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Гороскоп на 28 вересня: Терезам — надбавку до зарплати, Стрільцям — ураган пригод

28 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 28 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

28 вересня — 14 місячна доба. Досить сприятливий день для різних важливих починань, тому можете сміливо розвивати свої ідеї у цей період. Але перед цим потрібно дуже добре обдумати все, адже можна закінчити свою справу не дуже успішно. Цей день також сприятливий для покращення стосунків між родичами. Місяць у знаку Риби, тому присвятіть цей період подорожам і активностям.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей четвер.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 28 вересня:

Овен

Сьогодні зірки радять вам трохи розслабитися, забути усі негативні моменти і просто насолоджуватися життям. Сміливо сваріть тих, хто захоче порушити ваш спокій.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Цей період буде для вас дуже щасливим, адже ви зможете пожинати плоди своєї праці. Якщо ви максимально над чимось попрацювали, ви отримаєте дуже щедрий подарунок долі. Не пощастить тільки тим, хто нічого не робив.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Астрологи рекомендують вам відмовитися від своїх шкідливих звичок та поберегти власне здоров’я.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Задумайтеся над початком нової справи, лише підіть на ризик та перевірте власні сили на практиці. Але не віддавайте всю свою енергію новим справами, а постарайтеся відшукати баланс.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

27 вересня зірки радять вам задуматися над тим, як ви ставитеся до своєї другої половинки. Можливо, ви чимось її образили та просто цього не бачите. Лише знайдіть правильні слова та попросіть вибачення.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Гороскоп радить вам зняти рожеві окуляри та тверезо проаналізувати ситуацію. Не піддавайтеся своїм емоціям та думкам оточуючих.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні вам дуже пощастить у фінансовій сфері. Ви зможете підписати вигідну угоду або отримати бонуси до заробітньої плати. Все, що вам потрібно робити, — це не пропустити такий шанс.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

У четвер вам слід підготуватися до того, що вас будуть випробувати на міцність. У вас настане дуже нехороший період, тому зверніться за підтримкою до своїх друзів.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Зірки обіцяють вам справжній ураган пригод. Ваше життя заблищить яскравими фарбами, а весь негатив залишиться у минулому. У вашому житті настала біла смуга.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні вам варто задуматися над тим, щоб створити свою сім’ю, тому, якщо у вас є кохана людина, з якою ви хочете прожити все життя, скажіть їй про це. 

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Астрологи стверджують, що ви сьогодні зможете поставити на місце всіх ворогів, але не будьте дуже гордовитими та відсвяткуйте свою перемогу не дуже голосно.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Зірки радять вам змінити свій зовнішній вигляд, наприклад, зробіть іншу зачіску або приміряйте на себе нові образи - це покращить ваш настрій.

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку не пробачають помилки інших людей. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку мають надзвичайні здібності. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку постійно люблять про когось пліткувати.

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