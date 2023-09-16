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Гороскоп на 16 вересня: Дівам — слухати тільки себе, Стрільцям — трохи відпочити

16 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 16 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

16 вересня — третя місячна доба. День боротьби, агресії та великого ризику виникнення сварок між рідними людьми. Щоб не зіпсувати настрій ані собі, ані оточуючим, варто направити свою енергію на фізичні рухи. Місяць у знаку Терезів, тому можна починати ділову співпрацю та відпочити.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 16 вересня:

Овен

Починати роботу над новим проєктом варто тільки у другій половині дня, адже зранку у вас не буде зовсім сил, щоб вирішити навіть найпростіші завдання. 

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Сьогодні ви зможете вирішити важке завдання на інтелект, яке в інший час ви не можете вирішити. Тому у цей день гороскоп радить обрати розумову працю. 

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

16 вересня ви можете бути дуже дратівливими, через що вам не вдасться зосередити свою увагу на роботі. Сьогодні зірки рекомендують обрати рутинну роботу, на яку не потрібно багато уваги.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

У цей день астрологи не радять підписувати якісь важливі документи, навіть, якщо вони були призначені раніше. Справа в тому, що про прийняте рішення можна буде потім пошкодувати. 

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Сьогодні будь-які переговори варто проводити у неформальній обстановці, наприклад, у ресторані перед офісом або у парку перед квартирою.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Під час вирішення якоїсь ситуації варто керуватися тільки власною думкою, не слухаючи поради оточуючих.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

16 вересня гороскоп не радить вам ділитися з кимось власними планами, навіть з тими, кому ви довіряєте. Адже так можна втратити свою енергію, яка потрібна для роботи над новими проєктами.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Сьогодні навіть не намагайтеся підбадьоритися, влаштувавши із кимось гучний скандал. Справа в тому, що наслідки цієї сварки можуть бути дуже непередбачуваними, тому краще бути обережними.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Займаючись терміновими справами, варто пам’ятати, що відпочинок дуже необхідний, інакше енергія, яку ви доклали у цей день, швидко зникне.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні не слід з розкритими обіймами приймати людину, з якою ви давно не бачилися. Варто згадати, за якими обставинами ви розлучилися свого часу.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Із самого ранку у вас можуть з’явитися сумні думки, але від них можна позбутися за допомогою чогось приємного та водночас корисного. Наприклад, можна почати плести теплі шкарпетки на зиму або поробити щось у саду.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

16 вересня зірки радять відмовитися від спілкування з друзями, особливо, якщо вам дуже дорогі стосунки із ними.

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку є найскандальнішими серед усіх. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку є найромантичнішими серед усіх. 

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