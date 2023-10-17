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Гороскоп на 17 жовтня: Ракам — нові кар'єрні можливості, Дівам — успішні рішення

17 жовтня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Знаки Зодіаку на астрологічному колі. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

17 жовтня — четверта місячна доба. Сприятливий день для активних контактів і торгових операцій. Під час прийняття рішень не варто використовувати поверхневе судження, адже є шанс ризику. Місяць у знаку Скорпіону, тому можна сміливо створювати бізнес-стратегії нових проєктів і братися за нові справи.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей вівторок. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 17 жовтня:

Овен

Сьогодні ви захочете побути наодинці і відчути потребу у внутрішньому спокої. Тому зірки радять вам виділити час для медитації і розмірковувань, оскільки внутрішні пошуки допоможуть вам себе краще пізнати.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

У цей день ви маєте нагоду насолодитися комфортом, тому влаштуйте собі розкішний день та зробіть щось нове, що вам приносить задоволення.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Вівторок для вас може стати днем для цікавого спілкування та обміну ідеями з іншими. Астрологи радять вам ділитися власними думками з оточуючими, що допоможе вам зробити цікаві відкриття.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні ви можете отримати нові можливості в кар’єрному розвитку, адже ви готові досягати власних цілей. Вам залишається тільки використати свої таланти і відкрити нові горизонти.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

У цей день ви можете бути досить сентиментальними, а зірки рекомендують вам переглянути власні досягнення і спогади, щоб зрозуміти, який вони мали на вас вплив.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Астрологи кажуть, що 17 жовтня може призвести до успішних рішень у справах і планах. Використайте свій аналітичний розум, щоб вирішити питання, якими ви давно цікавитеся.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні ви захочете отримати ближчі стосунки і більш глибоке спілкування. Тому гороскоп радить вам провести час з рідними людьми та поділитися з ними власними почуттями.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Ви готові вирішити складні завдання і взяти на себе відповідальність, а успіх у житті вам допоможе принести ваша сміливість та рішучість.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Зірки радять вам сьогодні акцентувати свою увагу на власному особистому розвитку і навчанні. Вчіть нові речі та розвивайте свої знання.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

17 жовтня ви зможете отримати нові можливості як у бізнесі, так і в кар’єрному житті. Готуйтеся використати власні професійні знання, щоб досягти успіху в житті.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

У цей день ви можете отримати нові ідеї та інсайти, а гороскоп радить вам вчити нові горизонти і розвивати духовність. Сьогодні ви зможете знайти відповіді на питання, які є для вас важливими.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Сьогодні може бути сприятливий день для творчості і самовираження. Зірки рекомендують вам зосередитися на мистецтві, музиці або іншому творчому занятті.

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку зовсім не турбуються про своє майбутнє. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку є найдобрішими серед усіх. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку не люблять, коли порушується їхній особистий простір.

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