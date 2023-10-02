Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: google.com

2 октября — 18 лунные сутки. В этот день представителям некоторых знаков зодиака удастся реализовать свой потенциал и достичь новых вершин, а кому-то звезды советуют прислушиваться к своим чувствам и сбавить темп.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот понедельник.

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В этот день вы можете быть несколько неряшливым и сентиментальным, однако астрологи советуют все же занять четкую позицию в деловых вопросах, и вы добьетесь успеха. Также вам следует показать людям, за которых вы ответственны на работе, что вам действительно не безразлично.

У вас осталось немного времени, чтобы рассказать людям об определенных своих планах. Возможно, вы не намеренно держали информацию при себе, однако могут возникнуть недоразумения.

Уже некоторое время ваши дела идут достаточно хорошо, но астрологи советуют переключиться на еще более "высокую передачу", чтобы добиться более существенных успехов. Запланируйте сегодня встречи с друзьями, они доставят вам особо теплые эмоции.

Вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы увидеть, что думают и чувствуют другие люди. Сделайте сегодня все возможное, чтобы успокоить переживание близких вам людей. Откройте свое сердце близким и партнерам, и не судите их слишком строго.

Понедельник для Львова будет не временем для празднования, а для осторожной оценки своих достижений. Пора продолжать закладывать основы для будущего успеха. Сегодняшние звезды призывают вас завершить все необходимые дела, какими бы скучными они ни казались.

Вы еще можете рассчитывать на поддержку партнеров по вашим делам, однако уже вскоре вам придется больше полагаться на себя. Если вы откладывали сделки и личные договоренности, именно сегодня следует поставить все точки над "i".

Сегодня акцент сместится с профессиональных на личные дела, но не ожидайте, что другие люди придут вам на помощь. Сегодня домашние заботы могут быть особенно скучными, но есть признаки того, что облегчение наступит уже в ближайшие дни.

Некоторые коллеги раздражают вас, но сегодня может быть удачное время, чтобы обсудить некоторые практические вопросы. Однако старайтесь говорить коротко и по сути, соблюдайте чистые факты, и вы не ошибетесь. Вы даже можете завоевать уважение того, кто раньше вас унижал.

Недавние профессиональные неудачи можно легко превратить в триумфы. Ваш лучший подход — не противостоять другим людям, а выполнять свои задачи с максимальной преданностью своим талантам. Вы можете произвести хорошее впечатление на людей, не прилагая для этого особых усилий.

Венера принесет свою небесную защиту в вашу домашнюю среду, она позволит вам максимально использовать счастливые события, забыв о прошлых спорах. Сегодня вы можете отбросить маску компромисса, быть жестче и установить свои правила игры.

Вы находитесь в долгосрочной фазе, характеризующейся необходимостью полного обновления. Возможно, сегодня вы сможете изменить правила игры в свою пользу.

В этот день вы можете осознать, что некоторые из ваших близких слишком часто воспринимали ваше доверие и доброжелательность как должное. Если у вас были ранее финансовые проблемы, то, вероятно, уже скоро вы сможете восстановить баланс. Вы даже можете получить небольшую прибыль.

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