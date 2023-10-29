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Гороскоп на 29 октября: Водолеям — риски для здоровья, Рыбам — романтика

29 октября 2023 08:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков Зодиака
Знаки зодиака на астрологическом круге. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

29 октября месяц будет находиться в знаке Тельца. День обещает быть спокойным и приятным, важно провести его в тишине с родными и как следует отдохнуть.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье.

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Овен

Сегодня особенно приятный день для того, чтобы провести его с родными или любимыми людьми, нуждающимися в вашем внимании или даже помощи.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Если вы давно размышляете над тем, как привлечь внимание симпатизирующего человека, то сегодняшний день создаст все необходимые для этого возможности. Скромность, как известно, украшает каждого, поэтому эта черта однозначно пригодится.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака.

Близнецы

В этот день астрологи советуют уделить особое внимание вашему дому и бытовым делам. Сегодня звезды наделят вас особой для этого энергией.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака.

Рак

Сегодня для обладателей этого лунного знака важно уделить внимание себе, особенно своему хобби. Занявшись любимым делом, этот день пройдет незаметно.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака

Лев

Сегодня — идеальный день для того, чтобы воплотить то, что вы давно планировали, но откладывали в сундук — признать ошибки во взаимоотношениях и даже извиниться.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака

Дева

Владельцам этого лунного знака астрологи советуют взять перерыв от всех дел. Для них сегодня будет мало энергии, ее лучше потратить на отдых.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака.

Весы

Несмотря на выходной, Весам советуют сегодня действовать четко по плану. Иначе есть риск о чем-то забыть и не успеть сделать.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Если вы давно планировали что-то сделать, то сегодняшний день — идеальное для этого время. Все обстоятельства сложатся для вас самым приятным образом.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше побыть одному. Есть риск, что из-за своей прямолинейности вы можете нажить себе врагов. Или же лучше уделить свое внимание партнеру и обсудить давно беспокоящие вопросы.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака.

Козерог

Для щепетильных Козерогов сегодня советуют привести в порядок личное пространство и навести везде порядок. Также не менее важно отдыхать — это позволит чувствовать себя лучше.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака - Козерог.

Водолей

Сегодня некоторые ваши планы могут измениться. Так что не стоит загонять себя в жесткие рамки — это не пойдет вам на пользу. Лучше воздержаться от сложных задач и отдохнуть, иначе есть риск для ухудшения здоровья и самочувствия.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака.

Рыбы

Сегодняшний день для Рыб пронизан романтикой и влюбленностью. Астрологи советуют провести это время со своей второй половинкой.

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака

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