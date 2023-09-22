Гороскоп на сьогодні, 22 вересня, для всіх знаків Зодіаку

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik

22 вересня — восьма місячна доба. Досить важкий день для комунікації з діловими партнерами або з товаришами по службі. У цей день можуть нагадати про себе старі незавершені справи. Втім, цей день підходить для поїздок, переїзду до нового місця та пригод. Місяць у знаку Стрільця, тому настав час вирішувати важливі питання.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю п'ятницю.

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У цей день зірки радять вам очистити свій організм як у фізичному, так і у моральному плані. Наприклад, можна сісти на детокс-дієту та піти до сауни, а також сходити до театру або музею.

П’ятницю астрологи радять витратити на роботу та не відволікатися на розмови, адже так ви швидко зрозумієте, що час ви витратили дарма.

У вашому житті може з’явитися людина, з якою ви колись перестали спілкуватися через погані речі. Але зірки радять послухати її причини розставання, які можуть стати для вас справжньою несподіванкою.

Напередодні вихідних піклуйтеся про власне здоров’я, особливо, це стосується тих, в кого є хронічні хвороби. Гороскоп радить таким людям згадати всі рекомендації свого лікаря.

У п’ятницю намагайтеся виділити час на своїх друзів та близьких, особливо, якщо ви давно з ними не зустрічалися.

У цей день зірки нададуть вам енергію для того, щоб ви змогли примиритися з людиною, з якою ви вже давно посварилися, але вам постійно її не вистачало. Саме 22 вересня став сприятливим днем для примирення.

Якщо ви образилися на начальство, не поспішайте щось змінювати у цьому плані, адже ще не час для цього.

Якщо вам запропонують у цей день заробити велику суму грошей, нічого не роблячи, будьте обережними. Справа в тому, що вас хочуть обдурити шахраї.

У п’ятницю ваш близький друг дасть вам дуже цінну пораду, яка вам так необхідна. Зірки радять вам дослухатися до слів цієї людини, адже вони можуть вам допомогти у житті.

У цей день не просіть колег про допомогу, адже вони можуть зробити все абияк, а вам потім доведеться все виправляти за ними.

Якщо ваш кривдник усвідомив власну помилку і хоче попросити вибачення, не ігноруйте його.

22 вересня краще не засуджуйте інших людей, які зробили якісь вчинки, адже ви не знаєте всіх деталей, а тому — не можете бути об’єктивними.

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