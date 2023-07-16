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Судьбоносное июльское новолуние в Раке: чего ожидать и что нельзя делать

16 июля 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Новолуние — 17 июля — чего ожидать, запреты, советы астрологов
Девушка пытается добраться до Луны. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже совсем скоро нас ждет действительно судьбоносная июльская новая Луна в Раке. Она станет периодом для удачного планирования будущего. Можно мечтать и составлять планы по воплощению своих желаний в жизнь.

Рассказываем дальше, в чем особенность новолуния в июле, чего от него ждать, чего опасаться, что сделать обязательно, а чего лучше избегать.

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Когда новая Луна в июле 2023 года — дата и точное время

Молодая Луна наступит в понедельник, 17 июля, в 21:31 по киевскому времени. Согласно западной астрологии, она взойдет в Раке.

Чего ожидать от июльского Новолуния

Поскольку новая Луна будет находиться под влиянием Рака, в фокусе внимания будут темы, связанные с чувственной сферой, вопросами семьи, отношений, рождения и воспитания детей, взаимоотношений с родителями. Также можно решить вопросы недвижимости и места жительства.

Как подчеркивают астрологи, тема взаимоотношений будет на всех уровнях: личные, деловые, общественные, дипломатические, международные.

Кроме того, новолуние в этом знаке приносит обновления в личную жизнь, в дом и семью. Основная рекомендация — не сопротивляться тому новому, что входит в вашу жизнь.

Молодая Луна может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск испытать много деструктивных эмоций, поэтому следует быть осторожнее.

Период новолуния самый благоприятный для планирования будущего. В этот период усиливается интуиция, поэтому может прийти важная и нужная информация, появятся ответы на ваши вопросы.

Новая Луна в Раке способствует вдохновению, у многих людей искусства происходит творческий подъем, усиливаются нежные чувства, способность воспринимать тончайшие воздействия и импульсы, а это подталкивает к созданию прекрасных произведений.

 

Чего ожидать от июльского Новолуния
Творческая девушка рисует звезды на небе. Фото: google.com

Что стоит сделать в июльское новолуние 2023

В первый день нового лунного цикла астрологи рекомендуют:

  • планировать ближайшее будущее;
  • планировать общее будущее с семьей, любимым человеком;
  • заняться домашними и бытовыми делами;
  • решать финансовые вопросы;
  • отдавать долги;
  • прощать обиды;
  • выполнять данные ранее обязательства и договоренности;
  • уделить время творчеству;
  • заняться благотворительностью;
  • уделить время прогулкам на свежем воздухе и природе;
  • заняться йогой и медитациями;
  • принять ванную с солью, чтобы расслабиться;
  • избавиться от вредных привычек;
  • заняться собственным здоровьем, как физическим, так и психическим;
  • загадывать желание.

 

Что стоит сделать в июльской новолуние 2023
Молодая Луна на небе. Фото: google.com

Что нельзя делать в новолуние 17 июля

Во время новолуния следует быть осторожными, не вступать в конфликты и контролировать эмоции, не впуская в свою жизнь негатив. Очень важно в период молодой Луны мыслить положительно, посылать Вселенной только хорошие и светлые мысли. Таким образом, можно привлечь в жизнь гармонию.

Во время новолуния нельзя:

  • спорить и ссориться;
  • переутомляться;
  • возбуждать новые важные дела (только планировать);
  • вести важные переговоры;
  • принимать важные решения;
  • делать процедуры красоты, особенно уколы и пластические операции;
  • употреблять алкоголь;
  • употреблять жирную пищу;
  • совершать большие и драгоценные покупки;
  • путешествовать, особенно далеко.

 

Что нельзя делать в Новолуние 17 июля
Девушка сидит на молодой Луне. Фото: freepik.com

Молодая Луна в июле 2023 — когда и как задумывать желание

Сделать это нужно утром, когда молодая Луна войдет в свою силу. Лучше в это время быть наедине, чтобы полностью сосредоточиться на своих мыслях и четко визуализировать свою мечту. Представьте, будто то, что вы хотите, уже свершилось.

Важно быть в хорошем настроении и думать только о хорошем. Также стоит поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть.

 

Когда и как задумать желание на новолуние
Когда и как задумать желание на новолуние. Фото: istockphoto.com

Напомним, мы рассказывали, что такое Черная Луна Лилит в астрологии, когда ждать этого опасного периода и как уберечься от проблем и несчастий.

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