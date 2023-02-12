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Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли

12 февраля 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 13 февраля, для всех знаков зодиака
День под влиянием Луны в Скорпионе не будет легким
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

13 февраля — 23 лунные сутки, которые будут под властью сложных эмоций. Этот день является одним из самых трудных. Его сильная энергетика содержит множество агрессии и неуправляемых чувств. Все это будет усиливать Луна в знаке Скорпиона. Важно оставаться активными, даже если покажется, что весь мир настроен против вас. Очистите свою жизнь от лишнего.

Астрологи рассказали, что приготовили звезды для каждого знака зодиака в этот понедельник.

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Овен

Грядущий день обещает представителям этого знака зодиака проблемы в общении. Звезды советуют Овнам более осторожно высказываться по поводу других людей и их мнений, чтобы сохранить хорошие отношения дома и на работе. Если вас что-то раздражает, то стоит проявить терпение.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Овен

Телец

В понедельник Тельцам предстоит тяжелый и насыщенный рабочий день. Появится множество новых задач. Представителям этого знака зодиака решение нужно будет принимать быстро, минуя планирование и взвешивание за и против. Гороскоп на 13 февраля советует всегда стремиться к высоким результатам и помнить о возможных последствиях.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

В этот день представителям этого знака придется избегать конфликтных ситуаций, негатива и стресса. Такие переживания плохо скажутся на здоровье. Гороскоп на понедельник рекомендует Близнецам погрузиться в хобби и сохранить самообладание.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Вокруг Раков будет происходить много событий в этот понедельник. Гороскоп на 13 февраля советует не принимать все близко к сердцу. Иначе вас ждет нервное перенапряжение. Лучше сделать больше перерывов в работе и отвлечься, чем получить проблемы со здоровьем и не решенные задачи.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Все важные дела, которые Львы планировали на понедельник, нужно отложить на другое время. В этот день у представителей этого знака зодиака будет омрачено сознание. Гороскоп на 13 февраля рекомендует успокоиться и правильно оценить ситуацию, не лезть на рожон.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Понедельник будет благоприятным днем для работы на дому в спокойной атмосфере, если есть такая возможность. Гороскоп на 13 февраля советует Девам ограничить общение во избежание людей с отрицательным настроением. Это может плохо сказаться на эмоциональном состоянии самих Дев.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака.

Весы

Волнения и стрессы — это два спутника для представителей этого знака зодиака на этот день. Гороскоп на понедельник рекомендует Весам сконцентрироваться на одном деле и выполнять его, не стоит распыляться на мелкие задания и просьбы. Сложности придадут усталость и лень. С ними придется сражаться до вечера.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Представителям этого знака зодиака придется испытать трудности, к которым следует подготовиться заранее. Гороскоп на 13 февраля советует Скорпионам пытаться держать себя в руках во избежание неоправданного нападения злобы. Используйте любые возможности для изменения ситуации к лучшему.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Происходящие в жизни изменения приносят раздражение. Представители этого знака выйдут из зоны комфорта и придется привыкать к новым реалиям. Гороскоп на 13 февраля советует двигаться вперед, а не пытаться вернуть прошлое. Важно сохранять позитивный настрой и вам все удастся.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Для Козерогов в этот понедельник будет полезным не только настроиться на положительный лад, но и начать решать накопившиеся проблемы. Гороскоп на 13 февраля советует представителям этого зодиака знака больше общаться и двигаться. Это зарядит вас энергией, потому не стоит отказываться от деловых и дружеских встреч.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Представителям этого знака зодиака будет сложно в понедельник. Общение не будет клеиться и будет большое желание всех вокруг критиковать, вставлять свои замечания, высказывать мнение, когда не просят. Это приведет к конфликтам. Гороскоп на 13 февраля советует уединиться и погрузиться в себя.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

Понедельник будет благоприятен для Рыб. Это лучшее время, чтобы заглянуть в себя, освободить мысли от мусора, усвоить уроки, которые играют решающую роль в будущем. Важно сохранять позитивный настрой и вам все удастся.

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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