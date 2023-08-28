Дзеркальні дати у вересні: як вони впливають на успіх та щастя
У вересень 2023 року буде дві дзеркальні дати. Зазвичай, у ці дні всі чекають на щось особливе. Більшість людей вірить, що саме у ці дні на них чекає удача.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про дзеркальні дати на вересень поточного року.
Дзеркальні дати у вересні 2003 року
Перша дзеркальна дата вересня — 09.09.2023.
Вона вважається вдалою для нових починань. Цей день підходить для планування та здійснення своїх мрій та цілей.
- Цей день чудово підходить для інвестицій у саморозвиток. Почніть вивчати нові навички, читати книги, відвідувати семінари.
- Якщо у вас є довгоочікувані мрії, сміливо приступайте до їхнього здійснення. Зробіть перші кроки у напрямку своєї мети.
Друга дзеркальна дата вересня — 23.09.2023.
Вона припадає на зміну пір року — осіннє сонцестояння. Це час, коли природа готується до змін.
Фахівці радять скористатися цим днем для роздумів та медитації.
- Знайдіть способи отримати внутрішній баланс і спокій.
- Практики релаксації допоможуть стати більш сприйнятливими до позитивних енергій.
Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2023 почне діяти новоюліанський церковний календар. Тепер багато святкових дат зміняться. Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня. Водохреща, Святого Миколая, Покрова Богородиці також відзначатимемо не так, як раніше.