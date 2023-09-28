Гороскоп на сьогодні, 28 вересня, для всіх знаків Зодіаку

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik

28 вересня — 14 місячна доба. Досить сприятливий день для різних важливих починань, тому можете сміливо розвивати свої ідеї у цей період. Але перед цим потрібно дуже добре обдумати все, адже можна закінчити свою справу не дуже успішно. Цей день також сприятливий для покращення стосунків між родичами. Місяць у знаку Риби, тому присвятіть цей період подорожам і активностям.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей четвер.

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Сьогодні зірки радять вам трохи розслабитися, забути усі негативні моменти і просто насолоджуватися життям. Сміливо сваріть тих, хто захоче порушити ваш спокій.

Цей період буде для вас дуже щасливим, адже ви зможете пожинати плоди своєї праці. Якщо ви максимально над чимось попрацювали, ви отримаєте дуже щедрий подарунок долі. Не пощастить тільки тим, хто нічого не робив.

Астрологи рекомендують вам відмовитися від своїх шкідливих звичок та поберегти власне здоров’я.

Задумайтеся над початком нової справи, лише підіть на ризик та перевірте власні сили на практиці. Але не віддавайте всю свою енергію новим справами, а постарайтеся відшукати баланс.

27 вересня зірки радять вам задуматися над тим, як ви ставитеся до своєї другої половинки. Можливо, ви чимось її образили та просто цього не бачите. Лише знайдіть правильні слова та попросіть вибачення.

Гороскоп радить вам зняти рожеві окуляри та тверезо проаналізувати ситуацію. Не піддавайтеся своїм емоціям та думкам оточуючих.

Сьогодні вам дуже пощастить у фінансовій сфері. Ви зможете підписати вигідну угоду або отримати бонуси до заробітньої плати. Все, що вам потрібно робити, — це не пропустити такий шанс.

У четвер вам слід підготуватися до того, що вас будуть випробувати на міцність. У вас настане дуже нехороший період, тому зверніться за підтримкою до своїх друзів.

Зірки обіцяють вам справжній ураган пригод. Ваше життя заблищить яскравими фарбами, а весь негатив залишиться у минулому. У вашому житті настала біла смуга.

Сьогодні вам варто задуматися над тим, щоб створити свою сім’ю, тому, якщо у вас є кохана людина, з якою ви хочете прожити все життя, скажіть їй про це.

Астрологи стверджують, що ви сьогодні зможете поставити на місце всіх ворогів, але не будьте дуже гордовитими та відсвяткуйте свою перемогу не дуже голосно.

Зірки радять вам змінити свій зовнішній вигляд, наприклад, зробіть іншу зачіску або приміряйте на себе нові образи - це покращить ваш настрій.

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