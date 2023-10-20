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Гороскоп на 20 октября: Близнецам — слушайте организм, Ракам — идите к психологу

20 октября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков Зодиака
Знаки Зодиака на астрологическом круге. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

20 октября — шестые лунные сутки. Благоприятный день. Многие открывают в себе способность предвидеть и обладают хорошей интуицией. Научная и общественная деятельность продвигаются хорошо, а также легко налаживаются контакты. Благоприятный день для романтики с представителями противоположного пола. Луна в знаке Козерога, поэтому можно решать вопросы, связанные с недвижимостью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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Овен

Астрологи советуют проявить терпение в отношениях с другими, ведь далеко не всегда все так, как вам хотелось бы. С этим просто нужно смириться, это ведь нормально.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Благоприятный день для новых начинаний. Звезды рекомендуют вам смело начинать новые дела, которые раньше вам казались недостижимыми. Именно сегодня у вас все получится.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Слушайте свой организм, поскольку он может дать вам сигнал о помощи. Не игнорируйте этот сигнал и сразу обращайтесь к врачу, если что-то беспокоит.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Заботьтесь о собственном внутреннем состоянии, в чем вам помогут сеансы у психолога и медитации.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Вы добьетесь успеха в собственной карьере и сможете придумать кое-что гениальное, но смело озвучивайте свои идеи. Ваше руководство обязательно вас поддержит.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Вы хотите получить новую информацию, поэтому можете пойти на курсы или найти новое хобби. Все это сможет вас вдохновить и доставить настоящее удовольствие.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Гороскоп рекомендует вам больше внимания уделить вашему партнеру, ведь этот день будет наполнен романтикой и приятными эмоциями. Звезды говорят, что сегодня вы окунетесь в настоящий теплый край любви.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

В вашей жизни могут возникнуть ситуации, в которых вам придется сделать выбор, но вы этого не можете. Просто дайте себе немного времени обдумать.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Сегодня вы будете настроены на общение, благодаря чему вам удастся найти новых друзей. Кроме того, вы даже сможете найти новых партнеров, с которыми вы создадите бизнес.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Сегодня лучше сосредоточьтесь на собственных целях и амбициях. Вам удастся сделать большой шаг вперед, благодаря чему вы получите финансовое и моральное удовлетворение.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Сегодня вы будете более чувствительны, чем когда-либо, поэтому будете принимать все слишком близко к сердцу. Впрочем, постарайтесь не обижаться по пустякам.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

В вашей жизни откроется новая дверь, из которой выйдут интересные возможности. Именно о них вы раньше и мечтать не могли, поэтому смелее ими воспользуйтесь.

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака готовы на все ради своего любимого человека.

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Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака способны предсказывать будущее.

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