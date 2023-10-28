Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков Зодиака

Знаки Зодиака на астрологическом круге. Фото: Freepik

28 октября — 14 лунные сутки. Благоприятный день для освобождения от связей, обязанностей и дел, на которые уходит много денег и энергии. Этот день очень хорош для начала любого важного дела. Луна в знаке Овна, поэтому в этот период возможны конфликты.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Сегодня вам не стоит начинать новые дела, даже если имеются в виду домашние заботы. Лучше завершите те дела, которыми вы занимаетесь сейчас, ведь новые точно не получат успеха.

Звезды советуют вам сегодня меньше общаться с людьми, ведь есть риск, что вы можете поссориться с ними. Лучше вообще провести этот день в компании с самим собой.

Осторожно, ведь сегодня может быть нервный срыв, если вы начнете испытывать противоположные эмоции в один и тот же момент. Поэтому важно контролировать свои эмоции и сдерживать себя от чувств.

Сегодня на вашем пути могут возникать разные искушения, но звезды советуют вам противостоять им. В противном случае вас ждет серьезное рыскание в собственных поступках.

Гороскоп рекомендует вам стать настоящим примером для окружающих, хотя бы сегодня. Покажите нестандартный способ мышления и проявите аристократические манеры.

Сегодня следует обратить особое внимание на детей и родственников пожилого возраста, иначе они могут на вас серьезно обидеться.

Сегодня звезды не советуют вам вести активную деятельность, ведь она не принесет успеха. Стоит вспомнить об этом, что сегодня суббота и уделить себе немного внимания, делая то, что доставляет вам настоящее удовольствие.

Утром вас может накрыть плохое настроение, но для того, чтобы оно не испортило ваш день, стоит найти приятное занятие. К примеру, найдите хобби, на которое вы уже давно не обращали внимания.

В этот день в семье могут возникнуть ссоры, которые даже могут продолжаться достаточно долго, что испортит ваши отношения с близкими людьми. Поэтому звезды советуют вам уступить родной кровинушке.

Сегодня гороскоп рекомендует вам быть осторожными в общении с незнакомыми людьми. Есть большой шанс того, что на вашем пути может появиться мошенник, который может использовать вашу доверчивость и обмануть.

В этот день плохие эмоции будут показывать вас не с лучшей стороны, но астрологи говорят, что еще не поздно что-нибудь сделать, чтобы избежать проявлений ярости.

Не торопитесь принимать важное решение, особенно, если это касается денег. Лучше не делать серьезных шагов, чтобы не допустить роковой ошибки.

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