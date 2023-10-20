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Гороскоп на 20 жовтня: Близнюкам — слухайте організм, Ракам — йдіть до психолога

20 жовтня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

20 жовтня — шоста місячна доба. Сприятливий день. Багато людей відкривають у собі здатність передбачати та мають гарну інтуїцію. Наукова та громадська діяльність просуваються добре, також легко налагоджуються контакти. Сприятливий день для романтики з представниками протилежної статі. Місяць у знаку Козерогу, тому можна вирішувати питання, пов’язані з нерухомістю.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю п'ятницю. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 20 жовтня:

Овен

Астрологи радять проявити терпимість у стосунках з іншими, адже далеко не завжди все так, як би вам хотілося. З цим просто потрібно змиритися, адже це нормально.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Сприятливий день для нових починань. Зірки рекомендують вам сміливо починати нові справи, які раніше вам здавалися недосяжними. Саме сьогодні у вас все вдасться.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Слухайте власний організм, оскільки він може дати вам сигнал про допомогу. Не ігноруйте цей сигнал і одразу звертайтеся до лікаря, якщо щось турбує.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Піклуйтеся про власний внутрішній стан, в чому вам допоможуть сеанси у психолога і медитації.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Ви досягнете успіху у власній кар’єрі та зможете придумати дещо геніальне, але сміливо озвучуйте свої ідеї. Ваше керівництво обов’язково вас підтримає.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Ви захочете отримати нову інформацію, тому можете піти на курси або знайти нове хобі. Все це зможе вас надихнути і принести справжнє задоволення.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Гороскоп радить вам більше уваги приділити вашому партнерові, адже цей день буде наповнений романтикою та приємними емоціями. Зірки кажуть,  що сьогодні ви поринете у справжній вирій кохання.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

У вашому житті можуть виникнути ситуації, в яких вам доведеться зробити вибір, але ви не можете цього. Просто дайте собі трохи часу обдумати.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Сьогодні ви будете налаштовані на спілкування, завдяки чому вам вдасться знайти нових друзів. Крім того, ви навіть зможете найти нових партнерів, з якими створите бізнес.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні краще зосередьтеся на власних цілях і амбіціях. Вам вдасться зробити великий крок вперед, завдяки чому ви отримаєте фінансове і моральне задоволення.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Сьогодні ви будете більш чутливими, ніж коли-небудь, тому будете приймати все занадто близько до серця. Втім, постарайтеся не ображатися на дрібниці.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

У вашому житті відкриються нові двері, з яких вийдуть цікаві можливості. Саме про них ви раніше і мріяти не могли, тому сміливіше ними скористайтеся.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку готові на все заради своєї коханої людини. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку ніколи не пробачають помилок.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку здатні передбачати майбутнє.

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