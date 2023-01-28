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Гороскоп на 28 января: Львам — время простить обиды, Скорпионам — общение с родными

28 января 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака
Это день очистки и больших внутренних трансформаций
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

28 января — восьмые лунные сутки, совпадающие с началом новой фазы. Это время, когда нужно прощать обидчиков и просить прощения. В этот день мы выбрасываем из головы то, что мешало двигаться вперед и открываем душу всему новому, позитивному. Поскольку Луна все еще находится в знаке Овна есть риск нервозности и споров. Поэтому нужно стараться быть более толерантными и понимающими к окружающим.

Астрологи дали прогноз для каждого знака зодиака в эту субботу.

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Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не торопиться принимать какие-либо решения только из-за импульса. Это может повредить вам в будущем. Чтобы снять напряжение, проведите вечер в приятной и веселой компании. Откровенные сердечные разговоры помогут наладить отношения и поднять ваш нравственный дух.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Благоприятные планеты принесут представителям этого знака океан любви. Тельцов буквально накроет и смоет волной романтики. Помните, прикосновения, поцелуи, объятия имеют особое значение в супружеской жизни. Можно планировать встречи, свидания и знакомства с новыми людьми, они будут удачными.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Гороскоп на 28 января Близнецам советует заниматься в течение дня тем, что действительно заставит себя хорошо чувствовать. Не следует нагружать мозг лишними мыслями и волнениями. Это только принесет беспокойство и раздражение. Влюбленные или представители знака в отношениях могут удивить свою половинку, посвятив ей много свободного времени.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Не игнорируйте плохое самочувствие. Если ваше здоровье не удовлетворяет вас, не затягивайте с походом к врачу. Сегодня для Раков отдых будет очень важным. Гороскоп на субботу советует представителям этого знака зодиака уделить свободное время для самоанализа. Возможно, чтобы двигаться вперед, необходимо разобраться в своих мыслях и стремлениях.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Звезды советуют Львам наконец простить обиды и отпустить прошлое, особенно те моменты, которые касаются близких людей и друзей. Вы обязательно почувствуете облегчение и сможете уверенно не оглядываясь двигаться вперед. Одинокие представители этого знака зодиака будут иметь шанс встретить правильного человека.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Астрологический прогноз для Дев обещает положительный день, наполненный улыбками и душевными разговорами. Полезны любые процедуры, которые улучшат самочувствие и позволят вам чувствовать себя более привлекательными и ухоженными. Однако не стоит забывать и о домашних делах, немного накопившихся за последнее время.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Дева

Весы

Сегодня прекрасный день, чтобы простить мелкие обиды и начать отношения с важным для вас человеком с чистого листа. Гороскоп на 28 января советует Весам окружить себя позитивом — стабильное хорошее настроение поможет привлечь приятные события и нужных людей.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Гороскоп сегодня советует представителям данного знака зодиака не тратить деньги на лишние и совершенно ненужные вещи, чтобы избежать огромной дыры в бюджете. Первая половина дня Скорпионов будет занята работой и домашними хлопотами. А вот поближе к вечеру они обязательно должны выделить время на общение с родными. Это очень важно для душевного покоя.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Чрезмерная энергичность и огромный энтузиазм Стрельцов принесут в эту субботу благоприятные результаты и снимут домашнее напряжение. Вы можете хорошо провести день за чтением интересного журнала или романа. Романтика правит вашим сердцем и разумом. Теплый вечер в компании второй половинки поможет расслабиться и ощутить уют.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Гороскоп на 28 января Козерогам советует заняться очищением организма, уборкой дома и прекратить неискренние отношения с назойливыми людьми. В этих условиях, возможно, удастся выяснить все мучившие вас вопросы, взаимоотношения с близкими станут понятными и гармоничными. Обратите внимание на здоровье, не стоит перенапрягаться физически и умственно, потому что в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострение хронических заболеваний.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Водолеев в эту субботу будут переполнять радостные эмоции. Их может ожидать хорошая новость, которая заставит идти вперед и даст новые силы. Однако у ваших близких может быть все не так хорошо, постарайтесь помочь им и поделитесь своей положительной энергией.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

Представители творческих профессий в субботу смогут реализовать свои планы. День благоприятен для деловых и творческих встреч, приема гостей. В этот день нужно дарить людям радость, раздавать долги, очищать дом. Вы можете подарить много приятных минут своим близким. Научитесь радоваться тому, что возносит жизнь.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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