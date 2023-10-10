Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: УНИАН

10 октября — 26 лунные сутки. В этот тяжелый день не стоит вести какую-то активную деятельность почти во всех сферах, лучше сохранить свою энергию на более важные дела. Этот период лучше посвятите посту, освободитесь от контактов, которые вам не нужны, и взгляните на жизнь трезво. Луна в знаке Льва, поэтому отложите все дела, касающиеся финансовых затрат.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Сегодня звезды советуют отдохнуть от работы и заниматься тем, что вам нравится. Только таким образом вы сможете получить вдохновение и по-настоящему радоваться жизни.

Астрологи предупреждают, что сегодня о себе вам могут напомнить хронические заболевания, поэтому лучше выделить больше времени своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, обратитесь за консультацией к врачам.

В вашей жизни могут возникнуть разные события, которые сначала напугают вас, поэтому вам придется с ними справиться. Позже вы поймете, что эти события положительно повлияли на вашу жизнь.

Гороскоп советует посвятить свое время родным людям, чтобы изменить родственную связь и наладить отношения. Сделайте так, чтобы этот день оказался веселым.

Сегодня вам следует больше общаться с людьми, чтобы найти деловых партнеров и друзей. Вы даже сможете так найти человека, в которого сразу влюбитесь.

В этот день люди могут пытаться вами управлять, но не стоит этому поддаваться. Вы самостоятельно должны разобраться в том, что вам лучше делать в той или иной ситуации.

Вы сможете преодолеть новый уровень в профессиональном плане, а начальство оценит ваши достижения. Поэтому у вас есть шанс получить новую должность на работе.

Этот день будет благоприятным в плане духовных практик. Пора сделать то, о чем вы так давно мечтали, например, постоять на гвоздях или медитировать.

Сегодня вам лучше научиться правильно распределять бюджет, ведь откладывать деньги и сразу тратить их — это не лучший вариант.

Астрологи рекомендуют вам почаще выходить на свежий воздух, чтобы избавиться от негативных мыслей и развеять свою голову. Перед сном можете прочесть какую-нибудь интересную книгу.

Этот день можно посвятить учебе, например, пойти на курсы повышения квалификации или найти новое любимое дело. Также звезды рекомендуют вам больше общаться с детьми.

Сегодня вам следует провести день среди родных людей, поговорите с ними по душам. Но не нужно увлекаться алкогольными напитками, ведь есть риск отравления.

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