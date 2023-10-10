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Гороскоп на 10 жовтня: Водоліям — піти на курси, Рибам — не пити алкоголь

10 жовтня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 10 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

10 жовтня — 26 місячна доба. У цей доволі важкий день не варто вести якусь активну діяльність майже в усіх сферах, краще зберегти свою енергію на більш важливі справи. Цей період краще присвятіть посту, звільніться від контактів, які вам не потрібні, та погляньте на життя тверезо. Місяць у знаку Лева, тому відкладіть усі справи, які стосуються фінансових витрат.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей вівторок. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 10 жовтня:

Овен

Сьогодні зірки радять вам відпочити від роботи та займатися тим, що вам подобається. Тільки таким чином ви зможете отримати натхнення та по-справжньому радіти життю.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Астрологи попереджають, що сьогодні про себе вам можуть нагадати хронічні хвороби, тому краще виділити більше часу власному здоров’ю. Якщо вас щось турбує, зверніться за консультацією до лікарів.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

У вашому житті можуть виникнути різні події, які спочатку налякають вас, тому вам доведеться з ними впоратися. Пізніше ви зрозумієте, що ці події позитивно вплинули на ваше життя.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Гороскоп радить вам присвятити свій час рідним людям, щоб змінити родинний зв’язок і налагодити стосунки. Зробіть так, щоб цей день виявився веселим.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Сьогодні вам варто більше спілкуватися з людьми, щоб знайти ділових партнерів і друзів. Ви навіть зможете так знайти людину, в яку одразу ж закохаєтеся.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

У цей день люди можуть намагатися вами керувати, але не варто цьому піддаватися. Ви самостійно повинні розібратися в тому, що вам краще робити у тій чи іншій ситуації.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Ви зможете подолати новий рівень у професійному плані, а начальство оцінить ваші досягнення. Саме тому у вас є шанс отримати нову посаду на роботі.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Цей день буде сприятливим у плані духовних практик. Настав час зробити те, про що ви так давно мріяли, наприклад, постояти на цвяхах або медитувати.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Сьогодні вам краще навчитися правильно розподіляти бюджет, адже відкладати гроші та одразу їх витрачати — це не найкращий варіант.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Астрологи рекомендують вам частіше виходити на свіже повітря, щоб позбутися негативних думок і розвіяти свою голову. Перед сном можете прочитати якусь цікаву книгу.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Цей день можна присвятити навчанню, наприклад, піти на курси з підвищення кваліфікації чи знайти нову улюблену справу. Також зірки радять вам більше спілкуватися з дітьми.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Сьогодні вам варто провести день серед рідних людей, поговоріть з ними по душам. Але не потрібно захоплюватися алкогольними напоями, адже є ризик отруєння.

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку постійно засуджують всіх навколо. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку мають феноменальну пам’ять. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку мають дуже потужне енергетичне поле.

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