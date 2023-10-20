Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков Зодиака

Знаки Зодиака на астрологическом круге. Фото: УНИАН

20 октября — шестые лунные сутки. Благоприятный день. Многие открывают в себе способность предвидеть и обладают хорошей интуицией. Научная и общественная деятельность продвигаются хорошо, а также легко налаживаются контакты. Благоприятный день для романтики с представителями противоположного пола. Луна в знаке Козерога, поэтому можно решать вопросы, связанные с недвижимостью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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Астрологи советуют проявить терпение в отношениях с другими, ведь далеко не всегда все так, как вам хотелось бы. С этим просто нужно смириться, это ведь нормально.

Благоприятный день для новых начинаний. Звезды рекомендуют вам смело начинать новые дела, которые раньше вам казались недостижимыми. Именно сегодня у вас все получится.

Слушайте свой организм, поскольку он может дать вам сигнал о помощи. Не игнорируйте этот сигнал и сразу обращайтесь к врачу, если что-то беспокоит.

Заботьтесь о собственном внутреннем состоянии, в чем вам помогут сеансы у психолога и медитации.

Вы добьетесь успеха в собственной карьере и сможете придумать кое-что гениальное, но смело озвучивайте свои идеи. Ваше руководство обязательно вас поддержит.

Вы хотите получить новую информацию, поэтому можете пойти на курсы или найти новое хобби. Все это сможет вас вдохновить и доставить настоящее удовольствие.

Гороскоп рекомендует вам больше внимания уделить вашему партнеру, ведь этот день будет наполнен романтикой и приятными эмоциями. Звезды говорят, что сегодня вы окунетесь в настоящий теплый край любви.

В вашей жизни могут возникнуть ситуации, в которых вам придется сделать выбор, но вы этого не можете. Просто дайте себе немного времени обдумать.

Сегодня вы будете настроены на общение, благодаря чему вам удастся найти новых друзей. Кроме того, вы даже сможете найти новых партнеров, с которыми вы создадите бизнес.

Сегодня лучше сосредоточьтесь на собственных целях и амбициях. Вам удастся сделать большой шаг вперед, благодаря чему вы получите финансовое и моральное удовлетворение.

Сегодня вы будете более чувствительны, чем когда-либо, поэтому будете принимать все слишком близко к сердцу. Впрочем, постарайтесь не обижаться по пустякам.

В вашей жизни откроется новая дверь, из которой выйдут интересные возможности. Именно о них вы раньше и мечтать не могли, поэтому смелее ими воспользуйтесь.

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