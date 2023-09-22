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Гороскоп на 22 вересня: Ракам — піклуватися про себе, Левам — бачитися з друзями

22 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 22 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

22 вересня — восьма місячна доба. Досить важкий день для комунікації з діловими партнерами або з товаришами по службі. У цей день можуть нагадати про себе старі незавершені справи. Втім, цей день підходить для поїздок, переїзду до нового місця та пригод. Місяць у знаку Стрільця, тому настав час вирішувати важливі питання.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю п'ятницю.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 22 вересня:

Овен

У цей день зірки радять вам очистити свій організм як у фізичному, так і у моральному плані. Наприклад, можна сісти на детокс-дієту та піти до сауни, а також сходити до театру або музею.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

П’ятницю астрологи радять витратити на роботу та не відволікатися на розмови, адже так ви швидко зрозумієте, що час ви витратили дарма. 

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

У вашому житті може з’явитися людина, з якою ви колись перестали спілкуватися через погані речі. Але зірки радять послухати її причини розставання, які можуть стати для вас справжньою несподіванкою.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Напередодні вихідних піклуйтеся про власне здоров’я, особливо, це стосується тих, в кого є хронічні хвороби. Гороскоп радить таким людям згадати всі рекомендації свого лікаря.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

У п’ятницю намагайтеся виділити час на своїх друзів та близьких, особливо, якщо ви давно з ними не зустрічалися. 

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

У цей день зірки нададуть вам енергію для того, щоб ви змогли примиритися з людиною, з якою ви вже давно посварилися, але вам постійно її не вистачало. Саме 22 вересня став сприятливим днем для примирення.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Якщо ви образилися на начальство, не поспішайте щось змінювати у цьому плані, адже ще не час для цього.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Якщо вам запропонують у цей день заробити велику суму грошей, нічого не роблячи, будьте обережними. Справа в тому, що вас хочуть обдурити шахраї.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

У п’ятницю ваш близький друг дасть вам дуже цінну пораду, яка вам так необхідна. Зірки радять вам дослухатися до слів цієї людини, адже вони можуть вам допомогти у житті.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

У цей день не просіть колег про допомогу, адже вони можуть зробити все абияк, а вам потім доведеться все виправляти за ними.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Якщо ваш кривдник усвідомив власну помилку і хоче попросити вибачення, не ігноруйте його.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

22 вересня краще не засуджуйте інших людей, які зробили якісь вчинки, адже ви не знаєте всіх деталей, а тому — не можете бути об’єктивними.

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку краще не давати гроші у борг. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку є найбільш везучими серед усіх. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку постійно мстять кривдникам.

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