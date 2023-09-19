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Гороскоп на 19 сентября: Овнам — встретиться с друзьями, Рыбам — вернуть долги

19 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

19 сентября — шестые лунные сутки. Один из самых благоприятных дней. В этот день много людей имеют уникальный дар предсказания, хорошую интуицию и даже разные способности. Также этот период удачен для налаживания различных контактов и романтического общения с противоположным полом. Луна оказалась под покровительством знака Скорпиона, поэтому можно смело принимать ответственные решения и начинать новые проекты.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Овен

Гороскоп на 19 сентября рекомендует хоть немного времени выделить на встречу с друзьями, которые, наверно, обижаются, что вы давно не виделись с ними. Поэтому самое время исправить ошибку.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Звезды не советуют вам легкомысленно относиться к деньгам, тратя их на бессмысленные вещи. Иначе Вселенная может на вас рассердиться и забрать немного финансов.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

19 сентября астрологи не советуют вам "гоняться за двумя зайцами", то есть, браться за несколько дел одновременно. Ведь так можно не выполнить то, что вы себе запланировали.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

В этот день лучше не берите у кого какие-то вещи, ведь так можно взять на себя чужую негативную энергетику.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Гороскоп рекомендует вам посвятить этот день смене собственного образа, но лучше не делать это самому, а обратиться к специалистам.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

В этот день есть большой риск, что вы можете отравиться какой-то едой, поэтому следите за собственным рационом питания и употребляйте только полезную и здоровую продукцию.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

19 сентября астрологи рекомендуют вам прислушиваться к своим снам ночью, ведь они могут помочь принять важное решение, над которым вы думаете уже достаточно долго.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

В этот день нужно исключить из своего меню алкогольные напитки, жирную и жареную пищу, ведь она может вам очень навредить.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Во вторник следует обращать внимание на разные знаки, которые вам будет посылать судьба, ведь они могут сильно изменить вашу жизнь к лучшему, поэтому не упускайте такую возможность.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Следует в этот день тщательно проверять всю информацию, которая вам будет поступать. Есть большой риск, что вы можете принять важные выводы на ложном основании.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

В этот день стоит направить всю свою энергию на важные вещи, ведь будет досадно потратить ее на мелочи.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Звезды советуют вам вернуть все долги, иначе они могут мешать идущим к вам финансовым потокам.

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие два знака Зодиака никогда не предают свою вторую половинку.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака не могут жить без кофе.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака не умеют прощать ошибки других людей.

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