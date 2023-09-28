Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 сентября: Весам — прибавку к зарплате, Стрельцам — ураган приключений
28 сентября — 14 лунные сутки. Весьма благоприятный день для различных важных начинаний, поэтому вы можете смело развивать свои идеи в этот период. Но перед этим нужно очень хорошо обдумать все, ведь можно окончить свое дело не очень успешно. Этот день также благоприятен для улучшения отношений между родственниками. Луна в знаке Рыбы, поэтому посвятите этот период путешествиям и активностям.
Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 28 сентября:
Овен
Сегодня звезды советуют вам чуть-чуть расслабиться, забыть все негативные моменты и просто наслаждаться жизнью. Смело ругайте тех, кто захочет нарушить ваше спокойствие.
Телец
Этот период будет для вас очень счастливым, ведь вы сможете пожинать плоды своего труда. Если вы максимально над чем-нибудь поработали, вы получите очень щедрый подарок судьбы. Не повезет только тем, кто ничего не делал.
Близнецы
Астрологи рекомендуют вам отказаться от своих вредных привычек и сохранить собственное здоровье.
Рак
Задумайтесь о начале нового дела, только пойдите на риск и проверьте собственные силы на практике. Но не отдавайте всю свою энергию новым делам, а постарайтесь найти баланс.
Лев
27 сентября звезды советуют вам задуматься над тем, как вы относитесь к своей второй половинке. Возможно, вы чем-то ее обидели и просто этого не видите. Только найдите правильные слова и попросите прощения.
Дева
Гороскоп рекомендует вам снять розовые очки и трезво проанализировать ситуацию. Не поддавайтесь своим эмоциям и мыслям окружающих.
Весы
Сегодня вам очень повезет в финансовой сфере. Вы сможете подписать выгодное соглашение или получить бонусы к заработной плате. Все, что вам нужно делать, — это не упустить такой шанс.
Скорпион
В четверг вам следует подготовиться к тому, что вас будут испытывать на прочность. У вас наступит очень нехороший период, поэтому обратитесь за поддержкой к своим друзьям.
Стрелец
Звезды обещают вам настоящий ураган приключений. Ваша жизнь засверкает яркими красками, а весь негатив останется в прошлом. В вашей жизни наступила белая полоса.
Козерог
Сегодня вам стоит задуматься над тем, чтобы создать свою семью, поэтому если у вас есть любимый человек, с которым вы хотите прожить всю жизнь, скажите ему об этом.
Водолей
Астрологи утверждают, что вы сегодня сможете поставить на место всех врагов, но не будьте очень горды и отпразднуйте свою победу не очень громко.
Рыбы
Звезды советуют вам изменить свой внешний вид, например, сделайте другую прическу или примерьте на себя новые образы — это улучшит ваше настроение.
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