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Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

28 січня 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 28 січня, для всіх знаків зодіаку
Це день очищення та великих внутрішніх трансформацій
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

28 січня — восьма місячна доба, яка збігається з початком нової фази. Це час, коли потрібно прощати кривдників і просити вибачення. Цього дня ми викидаємо з голови те, що заважало рухатися вперед і відкриваємо душу всьому новому, позитивному. Оскільки Місяць все ще знаходиться у знаку Овна є ризик нервозності та суперечок. Тому треба старатися бути більш толерантними та розуміючими до оточуючих. 

Астрологи дали прогноз для кожного знаку зодіаку на цю суботу. 

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Овен 

Сьогодні зірки радять Овнам не поспішати приймати будь-які рішення лише через імпульс. Це може зашкодити вам у майбутньому. Щоб зняти напругу, проведіть цей вечір у приємній та веселій компанії. Відверті сердечні розмови допоможуть налагодити стосунки та підняти ваш моральний дух. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець 

Сприятливі планети принесуть представникам цього знаку океан любові. Тельців буквально накриє та змиє хвилею романтики. Пам'ятайте, дотики, поцілунки, обійми мають особливе значення в подружньому житті. Можна планувати зустрічі, побачення та знайомства з новими людьми, вони будуть вдалими. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

Гороскоп на 28 січня Близнюкам радить займатися впродовж дня тим, що справді змусить почуватися добре. Не слід навантажувати мозок зайвими думками та хвилюваннями. Це лише принесе неспокій та роздратування. Закохані або представники знаку у стосунках можуть здивувати свою половинку, присвятивши їй багато вільного часу. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак 

Не ігноруйте погане самопочуття. Якщо ваше здоров'я вас не задовольняє, не затягуйте з походом до лікаря. Сьогодні для Раків відпочинок буде дуже важливим. Гороскоп на суботу радить представникам цього знаку зодіаку приділити вільний час для самоаналізу. Можливо, щоб рухатися вперед, необхідно розібратися у своїх думках та прагненнях. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Зірки радять Левам нарешті пробачити образи та відпустити минуле, особливо ті моменти, які стосуються близьких людей та друзів. Ви неодмінно відчуєте полегшення та зможете впевнено не оглядаючись рухатися вперед. Самотні представники цього знаку зодіаку матимуть шанс зустріти правильну людину. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Астрологічний прогноз для Дів обіцяє позитивний день, наповнений посмішками та душевними розмовами. Корисними будуть будь-які процедури, які покращать самопочуття та дозволять вам почуватися більш привабливими та доглянутими. Проте не варто забувати й про домашні справи, яких трохи накопичилося останнім часом. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні чудовий день, щоб пробачити дрібні образи та почати стосунки з важливою для вас людиною з чистого листа. Гороскоп на 28 січня радить Терезам оточити себе позитивом — стабільний гарний настрій допоможе привабити приємні події та потрібних людей.

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Гороскоп на сьогодні радить представникам даного знаку зодіаку не витрачати гроші на зайві та абсолютно непотрібні речі, щоб уникнути величезної діри в бюджеті. Перша половина дня Скорпіонів буде зайнята роботою та домашніми клопотами. А ось ближче до вечора вони обов'язково повинні виділити час на спілкування з рідними. Це дуже важливо для душевного спокою. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Надмірна енергійність і величезний ентузіазм Стрільців принесуть цієї суботи сприятливі результати та знімуть домашню напругу. Ви можете гарно провести день за читанням цікавого журналу чи роману. Романтика править вашим серцем і розумом. Теплий вечір в компанії другої половинки допоможе розслабитися та відчути затишок. 

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Гороскоп на 28 січня Козерогам радить зайнятися очищенням організму, прибиранням будинку і припинити нещирі стосунки з настирливими людьми. За цих умов, можливо, вдасться з’ясувати всі питання, що мучили вас, взаємини з близькими стануть зрозумілими та гармонійними. Зверніть увагу на здоров’я, не варто перенапружуватися фізично та розумово, тому що в цей період можливі травми, нервові зриви та загострення хронічних захворювань.

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій 

Водоліїв цієї суботи переповнюватимуть радісні емоції.  На них може чекати хороша новина, яка змусить іти вперед і дасть нові сили. Однак у ваших близьких може бути все не так добре, постарайтеся їм допомогти та поділіться своєю позитивною енергією.

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

Представники творчих професій у суботу матимуть змогу реалізувати свої плани. День сприятливий для ділових і творчих зустрічей, прийому гостей. Цього дня треба дарувати людям радість, роздавати борги, очищати будинок. Ви можете подарувати багато приємних хвилин своїм близьким. Навчіться радіти з того, що підносить життя.

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку — Риби  

 

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