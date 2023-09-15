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Гороскоп на 15 сентября: Ракам — составить план, Рыбам — гулять на свежем воздухе

15 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков Зодиака
Зодиакальный круг со всеми знаками. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

15 сентября — 29 лунные сутки. Этот день очень подходит для физических упражнений и лечебных диет, а любые новые дела 15 сентября получат дополнительную энергию. Следует акцентировать свое внимание на гневе и скупости, поскольку их преодоление поможет реализовать новые дела. Луна под покровительством знака Дева, поэтому в этот период можно совершать разные финансовые операции.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 15 сентября:

Овен

В пятницу вам не следует начинать новый проект, ведь так есть риск потери запаса сил. Поэтому вам нужно будет на какой-то промежуток времени отказаться от работы.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Не следует вам в этот день давать какие-то советы, ведь люди сочтут ваше поведение навязчивым, поэтому дадут понять, что вы лезете, куда не надо.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Старайтесь провести этот день в покое и тишине, не стоит с утра куда-то уезжать, ведь дела будут неуспешными, и вы только зря потратите время.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

15 сентября гороскоп советует вам заранее составить определенную стратегию и придерживаться ее, чтобы все успеть.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

В этот день у вас не будет важных дел, поэтому стоит его посвятить отдыху, чтобы на следующий день вернуться к работе с новыми силами.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Не следует ссориться с любимым человеком из-за разных взглядов, лучше дайте ему право на собственное мнение.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

15 сентября астрологи советуют потратить все силы на то, чтобы привести себя в форму. Если это вас успокаивает, следует выделить немного времени.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

В этот день вас может ждать общение с руководством, но можно просто взять отгул и остаться дома.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

В этот день звезды советуют переоценивать ценности, то есть, понять, какие цели действительно ваши.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Проводя анализ своей деятельности, следует делать только конструктивные выводы, благодаря чему можно разработать верную тактику.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

В пятницу не стоит принимать важные решения, ведь есть риск того, что они будут ошибочными, из-за чего придется все переделывать.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Хотя бы часть этого дня стоит посвятить прогулке на свежем воздухе, чтобы сосредоточить свое внимание на внутреннем мире.

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака наиболее принципиальны среди всех.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака способны больше всех изменять.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака лучше не одалживать деньги.

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