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Гороскоп на 5 лютого: Левам — уникати конфліктів, Козерогам — не піддаватись азарту

4 лютого 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 5 лютого, для всіх знаків зодіаку
У цей день місячного календаря енергетичний потенціал надзвичайно високий, але отримати користь вдасться лише обраним
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

5 лютого — 15 місячна доба з високим енергетичним потенціалом. Повний Місяць опинився в сузір'ї Лева, тож день подарує багатьом представникам зодіакального кола безстрашність, силу та рішучість. Світ навколо буде вирувати, пропонуючи тисячі варіантів розвитку подій, залучаючи нас у вир справ, зустрічей і розваг. Проте повня може бути й небезпечною через ту саму неприборкану енергію та надмірну емоційність. Є ризик конфліктів та нервових зривів. 

Астрологи дали точний прогноз для кожного знаку зодіаку на цю неділю. 

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Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 5 лютого:

Овен 

Порушити душевний спокій Овнів може деякий дискомфорт, проте хтось з вашого оточення стане в пригоді та допоможе розв'язати проблему. Послухайте заспокійливу музику, щоб позбутися напруги. Сприятливий день для домашніх справ і завершення незавершених справ. Є ризик посваритися з другою половинкою через великі витрати. 

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець 

Гороскоп на 5 лютого прогнозує Тельцям хороший день з точки зору здоров'я. Ваш бадьорий настрій додасть бажаного тонусу та  впевненості. Ви зрозумієте важливість стосунків, оскільки більшу частину часу будете проводити з членами сім’ї.  Вечір постарайтеся провести у спокійній та дружній атмосфері. 

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

Щоб досягти певного прогресу Близнюкам варто позбутися песимістичного ставлення до деяких речей. Тривога та страх, що можуть охопити в цю повню, лише загальмують здатність мислити та приймати правильні рішення. Тому треба тримати себе в руках та старатися мислити позитивно. Добре проводити час наодинці, але ви можете хвилюватися через щось, що відбувається у вас в голові. Краще звернутися до досвідченої людини та поділитися з нею своїми неприємностями.

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак 

Гороскоп на неділю прогнозує Ракам сприятливий день для дарування та отримання подарунків від тих, кого ви любите. Через енергію повного Місяця вдома можуть виникнути проблеми, але уникайте критики та дорікань, особливо за дрібниці. Покращити настрій допоможуть прогулянки та хобі. 

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Деякі члени сім'ї або оточуючі можуть дратувати вас своєю поведінкою. Але не потрібно втрачати самовладання, інакше ситуація може вийти з-під контролю. Цієї неділі Левам потрібно за будь-яку ціну уникати конфліктів. Інколи варто прислухатися до порад інших, вони можуть принести користь. Життя буде справді захопливим, коли кохана людина буде обіймати вас з любов'ю. 

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Гороскоп на 5 лютого радить Дівам не займатися самокритикою та не применшувати свої вміння й заслуги. Такі дії можуть призвести лише до депресії. Це буде неприємний день, якщо ви поспішно робите висновки та вживаєте непотрібних дій. Прислухайтеся до свого серця та розуму й проведіть цей день так, як вам дійсно хочеться. 

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Сприятливе розташування зірок допоможе Терезам прояснити давню ситуацію і чітко побачити подальші кроки. У цей день варто проявляти активність, спрямовану на самовдосконалення. Вивчення чогось нового або нові заняття розширять ваш кругозір, а ці знання знадобляться в недалекому майбутньому.

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

У цю повню Скорпіонам слід уникати спірних питань, які можуть спричинити суперечки. Представникам цього знаку зодіаку необхідно очистити свою душу від старих образ і звільнити місце для позитивної енергії. Добре прощати своїх недругів або людей, з якими у вас були розбіжності або поговорити з рідними. Побалувати себе — гарна ідея, і ви заслужили це після довгого тижня.

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Стрільці відчують себе як на пороховій бочці. Пристрасті у відносинах розпалюються, і це може спровокувати серйозні сварки. Важливо зберігати самовладання і не діяти під впливом емоцій. Варто направити цю енергію у свою професійну діяльність — будете розв'язувати проблеми та важкі завдання як горішки.

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Козерогам цього дня не варто втрачати контроль над емоціями та не надто піддаватися азарту. Інакше легко втратите те, що отримали. І це стосується не тільки фінансів. Самоаналіз допоможе поглянути на свої вчинки під іншим кутом, і, можливо, зрозуміти помилки та шляхи їх виправлення. Потрібно бути гранично уважними до дрібниць і не упускати важливих деталей.

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій 

У цей день проникливість і кмітливість Водоліїв на вищому рівні. Інтуїція посилюється, і її підказки допоможуть знайти правильне рішення. Гороскоп на 5 лютого прогнозує сприятливий день для навчання або творчої діяльності. Час пошуку прихованих талантів.

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

У цей день у Риб є всі шанси намріяти собі все, що вони б хотіли. Це день великої енергії, який створений для планування і постановки цілей. Реальні плани, в яких продуманий кожен крок, можуть скоро стати реальністю. Мрійте масштабно!

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку — Риби

 

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