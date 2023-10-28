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Гороскоп на 28 жовтня: Тельцям — побути на самоті, Близнюкам — стримувати себе

28 жовтня 2023 08:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

28 жовтня — 14 місячна доба. Сприятливий день для звільнення від зв’язків, обов’язків і справ, на які йде багато грошей та енергії. Цей день є дуже хорошим для початку будь-якої важливої справи. Місяць у знаку Овну, тому у цей період можливі конфлікти.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 28 жовтня:

Овен

Сьогодні вам не варто починати нові справи, навіть, якщо маються на увазі домашні турботи. Краще завершіть ті справи, якими ви займаєтеся зараз, адже нові точно не отримають успіху.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Зірки радять вам сьогодні менше спілкуватися з людьми, адже є ризик, що ви можете посваритися з ними. Краще взагалі провести цей день у компанії із самим собою.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Обережно, адже сьогодні може бути нервовий зрив, якщо ви почнете випробовувати протилежні емоції в один і той самий момент. Тому важливо контролювати свої емоції та стримувати себе від проявів почуттів.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні на вашому шляху можуть виникати різні спокуси, але зірки радять вам протистояти їм. В іншому випадку на вас чекає серйозне нишпорення у власних вчинках.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Гороскоп рекомендує вам стати справжнім прикладом для оточуючих, хоча б на сьогодні. Покажіть нестандартний метод мислення і проявіть аристократичні манери.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Сьогодні варто звернути особливу увагу на дітей і родичів літнього віку, інакше вони можуть на вас серйозно образитися.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні зірки не радять вам вести активну діяльність, адже вона не принесе жодного успіху. Варто згадати про це, що сьогодні субота і приділити собі трохи уваги, роблячи те, що приносить вам справжнє задоволення.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Зранку вас може накрити поганий настрій, але для того, щоб він не зіпсував ваш день, варто знайти приємне заняття. Наприклад, знайдіть хобі, на яке ви вже давно не звертали уваги.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

У цей день в сім’ї можуть виникнути сварки, які навіть можуть тривати досить довго, що зіпсує ваші стосунки з близькими людьми. Тому зірки радять вам поступитися рідній кровинці. 

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні гороскоп радить вам бути обережними у спілкуванні з незнайомими людьми. Є великий шанс того, що на вашому шляху може з’явитися шахрай, який може використати вашу довірливість та обдурити.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Цього дня погані емоції показуватимуть вас не з найкращого боку, але астрологи кажуть, що ще не пізно щось зробити, щоб уникнути проявів люті.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Не поспішайте приймати важливе рішення, особливо, якщо це стосується грошей. Краще не робити серйозних кроків, щоб не припуститися фатальної помилки.

Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вважаються найбільш ревнивими. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку не довіряють оточуючим людям. 

Також ми повідомляли про те, яких знаків Зодіаку вважають найскандальнішими серед усіх.

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