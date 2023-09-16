Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

16 сентября — третьи лунные сутки. День борьбы, агрессии и риска возникновения ссор между родными людьми. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим, следует направить свою энергию на физические движения. Луна в знаке Весов, поэтому можно начинать деловое сотрудничество и отдохнуть.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Начинать работу над новым проектом стоит только во второй половине дня, ведь с утра у вас не будет совсем сил, чтобы решить даже самые простые задачи.

Сегодня вы сможете решить трудную задачу на интеллект, которую в другое время вы не можете решить. Поэтому в этот день гороскоп рекомендует выбрать умственный труд.

16 сентября вы можете быть очень раздражительными, поэтому вам не удастся сосредоточить свое внимание на работе. Сегодня звезды рекомендуют выбрать рутинную работу, на которую не нужно много внимания.

В этот день астрологи не советуют подписывать какие-то важные документы, даже если они были назначены раньше. Дело в том, что о принятом решении можно будет потом пожалеть.

Сегодня любые переговоры следует проводить в неформальной обстановке, например, в ресторане перед офисом или в парке перед квартирой.

При разрешении какой-либо ситуации следует руководствоваться только собственным мнением, не слушая совета окружающих.

16 сентября гороскоп не рекомендует вам делиться с кем-то своими планами, даже с теми, кому вы доверяете. Так ведь можно потерять свою энергию, которая нужна для работы над новыми проектами.

Сегодня даже не пытайтесь взбодриться, устроив с кем-то громкий скандал. Дело в том, что последствия этой ссоры могут быть очень непредсказуемыми, поэтому лучше соблюдать осторожность.

Занимаясь срочными делами, стоит помнить, что отдых очень необходим, иначе энергия, которую вы приложили в этот день, быстро исчезнет.

Сегодня не следует с распростертыми объятиями принимать человека, с которым вы давно не виделись. Следует вспомнить, по каким обстоятельствам вы расстались в свое время.

С самого утра у вас могут появиться грустные мысли, но от них можно избавиться с помощью чего-то приятного и, в то же время, полезного. Например, можно начать плести теплые носки на зиму или поделать что-нибудь в саду.

16 сентября звезды советуют отказаться от общения с друзьями, особенно, если вам очень дорогие отношения с ними.

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