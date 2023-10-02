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Гороскоп на 2 жовтня: Козерогам — бути жорсткішими, а Ракам — відкрити серце

2 жовтня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 2 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

2 жовтня — 18 місячна доба. Цього дня представникам деяких знаків зодіаку вдасться реалізувати свій потенціал та досягнути нових вершин, а комусь зірки радять прислухатися до своїх почуттів та збавити темп. 

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей понеділок. 

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Овен

Цього дня ви можете бути дещо неохайним і сентиментальним, однак астрологи радять все ж зайняти чітку позицію у ділових питаннях, і ви досягнете успіху. Також вам варто показати людям, за яких ви відповідальні на роботі, що вам справді не байдуже.

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

У вас залишилося небагато часу, щоб розповісти людям про певні свої плани. Можливо, ви не навмисно тримали інформацію при собі, однак можуть виникнути непорозуміння. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Вже деякий час ваші справи ідуть досить добре, але астрологи радять перемкнутися на ще "вищу передачу", щоб досягти суттєвіших успіхів. Заплануйте сьогодні зустрічі з друзями, вони принесуть вам особливо теплі емоції. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Вам доведеться докласти додаткових зусиль, щоб побачити, що думають і відчувають інші люди. Зробіть сьогодні все можливе, щоб заспокоїти переживання близьких вам людей.  Відкрийте своє серце близьким та партнерам, і не судіть їх надто суворо. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Понеділок для Левів буде не часом для святкування, а для обережної оцінки своїх досягнень. Настав час продовжувати закладати основи для майбутнього успіху. Сьогоднішні зірки закликають вас завершити всі необхідні справи, якими б нудними вони не здавалися. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Ви ще можете розраховувати на підтримку партнерів у ваших справах, однак уже незабаром вам доведеться більше покладатися на себе. Якщо ви відкладали угоди та особисті домовленості, саме сьогодні варто поставити усі крапки над "і". 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні акцент зміститься з професійних на особисті справи, але не очікуйте, що інші люди прийдуть вам на допомогу. Сьогодні домашні клопоти можуть бути особливо нудними, але є ознаки того, що полегшення настане уже у найближчі дні.

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Деякі колеги дратують вас, але сьогодні може бути вдалий час, щоб обговорити деякі практичні питання. Однак старайтеся говорити коротко і по суті, дотримуйтесь чистих фактів, і ви не помилитеся. Ви навіть можете завоювати повагу того, хто раніше вас принижував.

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Нещодавні професійні невдачі можна легко перетворити на тріумфи. Ваш найкращий підхід — не протистояти іншим людям, а виконувати власні завдання з якомога більшою відданістю своїм талантам. Ви можете справити хороше враження на людей, не докладаючи для цього особливих зусиль. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Венера принесе свій небесний захист у ваше домашнє середовище, вона дозволить вам максимально використати щасливі події, забувши про минулі суперечки. Сьогодні ви можете відкинути маску компромісу, бути жорсткішими і встановити свої правила гри. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Ви перебуваєте в довгостроковій фазі, яка характеризується необхідністю повної оновлення. Можливо, сьогодні ви зможете сьогодні змінити правила гри на свою користь. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Цього дня ви можете усвідомити, що дехто з ваших близьких надто часто сприймав вашу довіру та доброзичливість як належне. Якщо ви мали раніше фінансові проблеми, то, імовірно, уже скоро ви зможете відновити баланс. Ви навіть можете отримати невеликий прибуток. 

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку не пробачають помилки інших людей. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку мають надзвичайні здібності. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зовсім не вміють зберігати таємниці.

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