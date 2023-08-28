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Зеркальные даты в сентябре: как они влияют на успех и счастье

28 августа 2023 01:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеркальные даты в сентябре: как они влияют на успех и счастье
Календарь на сентябрь 2023 года. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В сентябре 2023 года будет две зеркальные даты. Как правило, в эти дни все ждут чего-то особенного. Большинство людей   верит, что именно в эти дни их ждет удача.  

Новости.LIVE собрали всю информацию о зеркальных датах на сентябрь текущего года.  

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Первая зеркальная дата сентября — 09.09.2023.

Она считается удачной для новых начинаний. Этот день подходит для планирования и осуществления своих мечтаний и целей.

  • Этот день отлично подходит для инвестиций в саморазвитие. Начните изучать новые навыки, читать книги, посещать семинары.
  • Если у вас есть долгожданные мечты, смело приступайте к их свершению. Сделайте первые шаги в направлении своей цели.

Вторая зеркальная дата сентября — 23.09.2023.

Она приходится на смену временам года — осеннее солнцестояние. Это время, когда природа готовится к переменам.

Специалисты советуют воспользоваться этим днем для размышления и медитации.

  • Найдите способы обрести внутренний баланс и покой.
  • Практики релаксации помогут стать более восприимчивыми к положительным энергиям.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2023 года начнет действовать новоюлианский церковный календарь. Теперь многие праздничные даты изменятся. Рождество официально перенесут на 25 декабря. Крещение, Святого Николая, Покрова Богородицы также отмечать не так, как раньше.

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