Дзеркальні дати у вересні: як вони впливають на успіх та щастя

Календар на вересень 2023 рік. Фото: depositphotos.com

У вересень 2023 року буде дві дзеркальні дати. Зазвичай, у ці дні всі чекають на щось особливе. Більшість людей вірить, що саме у ці дні на них чекає удача.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про дзеркальні дати на вересень поточного року.

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Перша дзеркальна дата вересня — 09.09.2023.

Вона вважається вдалою для нових починань. Цей день підходить для планування та здійснення своїх мрій та цілей.

Цей день чудово підходить для інвестицій у саморозвиток. Почніть вивчати нові навички, читати книги, відвідувати семінари.

Якщо у вас є довгоочікувані мрії, сміливо приступайте до їхнього здійснення. Зробіть перші кроки у напрямку своєї мети.

Друга дзеркальна дата вересня — 23.09.2023.

Вона припадає на зміну пір року — осіннє сонцестояння. Це час, коли природа готується до змін.

Фахівці радять скористатися цим днем для роздумів та медитації.

Знайдіть способи отримати внутрішній баланс і спокій.

Практики релаксації допоможуть стати більш сприйнятливими до позитивних енергій.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2023 почне діяти новоюліанський церковний календар. Тепер багато святкових дат зміняться. Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня. Водохреща, Святого Миколая, Покрова Богородиці також відзначатимемо не так, як раніше.