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Гороскоп на 28 октября: Тельцам — побыть наедине, Близнецам — сдерживать себя

28 октября 2023 08:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков Зодиака
Знаки Зодиака на астрологическом круге. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

28 октября — 14 лунные сутки. Благоприятный день для освобождения от связей, обязанностей и дел, на которые уходит много денег и энергии. Этот день очень хорош для начала любого важного дела. Луна в знаке Овна, поэтому в этот период возможны конфликты.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Овен

Сегодня вам не стоит начинать новые дела, даже если имеются в виду домашние заботы. Лучше завершите те дела, которыми вы занимаетесь сейчас, ведь новые точно не получат успеха.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Звезды советуют вам сегодня меньше общаться с людьми, ведь есть риск, что вы можете поссориться с ними. Лучше вообще провести этот день в компании с самим собой.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Осторожно, ведь сегодня может быть нервный срыв, если вы начнете испытывать противоположные эмоции в один и тот же момент. Поэтому важно контролировать свои эмоции и сдерживать себя от чувств.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Сегодня на вашем пути могут возникать разные искушения, но звезды советуют вам противостоять им. В противном случае вас ждет серьезное рыскание в собственных поступках.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Гороскоп рекомендует вам стать настоящим примером для окружающих, хотя бы сегодня. Покажите нестандартный способ мышления и проявите аристократические манеры.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Сегодня следует обратить особое внимание на детей и родственников пожилого возраста, иначе они могут на вас серьезно обидеться.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Сегодня звезды не советуют вам вести активную деятельность, ведь она не принесет успеха. Стоит вспомнить об этом, что сегодня суббота и уделить себе немного внимания, делая то, что доставляет вам настоящее удовольствие.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Утром вас может накрыть плохое настроение, но для того, чтобы оно не испортило ваш день, стоит найти приятное занятие. К примеру, найдите хобби, на которое вы уже давно не обращали внимания.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

В этот день в семье могут возникнуть ссоры, которые даже могут продолжаться достаточно долго, что испортит ваши отношения с близкими людьми. Поэтому звезды советуют вам уступить родной кровинушке.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Сегодня гороскоп рекомендует вам быть осторожными в общении с незнакомыми людьми. Есть большой шанс того, что на вашем пути может появиться мошенник, который может использовать вашу доверчивость и обмануть.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

В этот день плохие эмоции будут показывать вас не с лучшей стороны, но астрологи говорят, что еще не поздно что-нибудь сделать, чтобы избежать проявлений ярости.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Не торопитесь принимать важное решение, особенно, если это касается денег. Лучше не делать серьезных шагов, чтобы не допустить роковой ошибки.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми ревнивыми.

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