоратися. Краще зверніться за допомогою до фахівців, які зможуть виправити ваш емоційний світ.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

 

Сьогодні гороскоп рекомендує вам бути вкрай обачними з фінансами. По-перше, постарайтеся їх не витрачати у цей день, а по-друге, слідкуйте за своїм гаманцем, адже є ризик крадіжки.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

У цей день відбуватимуться різні події, можливо, навіть несподівані, тому готуйтеся адаптуватися під них. Зірки радять вам бути спокійними у різних ситуаціях.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Сприятливий день для розмов з рідними та близькими людьми, а якщо ви проведете день у компанії дітей, ви будете натхненними протягом тривалого часу.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Сьогодні зірки радять вам акцентувати увагу на своїх творчих здібностях. Це гарний час для будь-якого виду мистецтв, для музики та інших видів самовираження.

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку завжди критикують всіх навколо. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку мають потужну енергетику. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку легко піддаються маніпуляціям.

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