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Гороскоп на 19 октября: Овнам — быть лидером, Львам — подтянуть "хвосты"

19 октября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков Зодиака
Знаки Зодиака на астрологическом круге. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

19 октября — пятые лунные сутки. Нерешительность и игнорирование своих принципов могут радикально изменить ваши планы и испортить дела. В этот день следует проявить максимальное сознание и избежать дурного воздействия. Особое внимание нужно уделить пище. Луна в знаке Стрельца, поэтому не стоит проводить операции, связанные со строительством и землей.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 19 октября:

Овен

Сегодня вы можете показать собственные качества лидера, а окружающие точно оценят ваше стремление победить. Поэтому команда с удовольствием поддержит и поможет вам.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

В этот день вы можете найти новое дело, которое принесет вам прибыль или сделать так, чтобы вам повысили зарплату на вашей работе. Обсудите откровенно эту тему со своим руководством.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Сегодня вы сможете быть очень общительным человеком и можете легко найти общий язык с людьми. Стройте свои планы на будущее, общайтесь и обменивайтесь мыслями с другими.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Астрологи советуют вам обратить особое внимание на свое ментальное здоровье, возможно, вам нужно будет обратиться за помощью к психологу.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Сегодня звезды советуют вам сделать задание, которое давно уже нужно было сдать. Поэтому закройте все вопросы и выдохните с облегчением.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Сегодняшний день вы захотите уделить творческим вопросам. Так вы откроете себя с другой стороны, благодаря чему вы получите вдохновение на ближайшее время.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

В течение всего дня вы будете решать проблемы, относящиеся к быту. Поэтому выделите немного времени, чтобы обустроить свой дом или квартиру.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Не бойтесь выражать собственные чувства, даже если вы не получите этого от другого человека. Но вы научитесь быть смелее и откровеннее, что вам очень поможет в жизни.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Вы можете получить новые перспективы в профессиональном плане. Руководство оценит ваши достижения и предложит вам кое-что интересное. Гороскоп говорит, что вас даже могут поставить руководителем нового проекта.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Уделите внимание своим целям и мечтам, лучше записывайте их и подумайте, как это правильно реализовать. Совсем скоро вы сможете получить то, что так долго хотели.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Сегодня сосредоточьтесь на вопросах материального плана и решении долгосрочных финансовых целей. Осторожно тратьте деньги и будьте экономичнее.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Звезды позволят вам в этот день ответить на вопросы, на которые вы раньше не могли ответить. Сегодня кто-то может вас серьезно разочаровать, а некоторые могут вас, наоборот, приятно удивить.

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака совсем не беспокоятся о своем будущем.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака способны изменять чаще других.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака считаются наиболее удачливыми среди всех.

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