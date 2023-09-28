Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

28 сентября — 14 лунные сутки. Весьма благоприятный день для различных важных начинаний, поэтому вы можете смело развивать свои идеи в этот период. Но перед этим нужно очень хорошо обдумать все, ведь можно окончить свое дело не очень успешно. Этот день также благоприятен для улучшения отношений между родственниками. Луна в знаке Рыбы, поэтому посвятите этот период путешествиям и активностям.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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Сегодня звезды советуют вам чуть-чуть расслабиться, забыть все негативные моменты и просто наслаждаться жизнью. Смело ругайте тех, кто захочет нарушить ваше спокойствие.

Этот период будет для вас очень счастливым, ведь вы сможете пожинать плоды своего труда. Если вы максимально над чем-нибудь поработали, вы получите очень щедрый подарок судьбы. Не повезет только тем, кто ничего не делал.

Астрологи рекомендуют вам отказаться от своих вредных привычек и сохранить собственное здоровье.

Задумайтесь о начале нового дела, только пойдите на риск и проверьте собственные силы на практике. Но не отдавайте всю свою энергию новым делам, а постарайтесь найти баланс.

27 сентября звезды советуют вам задуматься над тем, как вы относитесь к своей второй половинке. Возможно, вы чем-то ее обидели и просто этого не видите. Только найдите правильные слова и попросите прощения.

Гороскоп рекомендует вам снять розовые очки и трезво проанализировать ситуацию. Не поддавайтесь своим эмоциям и мыслям окружающих.

Сегодня вам очень повезет в финансовой сфере. Вы сможете подписать выгодное соглашение или получить бонусы к заработной плате. Все, что вам нужно делать, — это не упустить такой шанс.

В четверг вам следует подготовиться к тому, что вас будут испытывать на прочность. У вас наступит очень нехороший период, поэтому обратитесь за поддержкой к своим друзьям.

Звезды обещают вам настоящий ураган приключений. Ваша жизнь засверкает яркими красками, а весь негатив останется в прошлом. В вашей жизни наступила белая полоса.

Сегодня вам стоит задуматься над тем, чтобы создать свою семью, поэтому если у вас есть любимый человек, с которым вы хотите прожить всю жизнь, скажите ему об этом.

Астрологи утверждают, что вы сегодня сможете поставить на место всех врагов, но не будьте очень горды и отпразднуйте свою победу не очень громко.

Звезды советуют вам изменить свой внешний вид, например, сделайте другую прическу или примерьте на себя новые образы — это улучшит ваше настроение.

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