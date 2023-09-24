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Гороскоп на 24 сентября: Львам — успех, а Водолеям — неожиданные ситуации

24 сентября 2023 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

24 сентября — 11 лунные сутки. В этот день проходит процесс трансформации и включения энергии. Благоприятное время для домашнего бизнеса. Все новые проекты и идеи, начатые в этот период, просто обречены на успех. Не стоит и забывать акцентировать внимание на том, чтобы продолжить делать дела, которые вы давно начали и требуют рутины. Луна в знаке Козерога, поэтому будьте готовы к небольшим трудностям с деньгами.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 24 сентября:

Овен

Сегодня представителю этого Зодиакального созвездия нужно быть готовым быстро менять свои планы. Вам придется принимать важные решения на ходу.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Овен

Телец

Астрологи советуют не покупать в этот день технику и инструменты. Приобретенные вещи будут быстро ломаться или совсем не понадобятся Тельцам.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Телец

Близнецы

Благоприятный день для отдыха и восстановления сил. Астрологи советуют Близнецам хорошо выспаться и совершить приятную прогулку.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Близнецы

Рак

Астрологи говорят, что Ракам нужно настроиться на серьезный лад. Не торопитесь с решением сложных задач и не допускайте ошибок.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Рак

Лев

Ваши начинания окажутся не только удачными, но и по-настоящему блестящими. Сегодня Львам не стоит лениться и откладывать дела на потом.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Лев

Дева

Сегодня все ваши проблемы решатся. Этот знак Зодиака наконец почувствует долгожданное улучшение жизни и положительные эмоции.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Дева

Весы

В этот день интуиция будет подсказывать вам с кем общаться, а от кого лучше держаться как можно дальше. Не игнорируйте ее и избегайте недоброжелателей.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Весы

Скорпион

Близкие друзья помогут вам осуществить задуманное. Сегодня не следует искать новых союзников и рассказывать им о своих планах.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Скорпион

Стрелец

Астрологи говорят, что этому знаку Зодиака не следует торопиться. У вас достаточно времени, чтобы реализовать все задуманное. Обдумывайте каждый свой шаг.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Стрелец

Козерог

Астрологи советуют этому знаку Зодиака следить за своими словами и поступками. Сегодня вы можете случайно обидеть человека, с которым давно общаетесь.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Козерог

Водолей

Представитель этого Зодиакального созвездия может неожиданно оказаться в эпицентре негативных событий. Проявляйте покой и не паникуйте. Вы сможете улучшить ситуацию вокруг.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Водолей

Рыбы

Этот день обещает быть благоприятным со всех сторон. Это может коснуться творческих встреч, общения с близкими и любимыми.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака — Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака расстаются чаще других.

Раньше мы рассказывали о том, какими знаками Зодиака очень легко манипулировать.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака совсем не умеют хранить секреты.

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