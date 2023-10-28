Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня, для всіх знаків Зодіаку

Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: Freepik

28 жовтня — 14 місячна доба. Сприятливий день для звільнення від зв’язків, обов’язків і справ, на які йде багато грошей та енергії. Цей день є дуже хорошим для початку будь-якої важливої справи. Місяць у знаку Овну, тому у цей період можливі конфлікти.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу.

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Сьогодні вам не варто починати нові справи, навіть, якщо маються на увазі домашні турботи. Краще завершіть ті справи, якими ви займаєтеся зараз, адже нові точно не отримають успіху.

Зірки радять вам сьогодні менше спілкуватися з людьми, адже є ризик, що ви можете посваритися з ними. Краще взагалі провести цей день у компанії із самим собою.

Обережно, адже сьогодні може бути нервовий зрив, якщо ви почнете випробовувати протилежні емоції в один і той самий момент. Тому важливо контролювати свої емоції та стримувати себе від проявів почуттів.

Сьогодні на вашому шляху можуть виникати різні спокуси, але зірки радять вам протистояти їм. В іншому випадку на вас чекає серйозне нишпорення у власних вчинках.

Гороскоп рекомендує вам стати справжнім прикладом для оточуючих, хоча б на сьогодні. Покажіть нестандартний метод мислення і проявіть аристократичні манери.

Сьогодні варто звернути особливу увагу на дітей і родичів літнього віку, інакше вони можуть на вас серйозно образитися.

Сьогодні зірки не радять вам вести активну діяльність, адже вона не принесе жодного успіху. Варто згадати про це, що сьогодні субота і приділити собі трохи уваги, роблячи те, що приносить вам справжнє задоволення.

Зранку вас може накрити поганий настрій, але для того, щоб він не зіпсував ваш день, варто знайти приємне заняття. Наприклад, знайдіть хобі, на яке ви вже давно не звертали уваги.

У цей день в сім’ї можуть виникнути сварки, які навіть можуть тривати досить довго, що зіпсує ваші стосунки з близькими людьми. Тому зірки радять вам поступитися рідній кровинці.

Сьогодні гороскоп радить вам бути обережними у спілкуванні з незнайомими людьми. Є великий шанс того, що на вашому шляху може з’явитися шахрай, який може використати вашу довірливість та обдурити.

Цього дня погані емоції показуватимуть вас не з найкращого боку, але астрологи кажуть, що ще не пізно щось зробити, щоб уникнути проявів люті.

Не поспішайте приймати важливе рішення, особливо, якщо це стосується грошей. Краще не робити серйозних кроків, щоб не припуститися фатальної помилки.

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