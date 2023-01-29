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Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

29 січня 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 29 січня, для всіх знаків зодіаку
У цю неділю слід абстрагуватися від поганих думок і займатися поточними справами
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

29 січня — дев'ята місячна доба, яка характеризується появою темної енергії, що заважає тверезо оцінювати ситуацію та пробуджує дивні бажання. В багатьох питаннях може бачитися лише негативний бік. А у голову можуть проникати темні думки, сумніви та гнів. Проте ситуацію дня значно покращує Місяць, що увійшов у знак Тельця. Він здатен подарувати нам великий запас енергії, достатній для здійснення всіх починань. Час буде продуктивнішим, якщо забути про сумніви та дати собі якийсь поштовх. Також день не буде позбавлений романтики та любові. 

Астрологи дали прогноз для кожного знаку зодіаку на цю неділю. 

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Овен 

Зірки застерігають Овнів — неприємні новини або події можуть статися в першій половині дня. Однак це не привід впадати у відчай, адже в іншому все для представників цього знаку зодіаку  складатиметься добре. Про себе нагадають дорогі серцю люди, не виключені приємні сюрпризи. Також не виключені зміни в особистому житті.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець 

Гороскоп на сьогодні прогнозує Тельцям день, який почнеться з коливань або легковажного, мінливого настрою. Якщо в планах значаться покупки, бажано звернути увагу на їх якість. Не варто купувати щось в поспіху, особливо товари, призначені для задоволень, краси, комфорту. Не варто також піддаватися спокусі взяти кошти з недоторканних запасів. В кінці дня може посилитися тяга до музики, психології, інтерес до кіномистецтва, добре поспілкуватися з друзями або близькими, що розділяють ваші захоплення.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

У першій половині дня Близнюки повинні бути гранично уважними, допущені помилки можуть привести до серйозних наслідків. Ближче до обіду ситуація проясниться та у вас з'явиться енергія, а всі справи будуть даватися легко. Чітко продуманий план допоможе не збитися з правильного шляху. Гороскоп на 29 січня радить представникам знаку спробувати виявити любов і турботу замість невдоволення та звинувачень. Говоріть компліменти іншим, і почуєте приємні слова й у свою сторону. 

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак 

Гороскоп на сьогодні попереджає Раків про досить напружену атмосферу дня. Буде досить непросто уникати конфліктних ситуацій. Але у цей день не варто вдаватися похмурим думкам, краще налаштувати себе на позитив або відволіктися від сумних спогадів улюбленим заняттям. У другій половині дня вас здивує несподівана інформація. 

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

День додасть в життя Левів нотку гармонії. Щось позитивне відбудеться у вашому близькому оточенні. Леви, ви можете змінити своє життя, якщо цього захочете. Використовуйте тактику: думайте про можливості та кінцевий результат, а не про проблеми. Звертайте вашу увагу не на боротьбу з минулим, а створення вашого щасливого майбутнього.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Сьогодні ви будете дуже активними та спритними. Ваше здоров'я сьогодні вас цілком підтримає. Чудовий час, щоб повернути колишню пристрасть у стосунки: влаштуйте своєму партнерові романтичний вечір з усіма традиційними атрибутами — це допоможе максимально розкритися та висловити всю глибину своїх почуттів. Проводячи сьогодні вільний час зі своєю половинкою, ви зрозумієте, наскільки важливо приділяти їй більше часу.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Цієї неділі Терези можуть розраховувати на приємні сюрпризи та дивовижні збіги. День буде складатися вдало. Зірки не виключають появу у вашому житті людини, яка вплине на ваш світогляд. Ваша інтуїція допомагає вичислити підступи та хитрість недоброзичливців. Важливо не звертати увагу на їх заздрість і плітки за вашою спиною, не потрібно давати їм приводу торжествувати.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Скорпіонам корисно роздати борги, позбутися від морально застарілих речей, програм, прийомів, зв'язків. Доречна відмова від невідповідних і неякісних продуктів, напоїв, ліків, помилкових цінностей, непрацюючих правил і принципів. Вдалою буде ініціатива в сімейних справах. Сприятливі відносини з протилежною статтю.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Гороскоп Стрільцям прогнозує несподіванку, яка здивує та потішить. У цей день будуть збігатися і події, і настрій, і бажання. Чудовий день для зміни обстановки. Короткі поїздки та візити до старих знайомих і родичів підуть вам на користь. 

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Гороскоп на 29 січня прогнозує Козерогам сприятливий для спілкування день. Представники цього знаку зодіаку зможуть зав'язати корисні знайомства і зустріти близьких по духу людей. Ваша інтуїція допоможе розібратися, хто з нових людей гідний довіри, а від кого потрібно триматися якомога далі. Проте зірки попереджають, ймовірні невеликі труднощі у фінансовій сфері.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій 

Сьогодні Водолії будуть сповнені енергії та заряджені на позитив. Вас будуть переповнювати позитивні почуття, тож можливий справжній вибух емоцій, який зарядить оточуючих такою ж сильною енергетикою. Головне направити це все у правильне річище. При правильному використанні такого настрою ви зможете отримати не тільки позитивні емоції, але й вигоду. 

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

На Риб цієї неділі чекає спокійний день, без емоційних струсів і різких несподіваних поворотів подій. Ця доба відмінно підходять для того, щоб навести порядок навколо себе і позбутися від непотрібних речей. Ваша ініціатива в справах любовних може спровокувати приємні зміни.

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку — Риби  

 

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