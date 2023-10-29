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Гороскоп на 29 жовтня: Водоліям — ризики для здоров'я, Рибам — романтика

29 жовтня 2023 08:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 29 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

29 жовтня місяць знаходитиметься у знаку Тельця. День обіцяє бути спокійним та приємним, важливо провести його у тиші з рідними та як слід відпочити. 

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю неділю.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 29 жовтня:

Овен

Сьогодні особливо приємний день для того, щоб провести його з рідними чи коханими людьми, які потребують вашої уваги чи навіть допомоги. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Якщо ви давно міркуєте над тим, як привернути увагу людини, яка симпатизує, то сьогоднішній день створить усі необхідні для цього можливості. Скромність, як відомо, прикрашає кожного, тож, ця риса однозначно стане у нагоді. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

У цей день астрологи радять приділити особливу увагу вашому будинку та побутовим справам. Сьогодні зірки наділять вас особливою для цього енергією.

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні для володарів цього місячного знаку важливо приділити увагу собі, особливо своєму хобі. Зайнявшись улюбленою справою, цей день мине непомітно. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Сьогодні — ідеальний день для того, щоб втілити те, що ви давно планували, але відкладали у скриню — визнати помилки у взаєминах та навіть перепросити. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Володарям цього місячного знаку астрологи радять взяти перерву від усіх справ. Для них сьогодні буде мало енергії, її краще витратити на відпочинок. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Попри вихідний, Терезам радять сьогодні діяти чітко за планом. Інакше є ризик про щось забути та не встигнути зробити. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Якщо ви давно планували щось зробити, то сьогоднішній день — ідеальний для цього час. Всі обставини складуться для вас найприємнішим чином. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Стрільцям сьогодні краще побути на самоті. Існує ризик, що через свою прямолінійність ви можете нажити собі ворогів. Або ж краще приділити свою увагу партнеру та обговорити питання, що давно турбують. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Для педантичних Козерогів сьогодні радять привести до ладу особистий простір та навести скрізь лад. Також не менш важливо відпочивати — це дозволить почуватися краще. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Сьогодні деякі ваші плани можуть змінитися. Тож, не варто заганяти себе у жорсткі рамки — це не піде вам на користь. Краще утриматися від складних завдань та відпочити, інаше є ризик для погіршення здоров'я та самопочуття. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Сьогоднішній день для Риб пронизаний романтикою та закоханістю. Астрологи радять провести цей час зі своєю другою половинкою. 

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вважаються найбільш ревнивими. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку не довіряють оточуючим людям. 

Також ми повідомляли про те, яких знаків Зодіаку вважають найскандальнішими серед усіх.

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