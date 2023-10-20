Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня, для всіх знаків Зодіаку

Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: УНІАН

20 жовтня — шоста місячна доба. Сприятливий день. Багато людей відкривають у собі здатність передбачати та мають гарну інтуїцію. Наукова та громадська діяльність просуваються добре, також легко налагоджуються контакти. Сприятливий день для романтики з представниками протилежної статі. Місяць у знаку Козерогу, тому можна вирішувати питання, пов’язані з нерухомістю.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю п'ятницю.

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Астрологи радять проявити терпимість у стосунках з іншими, адже далеко не завжди все так, як би вам хотілося. З цим просто потрібно змиритися, адже це нормально.

Сприятливий день для нових починань. Зірки рекомендують вам сміливо починати нові справи, які раніше вам здавалися недосяжними. Саме сьогодні у вас все вдасться.

Слухайте власний організм, оскільки він може дати вам сигнал про допомогу. Не ігноруйте цей сигнал і одразу звертайтеся до лікаря, якщо щось турбує.

Піклуйтеся про власний внутрішній стан, в чому вам допоможуть сеанси у психолога і медитації.

Ви досягнете успіху у власній кар’єрі та зможете придумати дещо геніальне, але сміливо озвучуйте свої ідеї. Ваше керівництво обов’язково вас підтримає.

Ви захочете отримати нову інформацію, тому можете піти на курси або знайти нове хобі. Все це зможе вас надихнути і принести справжнє задоволення.

Гороскоп радить вам більше уваги приділити вашому партнерові, адже цей день буде наповнений романтикою та приємними емоціями. Зірки кажуть, що сьогодні ви поринете у справжній вирій кохання.

У вашому житті можуть виникнути ситуації, в яких вам доведеться зробити вибір, але ви не можете цього. Просто дайте собі трохи часу обдумати.

Сьогодні ви будете налаштовані на спілкування, завдяки чому вам вдасться знайти нових друзів. Крім того, ви навіть зможете найти нових партнерів, з якими створите бізнес.

Сьогодні краще зосередьтеся на власних цілях і амбіціях. Вам вдасться зробити великий крок вперед, завдяки чому ви отримаєте фінансове і моральне задоволення.

Сьогодні ви будете більш чутливими, ніж коли-небудь, тому будете приймати все занадто близько до серця. Втім, постарайтеся не ображатися на дрібниці.

У вашому житті відкриються нові двері, з яких вийдуть цікаві можливості. Саме про них ви раніше і мріяти не могли, тому сміливіше ними скористайтеся.

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