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Гороскоп на 10 октября: Водолеям — пойти на курсы, Рыбам — не пить алкоголь

10 октября 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

10 октября — 26 лунные сутки. В этот тяжелый день не стоит вести какую-то активную деятельность почти во всех сферах, лучше сохранить свою энергию на более важные дела. Этот период лучше посвятите посту, освободитесь от контактов, которые вам не нужны, и взгляните на жизнь трезво. Луна в знаке Льва, поэтому отложите все дела, касающиеся финансовых затрат.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 10 октября:

Овен

Сегодня звезды советуют отдохнуть от работы и заниматься тем, что вам нравится. Только таким образом вы сможете получить вдохновение и по-настоящему радоваться жизни.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Астрологи предупреждают, что сегодня о себе вам могут напомнить хронические заболевания, поэтому лучше выделить больше времени своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, обратитесь за консультацией к врачам.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

В вашей жизни могут возникнуть разные события, которые сначала напугают вас, поэтому вам придется с ними справиться. Позже вы поймете, что эти события положительно повлияли на вашу жизнь.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Гороскоп советует посвятить свое время родным людям, чтобы изменить родственную связь и наладить отношения. Сделайте так, чтобы этот день оказался веселым.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Сегодня вам следует больше общаться с людьми, чтобы найти деловых партнеров и друзей. Вы даже сможете так найти человека, в которого сразу влюбитесь.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

В этот день люди могут пытаться вами управлять, но не стоит этому поддаваться. Вы самостоятельно должны разобраться в том, что вам лучше делать в той или иной ситуации.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Вы сможете преодолеть новый уровень в профессиональном плане, а начальство оценит ваши достижения. Поэтому у вас есть шанс получить новую должность на работе.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Этот день будет благоприятным в плане духовных практик. Пора сделать то, о чем вы так давно мечтали, например, постоять на гвоздях или медитировать.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Сегодня вам лучше научиться правильно распределять бюджет, ведь откладывать деньги и сразу тратить их — это не лучший вариант.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Астрологи рекомендуют вам почаще выходить на свежий воздух, чтобы избавиться от негативных мыслей и развеять свою голову. Перед сном можете прочесть какую-нибудь интересную книгу.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Этот день можно посвятить учебе, например, пойти на курсы повышения квалификации или найти новое любимое дело. Также звезды рекомендуют вам больше общаться с детьми.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Сегодня вам следует провести день среди родных людей, поговорите с ними по душам. Но не нужно увлекаться алкогольными напитками, ведь есть риск отравления.

Гороскоп на 10 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака постоянно осуждают всех вокруг.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака обладают феноменальной памятью.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака имеют мощное энергетическое поле.

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