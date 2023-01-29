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Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций

29 января 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
В это воскресенье следует отвлечься от плохих мыслей и заниматься текущими делами
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

29 января — девятые лунные сутки, которые характеризуются появлением темной энергии, что мешает трезво оценивать ситуацию и пробуждает странные желания. Во многих вопросах может видеться только негативная сторона. А в голову могут проникать темные мысли, сомнения и гнев. Однако ситуацию дня значительно улучшает вошедшая в знак Тельца Луна. Она способна подарить нам большой запас энергии, достаточный для совершения всех начинаний. Время будет более продуктивным, если забыть о сомнениях и дать себе какой-то толчок. Также день не будет лишен романтики и любви.

Астрологи дали прогноз каждому знаку зодиака на это воскресенье.

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Овен

Звезды предостерегают Овнов — неприятные новости или события могут произойти в первой половине дня. Однако это не повод отчаиваться, ведь в остальном все для представителей этого знака зодиака будет складываться хорошо. О себе напомнят дорогие сердцу люди, не исключены приятные сюрпризы. Также не исключены изменения в личной жизни.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Гороскоп на сегодня прогнозирует Тельцам день, который начнется с колебаний или легкомысленного, меняющегося настроения. Если в планах значатся покупки, то желательно обратить внимание на их качество. Не стоит покупать что-то в спешке, особенно товары, предназначенные для удовольствий, красоты, комфорта. Не стоит также поддаваться соблазну взять средства из неприкосновенных запасов. В конце дня может усилиться тяга к музыке, психологии, интерес к киноискусству, хорошо пообщаться с друзьями или близкими, разделяющими ваши увлечения.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

В первой половине дня Близнецы должны быть предельно внимательны, допущенные ошибки могут привести к серьезным последствиям. Ближе к обеду ситуация прояснится, и у вас появится энергия, а все дела будут даваться легко. Четко продуманный план поможет не сбиться с верного пути. Гороскоп на 29 января советует представителям знака попытаться проявить любовь и заботу вместо недовольства и обвинений. Говорите комплименты другим и услышите приятные слова и в свою сторону.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Гороскоп сегодня предупреждает Раков о достаточно напряженной атмосфере дня. Будет достаточно непросто избегать конфликтных ситуаций. Но в этот день не стоит прибегать к мрачным мыслям, лучше настроить себя на позитив или отвлечься от грустных воспоминаний любимым занятием. Во второй половине дня вас удивит неожиданная информация.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Рак

Лев

День прибавит в жизнь Львов нотку гармонии. Что-то положительное произойдет в вашем близком окружении. Львы, вы можете изменить свою жизнь, если этого захотите. Используйте тактику: думайте о возможностях и конечном результате, а не о проблемах. Обращайте ваше внимание не на борьбу с прошлым, а на создание вашего счастливого будущего.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Сегодня вы будете очень активными и шустрыми. Ваше здоровье сегодня вас всецело поддержит. Прекрасное время, чтобы вернуть былую страсть в отношения: устройте своему партнеру романтический вечер со всеми традиционными атрибутами — это поможет максимально раскрыться и выразить всю глубину своих чувств. Проводя сегодня свободное время со своей половинкой, вы поймете, насколько важно уделять ей больше времени.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Дева

Весы

В это воскресенье Весы могут рассчитывать на приятные сюрпризы и удивительные совпадения. День будет складываться удачно. Звезды не исключают появление в вашей жизни человека, который повлияет на ваше мировоззрение. Ваша интуиция помогает вычислить происки и хитрость недоброжелателей. Важно не обращать внимание на их зависть и сплетни за вашей спиной, не нужно давать им повода торжествовать.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Скорпионам полезно раздать долги, избавиться от морально устаревших вещей, программ, приемов, связей. Уместен отказ от неподходящих и некачественных продуктов, напитков, лекарств, ложных ценностей, неработающих правил и принципов. Удачной будет инициатива по семейным делам. Благоприятные отношения с противоположным полом.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Гороскоп Стрельцам прогнозирует неожиданность, которая удивит и порадует. В этот день будут совпадать и события, и настроение, и желания. Прекрасный день для смены обстановки. Короткие поездки и посещения старых знакомых и родственников пойдут вам на пользу.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Гороскоп на 29 января прогнозирует Козерогам благоприятный для общения день. Представители этого знака зодиака смогут завязать полезные знакомства и встретить близких по духу людей. Ваша интуиция поможет разобраться, кто из новых людей достоин доверия, а от кого нужно держаться как можно дальше. Однако звезды предупреждают возможные небольшие трудности в финансовой сфере.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Сегодня Водолеи будут исполнены энергии и заряжены на позитив. Вас будут переполнять положительные чувства, так что возможен настоящий взрыв эмоций, который зарядит окружающих такой же сильной энергетикой. Главное направить это все в правильное русло. При правильном использовании такого настроения вы сможете извлечь не только положительные эмоции, но и выгоду.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

Рыб в это воскресенье ждет спокойный день, без эмоциональных сотрясений и резких неожиданных поворотов событий. Эти сутки отлично подходят для того, чтобы навести порядок вокруг себя и избавиться от ненужных вещей. Ваша инициатива в делах любовных может спровоцировать приятные перемены.

Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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