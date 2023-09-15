Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков Зодиака

Зодиакальный круг со всеми знаками. Фото: Freepik

15 сентября — 29 лунные сутки. Этот день очень подходит для физических упражнений и лечебных диет, а любые новые дела 15 сентября получат дополнительную энергию. Следует акцентировать свое внимание на гневе и скупости, поскольку их преодоление поможет реализовать новые дела. Луна под покровительством знака Дева, поэтому в этот период можно совершать разные финансовые операции.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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В пятницу вам не следует начинать новый проект, ведь так есть риск потери запаса сил. Поэтому вам нужно будет на какой-то промежуток времени отказаться от работы.

Не следует вам в этот день давать какие-то советы, ведь люди сочтут ваше поведение навязчивым, поэтому дадут понять, что вы лезете, куда не надо.

Старайтесь провести этот день в покое и тишине, не стоит с утра куда-то уезжать, ведь дела будут неуспешными, и вы только зря потратите время.

15 сентября гороскоп советует вам заранее составить определенную стратегию и придерживаться ее, чтобы все успеть.

В этот день у вас не будет важных дел, поэтому стоит его посвятить отдыху, чтобы на следующий день вернуться к работе с новыми силами.

Не следует ссориться с любимым человеком из-за разных взглядов, лучше дайте ему право на собственное мнение.

15 сентября астрологи советуют потратить все силы на то, чтобы привести себя в форму. Если это вас успокаивает, следует выделить немного времени.

В этот день вас может ждать общение с руководством, но можно просто взять отгул и остаться дома.

В этот день звезды советуют переоценивать ценности, то есть, понять, какие цели действительно ваши.

Проводя анализ своей деятельности, следует делать только конструктивные выводы, благодаря чему можно разработать верную тактику.

В пятницу не стоит принимать важные решения, ведь есть риск того, что они будут ошибочными, из-за чего придется все переделывать.

Хотя бы часть этого дня стоит посвятить прогулке на свежем воздухе, чтобы сосредоточить свое внимание на внутреннем мире.

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