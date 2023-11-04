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Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака — что делать, чего остерегаться

4 ноября 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

4 ноября — 21 лунные сутки. День для физической активности и творчества. В этот день очень полезна работа в коллективе, поездки и путешествия. Также следует проводить водные процедуры, делать воздушные ванные и любые физические упражнения. Луна в знаке Лев, поэтому стоит отложить любые финансовые дела, связанные с большими деньгами.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Овен

На вашем пути будут возникать ситуации, где вам нужно быть решительными и проявлять инициативу. Лучше быть активными, ведь в противном случае можно проиграть.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Звезды советуют вам провести этот день на свежем воздухе в компании хороших людей. Больше гуляйте, ходите в интересные места и наслаждайтесь своей жизнью.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Гороскоп советует вам в субботу избегать ссор, но если вы вступили в них, стоит быть обоснованными. Приводите аргументы и не удручайте окружающих своими эмоциями.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

У вас есть шанс найти новых друзей, поэтому стоит в этот день находиться в местах большого скопления людей и знакомиться. Возможно, вы даже сможете встретить свою судьбу.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Благоприятный день для новых целей и их достижения. Сегодня все будет сопровождать, чтобы вы нашли наконец свой успех в жизни.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Астрологи советуют вам подумать о том, чтобы заняться физическими упражнениями. Полезно будет также здоровое питание. Не стоит пить алкогольные напитки в этот день, ведь можно отравиться.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Сегодня будьте осторожны, когда принимаете какое-то финансовое решение, ведь можно пострадать от мошенников. Поэтому лучше сначала несколько раз проверяйте информацию, а только потом начинайте что-то делать.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Утром вы будете очень энергичны и вам захочется бегать и прыгать. Поэтому пора воплощать желания в реальную жизнь.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

В субботу вы будете многое общаться со своими коллегами, ведь у вас возникнет срочный вопрос, который нужно будет решать. Предлагайте свои идеи, ведь именно в этот день к вам прислушаются.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Вам следует уделить время своим семьям и домашнему уюту. Улучшите свое жилье, сделайте романтический ужин и проведите время со своей второй половинкой. Эту субботу вы никогда не забудете.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Сегодня вы можете сомневаться во всем, но гоните эти мысли прочь, ведь иногда они очень мешают вашему развитию. Настройтесь на положительный лад, и тогда у вас все получится.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Звезды говорят, что у вас большой потенциал, который иногда вы просто закапываете в глубокую яму. Не медлите и берите все в свои руки, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, каких знаков Зодиака считают наиболее ленивыми.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми хитрыми из всех.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака наиболее уязвимы среди всех.

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