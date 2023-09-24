Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: google.com

24 сентября — 11 лунные сутки. В этот день проходит процесс трансформации и включения энергии. Благоприятное время для домашнего бизнеса. Все новые проекты и идеи, начатые в этот период, просто обречены на успех. Не стоит и забывать акцентировать внимание на том, чтобы продолжить делать дела, которые вы давно начали и требуют рутины. Луна в знаке Козерога, поэтому будьте готовы к небольшим трудностям с деньгами.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 24 сентября:

Сегодня представителю этого Зодиакального созвездия нужно быть готовым быстро менять свои планы. Вам придется принимать важные решения на ходу.

Астрологи советуют не покупать в этот день технику и инструменты. Приобретенные вещи будут быстро ломаться или совсем не понадобятся Тельцам.

Благоприятный день для отдыха и восстановления сил. Астрологи советуют Близнецам хорошо выспаться и совершить приятную прогулку.

Астрологи говорят, что Ракам нужно настроиться на серьезный лад. Не торопитесь с решением сложных задач и не допускайте ошибок.

Ваши начинания окажутся не только удачными, но и по-настоящему блестящими. Сегодня Львам не стоит лениться и откладывать дела на потом.

Сегодня все ваши проблемы решатся. Этот знак Зодиака наконец почувствует долгожданное улучшение жизни и положительные эмоции.

В этот день интуиция будет подсказывать вам с кем общаться, а от кого лучше держаться как можно дальше. Не игнорируйте ее и избегайте недоброжелателей.

Близкие друзья помогут вам осуществить задуманное. Сегодня не следует искать новых союзников и рассказывать им о своих планах.

Астрологи говорят, что этому знаку Зодиака не следует торопиться. У вас достаточно времени, чтобы реализовать все задуманное. Обдумывайте каждый свой шаг.

Астрологи советуют этому знаку Зодиака следить за своими словами и поступками. Сегодня вы можете случайно обидеть человека, с которым давно общаетесь.

Представитель этого Зодиакального созвездия может неожиданно оказаться в эпицентре негативных событий. Проявляйте покой и не паникуйте. Вы сможете улучшить ситуацию вокруг.

Этот день обещает быть благоприятным со всех сторон. Это может коснуться творческих встреч, общения с близкими и любимыми.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака расстаются чаще других.

Раньше мы рассказывали о том, какими знаками Зодиака очень легко манипулировать.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака совсем не умеют хранить секреты.