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Гороскоп на 16 сентября: Девам — слушать только себя, Стрельцам — немного отдохнуть

16 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

16 сентября — третьи лунные сутки. День борьбы, агрессии и риска возникновения ссор между родными людьми. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим, следует направить свою энергию на физические движения. Луна в знаке Весов, поэтому можно начинать деловое сотрудничество и отдохнуть.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 16 сентября:

Овен

Начинать работу над новым проектом стоит только во второй половине дня, ведь с утра у вас не будет совсем сил, чтобы решить даже самые простые задачи.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Сегодня вы сможете решить трудную задачу на интеллект, которую в другое время вы не можете решить. Поэтому в этот день гороскоп рекомендует выбрать умственный труд.  

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

16 сентября вы можете быть очень раздражительными, поэтому вам не удастся сосредоточить свое внимание на работе. Сегодня звезды рекомендуют выбрать рутинную работу, на которую не нужно много внимания.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

В этот день астрологи не советуют подписывать какие-то важные документы, даже если они были назначены раньше. Дело в том, что о принятом решении можно будет потом пожалеть.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Сегодня любые переговоры следует проводить в неформальной обстановке, например, в ресторане перед офисом или в парке перед квартирой.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

При разрешении какой-либо ситуации следует руководствоваться только собственным мнением, не слушая совета окружающих.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

16 сентября гороскоп не рекомендует вам делиться с кем-то своими планами, даже с теми, кому вы доверяете. Так ведь можно потерять свою энергию, которая нужна для работы над новыми проектами.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Сегодня даже не пытайтесь взбодриться, устроив с кем-то громкий скандал. Дело в том, что последствия этой ссоры могут быть очень непредсказуемыми, поэтому лучше соблюдать осторожность.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Занимаясь срочными делами, стоит помнить, что отдых очень необходим, иначе энергия, которую вы приложили в этот день, быстро исчезнет.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Сегодня не следует с распростертыми объятиями принимать человека, с которым вы давно не виделись. Следует вспомнить, по каким обстоятельствам вы расстались в свое время.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

С самого утра у вас могут появиться грустные мысли, но от них можно избавиться с помощью чего-то приятного и, в то же время, полезного. Например, можно начать плести теплые носки на зиму или поделать что-нибудь в саду.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

16 сентября звезды советуют отказаться от общения с друзьями, особенно, если вам очень дорогие отношения с ними.

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака - Рыбы

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