Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки arrow

Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

12 лютого 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 13 лютого, для всіх знаків зодіаку
День під впливом Місяця у Скорпіоні не буде легким
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

13 лютого — 23 місячна доба, яка буде під владою складних емоцій. Цей день є одним із найважчих. Його сильна енергетика містить багато агресії та некерованих почуттів. Усе це підсилюватиме Місяць у знаку Скорпіона. Важливо залишатися активними, навіть якщо здасться, що весь світ налаштований проти вас. Очистіть своє життя від зайвого. 

Астрологи розповіли, що приготували зірки для кожного знака зодіаку у цей понеділок. 

Читайте також:

Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 13 лютого:

Овен 

Прийдешній день обіцяє представникам цього знака зодіаку проблеми в спілкуванні. Зірки радять Овнам обережніше висловлюватися з приводу інших людей і їх думок, щоб зберегти хороші відносини вдома і на роботі. Якщо вас щось дратує, то варто проявити терпіння.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець 

У понеділок Тельців чекає важкий і насичений робочий день. З'явиться багато нових завдань. Представникам цього знака зодіаку рішення потрібно буде приймати швидко, минаючи планування і зважування за і проти. Гороскоп на 13 лютого радить завжди прагнути до високих результатів і тримати в голові можливі наслідки.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

У цей день представникам цього знака доведеться уникати конфліктних ситуацій, негативу і стресу. Такі переживання погано позначаться на здоров'ї. Гороскоп на понеділок рекомендує Близнюкам зануритися в хобі та зберегти самовладання.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак 

Навколо Раків буде відбуватися багато подій цього понеділка. Гороскоп на 13 лютого радить не приймати все близько до серця. Інакше вас чекає нервове перенапруження. Краще зробити більше перерв в роботі та відволіктися, ніж отримати проблеми зі здоров'ям і не вирішені завдання.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Всі важливі справи, які Леви планували на понеділок потрібно відкласти на інший час. У цей день у представників цього знаку зодіаку буде затьмарена свідомість. Гороскоп на 13 лютого рекомендує заспокоїтися і правильно оцінити ситуацію, не лізти на рожен.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Понеділок буде сприятливим днем для роботи вдома в спокійній атмосфері, якщо є така можливість. Гороскоп на 13 лютого радить Дівам обмежити спілкування, щоб уникнути людей з негативним настроєм. Це може погано позначитися на емоційному стані самих Дів. 

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Хвилювання і стреси — це два супутники для представників цього знаку зодіаку на цей день. Гороскоп на понеділок рекомендує Терезам сконцентруватися на одній справі та виконувати її, не варто розпорошуватися на дрібні завдання і прохання. Складнощі додадуть втому і лінь. З ними доведеться боротися до вечора.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Представникам цього знака зодіаку доведеться пережити труднощі, до яких варто підготуватися заздалегідь. Гороскоп на 13 лютого радить Скорпіонам намагатися тримати себе в руках, щоб уникнути невиправданого нападу злості. Використовуйте будь-які можливості для зміни ситуації на краще. 

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Зміни, які відбуваються в житті приносять роздратування. Представники цього знака вийдуть із зони комфорту і доведеться звикати до нових реалій. Гороскоп на 13 лютого радить рухатися вперед за змінами, а не намагатися повернути минуле. Важливо зберігати позитивний настрій і вам все вдасться.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Для Козерогів у цей понеділок буде корисним не тільки налаштуватися на позитивний лад, але і почати розв'язувати проблеми, що накопичилися. Гороскоп на 13 лютого радить представникам цього знаку зодіаку більше спілкуватися і рухатися. Це зарядить вас енергією, тому не варто відмовлятися від ділових і дружніх зустрічей.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій 

Представникам цього знака зодіаку буде складно в понеділок. Спілкування не буде клеїтися і буде велике бажання всіх навколо критикувати, вставляти свої зауваження, висловлювати думку, коли не просять. Це призведе до конфліктів. Гороскоп на 13 лютого радить усамітнитися і зануритися в себе.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

Понеділок буде сприятливий для Риб. Це найкращий час, щоб зазирнути у себе, звільнити думки від сміття, засвоїти уроки, які відіграють вирішальну роль у майбутньому. Важливо зберігати позитивний настрій і вам все вдасться.

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку — Риби

 

Також ми писали, яким буде 2023 рік за китайським гороскопом для всіх знаків зодіаку. На кого чекає успіх, а на кого випробування?

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Ексклюзив

19:00 Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE

19:00 Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:48 Подоляк назвав три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності

18:38 "Так було у КНДР та Південній Кореї": Томас Бах про заклик України ігнорувати росіян на Олімпіаді-24

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Швейцарський банк заблокував російські активи на 19 млрд доларів: деталі

18:17 Помста США? У Китаї помітили невпізнаний летючий об'єкт

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

18:07 У Туреччині заарештували 113 забудовників після землетрусу

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

17:37 Ситуація на ЗАЕС погіршується і стає небезпечною, — Міненерго

Новина з відео

14:50 Виборів цього року не буде: для цього немає умов, — одеський політконсультант Владислав Станков

Новина з відео

13:00 Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:43 Шикарний гол "Уніона" у ворота "РБ Лейпциг" злякав "Баварію": Берлін іде за чемпіонством

Новина з відео

10:52 У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Новина з відео

09:00 Перша поразка Вихриста на професійному ринзі: як програв українець

Новина з відео

06:30 "Марсель" переміг "Клермон": як зіграв Малиновський

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Актуальне по темі

None 12 Лютий 18:59

Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

None 12 Лютий 18:28

Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE

None 12 Лютий 10:48

Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 12 Лютий 18:48

Подоляк назвав три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB