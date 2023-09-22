Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

22 сентября — восьмые лунные сутки. Весьма трудный день для коммуникации с деловыми партнерами или с сослуживцами. В этот день могут напомнить о себе старые незавершенные дела. Впрочем, этот день подходит для поездок, переезда в новое место и приключений. Луна в знаке Стрельца, поэтому пора решать важные вопросы.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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В этот день звезды советуют вам очистить свой организм как в физическом, так и в моральном плане. Например, можно сесть на детокс-диету и пойти в сауну, а также сходить в театр или музей.

Пятницу астрологи советуют потратить на работу и не отвлекаться на разговоры, ведь так вы быстро поймете, что время вы потратили зря.

В вашей жизни может появиться человек, с которым вы когда-то перестали общаться из-за плохих вещей. Но звезды советуют послушать его причины расставания, которые могут стать для вас настоящей неожиданностью.

В преддверии выходных заботьтесь о собственном здоровье, особенно, это касается тех, у кого есть хронические болезни. Гороскоп советует таким людям вспомнить все рекомендации врача.

В пятницу старайтесь выделить время на своих друзей и близких, особенно, если вы давно с ними не встречались.

В этот день звезды предоставят вам энергию для того, чтобы вы смогли примириться с человеком, с которым вы уже давно поругались, но вам постоянно его не хватало. Именно 22 сентября стал благоприятным днем для примирения.

Если вы обиделись на начальство, не торопитесь что-либо менять в этом плане, ведь еще не время для этого.

Если вам предложат в этот день заработать большую сумму денег, ничего не делая, будьте осторожными. Дело в том, что вас хотят обмануть мошенники.

В пятницу ваш близкий друг даст вам очень ценный совет, который вам так необходим. Звезды советуют вам прислушаться к словам этого человека, ведь они могут помочь вам в жизни.

В этот день не просите коллег о помощи, ведь они могут сделать все спустя рукава, а вам потом придется все исправлять за ними.

Если ваш обидчик осознал собственную ошибку и хочет извиниться, не игнорируйте его.

22 сентября лучше не осуждайте других людей, совершивших какие-то поступки, ведь вы не знаете всех деталей, а потому — не можете быть объективными.

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