Гороскоп на сьогодні, 16 вересня, для всіх знаків Зодіаку

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik

16 вересня — третя місячна доба. День боротьби, агресії та великого ризику виникнення сварок між рідними людьми. Щоб не зіпсувати настрій ані собі, ані оточуючим, варто направити свою енергію на фізичні рухи. Місяць у знаку Терезів, тому можна починати ділову співпрацю та відпочити.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу.

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Починати роботу над новим проєктом варто тільки у другій половині дня, адже зранку у вас не буде зовсім сил, щоб вирішити навіть найпростіші завдання.

Сьогодні ви зможете вирішити важке завдання на інтелект, яке в інший час ви не можете вирішити. Тому у цей день гороскоп радить обрати розумову працю.

16 вересня ви можете бути дуже дратівливими, через що вам не вдасться зосередити свою увагу на роботі. Сьогодні зірки рекомендують обрати рутинну роботу, на яку не потрібно багато уваги.

У цей день астрологи не радять підписувати якісь важливі документи, навіть, якщо вони були призначені раніше. Справа в тому, що про прийняте рішення можна буде потім пошкодувати.

Сьогодні будь-які переговори варто проводити у неформальній обстановці, наприклад, у ресторані перед офісом або у парку перед квартирою.

Під час вирішення якоїсь ситуації варто керуватися тільки власною думкою, не слухаючи поради оточуючих.

16 вересня гороскоп не радить вам ділитися з кимось власними планами, навіть з тими, кому ви довіряєте. Адже так можна втратити свою енергію, яка потрібна для роботи над новими проєктами.

Сьогодні навіть не намагайтеся підбадьоритися, влаштувавши із кимось гучний скандал. Справа в тому, що наслідки цієї сварки можуть бути дуже непередбачуваними, тому краще бути обережними.

Займаючись терміновими справами, варто пам’ятати, що відпочинок дуже необхідний, інакше енергія, яку ви доклали у цей день, швидко зникне.

Сьогодні не слід з розкритими обіймами приймати людину, з якою ви давно не бачилися. Варто згадати, за якими обставинами ви розлучилися свого часу.

Із самого ранку у вас можуть з’явитися сумні думки, але від них можна позбутися за допомогою чогось приємного та водночас корисного. Наприклад, можна почати плести теплі шкарпетки на зиму або поробити щось у саду.

16 вересня зірки радять відмовитися від спілкування з друзями, особливо, якщо вам дуже дорогі стосунки із ними.

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