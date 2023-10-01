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Гороскоп на 1 октября: Львам — приключения, а Близнецам — дополнительный заработок

1 октября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

1 октября — 17 лунные сутки. Этот день благоприятен для чего-то нового в романтических отношениях, однако возможны трудности в общении с родными. Представителям некоторых знаков зодиака придется отменить планы поездок, в то же время кому-то сегодня представится возможность получить дополнительный заработок.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье. 

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Овен

Поддерживайте себя так, как обычно поддерживаете других. Сейчас важно, чтобы вы выделялись из стада и настаивали на том, чтобы вас признавали как творческую и независимую личность, каковой вы являетесь.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака - Овен.

Телец

Может быть, вам захочется отступить и отдохнуть на заднем плане, пока другие берут на себя ответственность. Однако с Солнцем, Луной, Марсом и Плутоном, выстроившимся в важных секторах вашей карты, у вас, возможно, не останется иного выбора, кроме как взять себя в руки и постоять за себя. В скором времени возобновятся более спокойные условия.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Близнецы

Венера и Юпитер — совершенно замечательное сочетание планет. Нечасто ваши звезды бывают в столь удачном для вас положении. Однако астрологи предупреждают, что следует быть бдительными, потому что возможности могут пройти мимо вас. Также астрологи прогнозируют, что Близнецы могут получить какую-то дополнительную прибыль.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Рак

Представители этого знака зодиака будут более романтичными, мечтательными, чувствительными и счастливыми, в частности, в любви. В этот день Ракам может выпасть шанс на прорыв в важных делах.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Лев

Вы неизбежно окажетесь вовлеченными в события, которые не сможете контролировать. Также, возможно, вам придется отменить некоторые планы. Но как предупреждают астрологи, этот вакуум могут заполнить приключения, о которых вы даже не мечтали. Обратите также внимание на своих родных, возможно, сейчас они нуждаются в вашем сочувствии и помощи.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Дева

Ваше умение организовать членов семьи и младших родственников вызывает восхищение. Ожидайте, что они обратятся к вам как к единственному человеку, способному поддерживать порядок.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Весы

Вы можете устать от того, что вас воспринимают как миротворца, но отчасти ради собственного спокойствия вы пытаетесь объединить соперников и врагов. Вас могут постигнуть недоразумения и придется указать людям на факты.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Звезды усилят эмоциональную турбулентность у Скорпионов. Астрологи рекомендуют уделять много внимания своим тайным делам и поощрять разговор людей, редко выражающих свои эмоции и точку зрения.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион.

Стрелец

Вероятно, вам придется отменить планы по путешествиям. Причиной может стать работа или даже проблемы со здоровьем. Важные решения должны возникнуть в результате серьезных и эмоционально насыщенных дискуссий и любимый человек может помочь найти ответы.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Козерог

Вы получите беспрецедентную пользу от подарков и щедрости. В то же время, романтические Козероги могут рассчитывать на осуществление своих мечтаний.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака - Козерог.

Водолей

Вы можете многое потерять, если откажетесь от компромисса. Помните, что особенные люди зависят от вас.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Рыбы

Сражайтесь за свои принципы, но не ценой отношений с теми, чья поддержка и симпатия так важны для вас. Проверьте все планы поездок и будьте готовы к неожиданностям. Для Рыб сейчас благоприятный период в сердечных делах, но нужно забыть старые страхи.

Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какими знаками Зодиака очень легко манипулировать.

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