Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 января: Львам — время простить обиды, Скорпионам — общение с родными
28 января — восьмые лунные сутки, совпадающие с началом новой фазы. Это время, когда нужно прощать обидчиков и просить прощения. В этот день мы выбрасываем из головы то, что мешало двигаться вперед и открываем душу всему новому, позитивному. Поскольку Луна все еще находится в знаке Овна есть риск нервозности и споров. Поэтому нужно стараться быть более толерантными и понимающими к окружающим.
Астрологи дали прогноз для каждого знака зодиака в эту субботу.
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Выберите знак зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 28 января:
Сегодня звезды советуют Овнам не торопиться принимать какие-либо решения только из-за импульса. Это может повредить вам в будущем. Чтобы снять напряжение, проведите вечер в приятной и веселой компании. Откровенные сердечные разговоры помогут наладить отношения и поднять ваш нравственный дух.
Благоприятные планеты принесут представителям этого знака океан любви. Тельцов буквально накроет и смоет волной романтики. Помните, прикосновения, поцелуи, объятия имеют особое значение в супружеской жизни. Можно планировать встречи, свидания и знакомства с новыми людьми, они будут удачными.
Гороскоп на 28 января Близнецам советует заниматься в течение дня тем, что действительно заставит себя хорошо чувствовать. Не следует нагружать мозг лишними мыслями и волнениями. Это только принесет беспокойство и раздражение. Влюбленные или представители знака в отношениях могут удивить свою половинку, посвятив ей много свободного времени.
Не игнорируйте плохое самочувствие. Если ваше здоровье не удовлетворяет вас, не затягивайте с походом к врачу. Сегодня для Раков отдых будет очень важным. Гороскоп на субботу советует представителям этого знака зодиака уделить свободное время для самоанализа. Возможно, чтобы двигаться вперед, необходимо разобраться в своих мыслях и стремлениях.
Звезды советуют Львам наконец простить обиды и отпустить прошлое, особенно те моменты, которые касаются близких людей и друзей. Вы обязательно почувствуете облегчение и сможете уверенно не оглядываясь двигаться вперед. Одинокие представители этого знака зодиака будут иметь шанс встретить правильного человека.
Астрологический прогноз для Дев обещает положительный день, наполненный улыбками и душевными разговорами. Полезны любые процедуры, которые улучшат самочувствие и позволят вам чувствовать себя более привлекательными и ухоженными. Однако не стоит забывать и о домашних делах, немного накопившихся за последнее время.
Сегодня прекрасный день, чтобы простить мелкие обиды и начать отношения с важным для вас человеком с чистого листа. Гороскоп на 28 января советует Весам окружить себя позитивом — стабильное хорошее настроение поможет привлечь приятные события и нужных людей.
Гороскоп сегодня советует представителям данного знака зодиака не тратить деньги на лишние и совершенно ненужные вещи, чтобы избежать огромной дыры в бюджете. Первая половина дня Скорпионов будет занята работой и домашними хлопотами. А вот поближе к вечеру они обязательно должны выделить время на общение с родными. Это очень важно для душевного покоя.
Чрезмерная энергичность и огромный энтузиазм Стрельцов принесут в эту субботу благоприятные результаты и снимут домашнее напряжение. Вы можете хорошо провести день за чтением интересного журнала или романа. Романтика правит вашим сердцем и разумом. Теплый вечер в компании второй половинки поможет расслабиться и ощутить уют.
Гороскоп на 28 января Козерогам советует заняться очищением организма, уборкой дома и прекратить неискренние отношения с назойливыми людьми. В этих условиях, возможно, удастся выяснить все мучившие вас вопросы, взаимоотношения с близкими станут понятными и гармоничными. Обратите внимание на здоровье, не стоит перенапрягаться физически и умственно, потому что в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострение хронических заболеваний.
Водолеев в эту субботу будут переполнять радостные эмоции. Их может ожидать хорошая новость, которая заставит идти вперед и даст новые силы. Однако у ваших близких может быть все не так хорошо, постарайтесь помочь им и поделитесь своей положительной энергией.
Представители творческих профессий в субботу смогут реализовать свои планы. День благоприятен для деловых и творческих встреч, приема гостей. В этот день нужно дарить людям радость, раздавать долги, очищать дом. Вы можете подарить много приятных минут своим близким. Научитесь радоваться тому, что возносит жизнь.
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