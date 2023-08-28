Зеркальные даты в сентябре: как они влияют на успех и счастье
В сентябре 2023 года будет две зеркальные даты. Как правило, в эти дни все ждут чего-то особенного. Большинство людей верит, что именно в эти дни их ждет удача.
Новости.LIVE собрали всю информацию о зеркальных датах на сентябрь текущего года.
Зеркальные даты в сентябре 2003 года
Первая зеркальная дата сентября — 09.09.2023.
Она считается удачной для новых начинаний. Этот день подходит для планирования и осуществления своих мечтаний и целей.
- Этот день отлично подходит для инвестиций в саморазвитие. Начните изучать новые навыки, читать книги, посещать семинары.
- Если у вас есть долгожданные мечты, смело приступайте к их свершению. Сделайте первые шаги в направлении своей цели.
Вторая зеркальная дата сентября — 23.09.2023.
Она приходится на смену временам года — осеннее солнцестояние. Это время, когда природа готовится к переменам.
Специалисты советуют воспользоваться этим днем для размышления и медитации.
- Найдите способы обрести внутренний баланс и покой.
- Практики релаксации помогут стать более восприимчивыми к положительным энергиям.
Напомним, в Украине с 1 сентября 2023 года начнет действовать новоюлианский церковный календарь. Теперь многие праздничные даты изменятся. Рождество официально перенесут на 25 декабря. Крещение, Святого Николая, Покрова Богородицы также отмечать не так, как раньше.