Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 октября: Тельцам — побыть наедине, Близнецам — сдерживать себя
28 октября — 14 лунные сутки. Благоприятный день для освобождения от связей, обязанностей и дел, на которые уходит много денег и энергии. Этот день очень хорош для начала любого важного дела. Луна в знаке Овна, поэтому в этот период возможны конфликты.
Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 28 октября:
Овен
Сегодня вам не стоит начинать новые дела, даже если имеются в виду домашние заботы. Лучше завершите те дела, которыми вы занимаетесь сейчас, ведь новые точно не получат успеха.
Телец
Звезды советуют вам сегодня меньше общаться с людьми, ведь есть риск, что вы можете поссориться с ними. Лучше вообще провести этот день в компании с самим собой.
Близнецы
Осторожно, ведь сегодня может быть нервный срыв, если вы начнете испытывать противоположные эмоции в один и тот же момент. Поэтому важно контролировать свои эмоции и сдерживать себя от чувств.
Рак
Сегодня на вашем пути могут возникать разные искушения, но звезды советуют вам противостоять им. В противном случае вас ждет серьезное рыскание в собственных поступках.
Лев
Гороскоп рекомендует вам стать настоящим примером для окружающих, хотя бы сегодня. Покажите нестандартный способ мышления и проявите аристократические манеры.
Дева
Сегодня следует обратить особое внимание на детей и родственников пожилого возраста, иначе они могут на вас серьезно обидеться.
Весы
Сегодня звезды не советуют вам вести активную деятельность, ведь она не принесет успеха. Стоит вспомнить об этом, что сегодня суббота и уделить себе немного внимания, делая то, что доставляет вам настоящее удовольствие.
Скорпион
Утром вас может накрыть плохое настроение, но для того, чтобы оно не испортило ваш день, стоит найти приятное занятие. К примеру, найдите хобби, на которое вы уже давно не обращали внимания.
Стрелец
В этот день в семье могут возникнуть ссоры, которые даже могут продолжаться достаточно долго, что испортит ваши отношения с близкими людьми. Поэтому звезды советуют вам уступить родной кровинушке.
Козерог
Сегодня гороскоп рекомендует вам быть осторожными в общении с незнакомыми людьми. Есть большой шанс того, что на вашем пути может появиться мошенник, который может использовать вашу доверчивость и обмануть.
Водолей
В этот день плохие эмоции будут показывать вас не с лучшей стороны, но астрологи говорят, что еще не поздно что-нибудь сделать, чтобы избежать проявлений ярости.
Рыбы
Не торопитесь принимать важное решение, особенно, если это касается денег. Лучше не делать серьезных шагов, чтобы не допустить роковой ошибки.
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