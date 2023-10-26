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Гороскоп на 26 октября: Близнецам — избегать интриг, Девам — поставить цели

26 октября 2023 08:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков Зодиака
Знаки Зодиака на астрологическом круге. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

26 октября — 12 лунные сутки. Не очень подходящий день для любовных отношений. В этот период также могут возникать разные ссоры и разногласия в деловой сфере. Лучше посвятить этот день благотворительности и подаркам, а также исполнению просьб окружающих. Луна в знаке Рыбы, поэтому можно смело решать дела, связанные с деньгами.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 26 октября:

Овен

Сегодня ваш день будет достаточно страстным, а это значит, что вы захотите провести свой вечер с любимым человеком. А если у вас нет второй половинки, пора начать с кем-то отношения.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

В этот день ваша поддержка потребуется кому-нибудь из родных людей. Звезды не советуют вам отказывать им, ведь рано или поздно вам тоже что-нибудь от них понадобится.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Вы очень легки на подъем, поэтому вас могут вовлечь в какую-то авантюру. Вы можете принять в ней участие, но следует избегать интриг.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Благоприятный день для духовных практик, поэтому обрести гармонию вам поможет йога. Также она поможет расслабиться.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Окружающие сегодня будут вами восхищаться, поэтому в этот день вы можете познакомиться со многими новыми людьми. Среди них есть тот человек, который сможет вас завлечь.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Гороскоп советует поставить конкретные цели и хорошо их обдумать, чтобы знать, как их достичь. В этот день звезды будут на вашей стороне, поэтому вам удастся достичь многого.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Харизма и общительность, которыми вы наделены, помогут вам добиться успехов в любви и профессиональном плане. Именно это поможет вам обрести свое счастье.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Астрологи вам рекомендуют обратить внимание на собственное здоровье. Поэтому, если ваше состояние ухудшится, необходимо сразу обратиться к врачу.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Ваши амбиции в этот день идут перед вами. Перед тем, как обращаться к руководителями и требовать от них больших благ, хорошо подумайте, действительно ли вы полезный человек.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Гороскоп советует вам уделить время своей карьере, ведь вы можете получить трудные задачи, которые могут привести вас к славе. Смело идите на встречу трудностям.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Сегодня вы захотите почаще общаться и проводить больше времени со своей семьей. Поэтому звезды рекомендуют вам провести этот вечер в компании близких людей.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

В этот день вы будете пытаться достичь своих целей, но на вашем пути могут быть препятствия. Впрочем, не стоит этого бояться, ведь это жизнь.

Гороскоп на 26 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми большими лентяями.

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