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Гороскоп на 1 жовтня: Левам — пригоди, а Близнюкам — додатковий заробіток

1 жовтня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 1 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

1 жовтня — 17 місячна доба. Цей день сприятливий для чогось нового у романтичних стосунках, однак можливі труднощі у спілкуванні з рідними. Представникам деяких знаків зодіаку доведеться скасувати плани щодо поїздок, водночас комусь сьогодні випаде нагода отримати додатковий заробіток. 

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю неділю. 

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Овен

Підтримуйте себе так, як зазвичай підтримуєте інших. Зараз важливо, щоб ви виділялися зі стада та наполягали на тому, щоб вас визнавали як творчу та незалежну особистість, якою ви є.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Можливо, вам захочеться відступити й відпочити на задньому плані, поки інші беруть на себе відповідальність. Проте з Сонцем, Місяцем, Марсом і Плутоном, які вишикувалися у важливих секторах вашої карти, у вас, можливо, не залишиться іншого вибору, окрім як взяти себе в руки та постояти за себе. Незабаром відновляться більш спокійні умови.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Венера і Юпітер — абсолютно чудове поєднання планет. Нечасто ваші зірки бувають у настільки вдалому для вас положенні. Однак астрологи попереджають, що варто бути пильними, бо можливості можуть пройти повз вас. Також астрологи прогнозують, що Близнюки можуть отримати якийсь додатковий прибуток.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Представники цього знаку зодіаку будуть більш романтичними, мрійливими, чутливими та щасливими, зокрема, в коханні. Цього дня Ракам може випасти шанс на прорив у важливих справах.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Ви неминуче опинитесь втягнутими в події, які не зможете контролювати. Також, можливо, вам доведеться скасувати деякі плани. Але, як попереджають астрологи, цей вакуум можуть заповнити пригоди, про які ви навіть не мріяли. Звернуть також увагу на своїх рідних, можливо, зараз вони потребують вашого співчуття та допомоги.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Ваше вміння організувати членів сім’ї та молодших родичів викликає захоплення. Очікуйте, що вони звернуться до вас як до єдиної людини, здатної підтримувати порядок.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Ви можете втомитися від того, що вас сприймають як миротворця, але частково заради власного спокою ви намагаєтеся об’єднати суперників і ворогів. Вас можуть спіткати непорозуміння і доведеться вказати людям на факти.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Зірки підсилять емоційну турбулентність у Скорпіонів. Астрологи рекомендують приділяти багато уваги своїм таємним справам і заохочувати до розмови людей, які рідко висловлюють свої емоції та точку зору.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Імовірно, вам доведеться скасувати плани щодо подорожей.Причиною може стати робота або навіть проблеми зі здоров'ям. Важливі рішення повинні виникнути в результаті серйозних і емоційно насичених дискусій, і кохана людина може допомогти знайти відповіді.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Ви отримаєте безпрецедентну користь від подарунків і щедрості. Водночас романтичні Козероги можуть розраховувати на здійснення своїх мрій.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Ви можете чимало втратити, якщо відмовитеся від компромісу. Пам'ятайте, що особливі люди залежать від вас.

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Боріться за свої принципи, але не ціною стосунків з тими, чия підтримка і симпатія так важливі для вас. Перевірте всі плани подорожей і будьте готові до несподіванок. Для Риб зараз сприятливий період у сердечних справах, але потрібно забути старі страхи. 

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якими знаками Зодіаку дуже легко маніпулювати.

Також відомо, які знаки Зодіаку вміють передбачати майбутнє. 

Ми повідомляли, які знаки Зодіаку зовсім не вміють зберігати таємниці. 

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