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Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту

4 февраля 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 5 февраля, для всех знаков зодиака
В этот день лунного календаря энергетический потенциал чрезвычайно высок, но извлечь пользу удастся только избранным
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

5 февраля — 15 лунные сутки с высоким энергетическим потенциалом. Полная Луна оказалась в созвездии Льва, и день подарит многим представителям зодиакального круга бесстрашие, силу и решительность. Мир вокруг будет бурлить, предлагая тысячи вариантов развития событий, вовлекая нас в водоворот дел, встреч и развлечений. Однако полнолуние может быть и опасным из-за той же неукротимой энергии и чрезмерной эмоциональности. Есть риск конфликтов и нервных срывов.

Астрологи дали точный прогноз для каждого знака зодиака в воскресенье.

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Овен

Нарушить душевное спокойствие Овнов может некоторый дискомфорт, однако кто-то из вашего окружения пригодится и поможет решить проблему. Послушайте успокаивающую музыку, чтобы избавиться от напряжения. Благоприятный день для домашних дел и завершение незавершенных дел. Есть риск поругаться со второй половинкой из-за больших затрат.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Гороскоп на 5 февраля прогнозирует Тельцам хороший день с точки зрения здоровья. Ваше бодрое настроение придаст желаемый тонус и уверенность. Вы поймете важность отношений, поскольку большую часть времени будете проводить с членами семьи. Вечер постарайтесь провести в спокойной и дружеской атмосфере.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Чтобы достичь определенного прогресса, Близнецам следует избавиться от пессимистического отношения к некоторым вещам. Тревога и страх, которые могут охватить в это полнолуние, лишь затормозят способность мыслить и принимать правильные решения. Поэтому нужно держать себя в руках и стараться мыслить позитивно. Хорошо проводить время наедине, но вы можете волноваться из-за происходящего у вас в голове. Лучше обратиться к опытному человеку и поделиться с ним своими неприятностями.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Гороскоп на воскресенье прогнозирует Ракам благоприятный день для дарения и получения подарков от тех, кого вы любите. Из-за энергии полной Луны дома могут возникнуть проблемы, но избегайте критики и упреков, особенно по мелочам. Улучшить настроение помогут прогулки и хобби.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Некоторые члены семьи или окружающие могут раздражать вас своим поведением. Но не нужно терять самообладания, в противном случае ситуация может выйти из-под контроля. В это воскресенье Львам во что бы то ни стало избегать конфликтов. Иногда следует прислушиваться к советам других, они могут принести пользу. Жизнь будет действительно увлекательной, когда любимый человек будет обнимать вас с любовью.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Гороскоп на 5 февраля советует Девам не заниматься самокритикой и не уменьшать свои умения и заслуги. Такие действия могут привести только к депрессии. Это будет неприятный день, если вы поспешно делаете выводы и предпринимаете ненужные действия. Прислушайтесь к своему сердцу и разуму и проведите этот день так, как вам действительно хочется.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Дева

Весы

Благоприятное расположение звезд поможет Весам прояснить давнюю ситуацию и четко увидеть дальнейшие шаги. В этот день следует проявлять активность, направленную на самосовершенствование. Изучение чего-то нового или новые занятия расширят ваш кругозор, а эти знания пригодятся в обозримом будущем.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

В это полное время Скорпионам следует избегать спорных вопросов, которые могут повлечь за собой споры. Представителям этого знака зодиака необходимо очистить свою душу от старых обид и освободить место для положительной энергии. Хорошо прощать своих недругов или людей, с которыми у вас были разногласия или поговорить с родными. Побаловать себя — хорошая идея, и вы заслужили это после долгой недели.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Стрельцы почувствуют себя как на пороховой бочке. Страсти в отношениях разгораются, и это может спровоцировать серьезные ссоры. Важно сохранять самообладание и бездействовать под влиянием эмоций. Стоит направить эту энергию в свою профессиональную деятельность — решать проблемы и трудные задачи как орешки.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Козерогам в этот день не стоит терять контроль над эмоциями и не слишком подвергаться азарту. Иначе легко потеряете то, что получили. И это касается не только денег. Самоанализ поможет взглянуть на свои поступки под другим углом, и возможно понять ошибки и пути их исправления. Нужно быть предельно внимательными к мелочам и не упускать важные детали.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

В этот день проницательность и смекалка Водолеев на высшем уровне. Интуиция усиливается и ее подсказки помогут найти правильное решение. Гороскоп на 5 февраля прогнозирует благоприятный день для учёбы или творческой деятельности. Время поиска скрытых талантов.

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

В этот день у Рыб есть все шансы намечтать себе все, что бы они хотели. Это день большой энергии, созданный для планирования и постановки целей. Реальные планы, в которых продуман каждый шаг, могут скоро стать реальностью. Мечтайте масштабно!

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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