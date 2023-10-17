Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков Зодиака

Знаки Зодиака на астрологическом круге. Фото: УНИАН

17 октября — четвертые лунные сутки. Благоприятный день для активных контактов и торговых сделок. При принятии решений не следует использовать поверхностное суждение, ведь есть шанс риска. Луна в знаке Скорпиона, поэтому можно смело создавать бизнес-стратегии новых проектов и браться за новые дела.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Сегодня вы захотите побыть наедине и почувствовать потребность во внутреннем покое. Поэтому звезды советуют вам выделить время для медитации и размышлений, поскольку внутренние поиски помогут вам себя лучше узнать.

В этот день вы имеете возможность насладиться комфортом, поэтому устройте себе роскошный день и сделайте что-нибудь новое, что вам приносит удовольствие.

Вторник может стать днем для интересного общения и обмена идеями с другими. Астрологи советуют вам делиться собственными мыслями с окружающими, что поможет вам сделать интересные открытия.

Сегодня вы можете получить новые возможности в карьерном развитии, ведь вы готовы добиваться собственных целей. Вам остается только использовать свои таланты и открыть новые горизонты.

В этот день вы можете быть достаточно сентиментальными, а звезды рекомендуют вам пересмотреть собственные достижения и воспоминания, чтобы понять, какое влияние они оказали на вас.

Астрологи говорят, что 17 октября может привести к успешным решениям в делах и планах. Используйте свой аналитический разум, чтобы решить вопросы, которыми вы давно интересуетесь.

Сегодня вы захотите получить более близкие отношения и более глубокое общение. Поэтому гороскоп советует провести время с родными людьми и поделиться с ними собственными чувствами.

Вы готовы решить сложные задачи и взять на себя ответственность, а успех в жизни вам поможет принести ваша смелость и решительность.

Звезды советуют вам сегодня акцентировать свое внимание на собственном личном развитии и обучении. Учите новые вещи и развивайте свои знания.

17 октября вы сможете получить новые возможности как в бизнесе, так и в карьерной жизни. Готовьтесь использовать собственные профессиональные знания, чтобы добиться успеха в жизни.

В этот день вы можете получить новые идеи и инсайты, а гороскоп рекомендует вам учить новые горизонты и развивать духовность. Сегодня вы сможете найти ответы на вопросы, которые вам важны.

Сегодня может быть благоприятный день для творчества и самовыражения. Звезды рекомендуют вам сосредоточиться на искусстве, музыке или другом творческом занятии.

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