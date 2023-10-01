Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: google.com

1 октября — 17 лунные сутки. Этот день благоприятен для чего-то нового в романтических отношениях, однако возможны трудности в общении с родными. Представителям некоторых знаков зодиака придется отменить планы поездок, в то же время кому-то сегодня представится возможность получить дополнительный заработок.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье.

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Поддерживайте себя так, как обычно поддерживаете других. Сейчас важно, чтобы вы выделялись из стада и настаивали на том, чтобы вас признавали как творческую и независимую личность, каковой вы являетесь.

Может быть, вам захочется отступить и отдохнуть на заднем плане, пока другие берут на себя ответственность. Однако с Солнцем, Луной, Марсом и Плутоном, выстроившимся в важных секторах вашей карты, у вас, возможно, не останется иного выбора, кроме как взять себя в руки и постоять за себя. В скором времени возобновятся более спокойные условия.

Венера и Юпитер — совершенно замечательное сочетание планет. Нечасто ваши звезды бывают в столь удачном для вас положении. Однако астрологи предупреждают, что следует быть бдительными, потому что возможности могут пройти мимо вас. Также астрологи прогнозируют, что Близнецы могут получить какую-то дополнительную прибыль.

Представители этого знака зодиака будут более романтичными, мечтательными, чувствительными и счастливыми, в частности, в любви. В этот день Ракам может выпасть шанс на прорыв в важных делах.

Вы неизбежно окажетесь вовлеченными в события, которые не сможете контролировать. Также, возможно, вам придется отменить некоторые планы. Но как предупреждают астрологи, этот вакуум могут заполнить приключения, о которых вы даже не мечтали. Обратите также внимание на своих родных, возможно, сейчас они нуждаются в вашем сочувствии и помощи.

Ваше умение организовать членов семьи и младших родственников вызывает восхищение. Ожидайте, что они обратятся к вам как к единственному человеку, способному поддерживать порядок.

Вы можете устать от того, что вас воспринимают как миротворца, но отчасти ради собственного спокойствия вы пытаетесь объединить соперников и врагов. Вас могут постигнуть недоразумения и придется указать людям на факты.

Звезды усилят эмоциональную турбулентность у Скорпионов. Астрологи рекомендуют уделять много внимания своим тайным делам и поощрять разговор людей, редко выражающих свои эмоции и точку зрения.

Вероятно, вам придется отменить планы по путешествиям. Причиной может стать работа или даже проблемы со здоровьем. Важные решения должны возникнуть в результате серьезных и эмоционально насыщенных дискуссий и любимый человек может помочь найти ответы.

Вы получите беспрецедентную пользу от подарков и щедрости. В то же время, романтические Козероги могут рассчитывать на осуществление своих мечтаний.

Вы можете многое потерять, если откажетесь от компромисса. Помните, что особенные люди зависят от вас.

Сражайтесь за свои принципы, но не ценой отношений с теми, чья поддержка и симпатия так важны для вас. Проверьте все планы поездок и будьте готовы к неожиданностям. Для Рыб сейчас благоприятный период в сердечных делах, но нужно забыть старые страхи.

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