Новолуние — 17 июля — чего ожидать, запреты, советы астрологов

Судьбоносное июльское новолуние в Раке: чего ожидать и что нельзя делать
Уже совсем скоро нас ждет действительно судьбоносная июльская новая Луна в Раке. Она станет периодом для удачного планирования будущего. Можно мечтать и составлять планы по воплощению своих желаний в жизнь.
Рассказываем дальше, в чем особенность новолуния в июле, чего от него ждать, чего опасаться, что сделать обязательно, а чего лучше избегать.
Когда новая Луна в июле 2023 года — дата и точное время
Молодая Луна наступит в понедельник, 17 июля, в 21:31 по киевскому времени. Согласно западной астрологии, она взойдет в Раке.
Чего ожидать от июльского Новолуния
Поскольку новая Луна будет находиться под влиянием Рака, в фокусе внимания будут темы, связанные с чувственной сферой, вопросами семьи, отношений, рождения и воспитания детей, взаимоотношений с родителями. Также можно решить вопросы недвижимости и места жительства.
Как подчеркивают астрологи, тема взаимоотношений будет на всех уровнях: личные, деловые, общественные, дипломатические, международные.
Кроме того, новолуние в этом знаке приносит обновления в личную жизнь, в дом и семью. Основная рекомендация — не сопротивляться тому новому, что входит в вашу жизнь.
Молодая Луна может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск испытать много деструктивных эмоций, поэтому следует быть осторожнее.
Период новолуния самый благоприятный для планирования будущего. В этот период усиливается интуиция, поэтому может прийти важная и нужная информация, появятся ответы на ваши вопросы.
Новая Луна в Раке способствует вдохновению, у многих людей искусства происходит творческий подъем, усиливаются нежные чувства, способность воспринимать тончайшие воздействия и импульсы, а это подталкивает к созданию прекрасных произведений.
Что стоит сделать в июльское новолуние 2023
В первый день нового лунного цикла астрологи рекомендуют:
- планировать ближайшее будущее;
- планировать общее будущее с семьей, любимым человеком;
- заняться домашними и бытовыми делами;
- решать финансовые вопросы;
- отдавать долги;
- прощать обиды;
- выполнять данные ранее обязательства и договоренности;
- уделить время творчеству;
- заняться благотворительностью;
- уделить время прогулкам на свежем воздухе и природе;
- заняться йогой и медитациями;
- принять ванную с солью, чтобы расслабиться;
- избавиться от вредных привычек;
- заняться собственным здоровьем, как физическим, так и психическим;
- загадывать желание.
Что нельзя делать в новолуние 17 июля
Во время новолуния следует быть осторожными, не вступать в конфликты и контролировать эмоции, не впуская в свою жизнь негатив. Очень важно в период молодой Луны мыслить положительно, посылать Вселенной только хорошие и светлые мысли. Таким образом, можно привлечь в жизнь гармонию.
Во время новолуния нельзя:
- спорить и ссориться;
- переутомляться;
- возбуждать новые важные дела (только планировать);
- вести важные переговоры;
- принимать важные решения;
- делать процедуры красоты, особенно уколы и пластические операции;
- употреблять алкоголь;
- употреблять жирную пищу;
- совершать большие и драгоценные покупки;
- путешествовать, особенно далеко.
Молодая Луна в июле 2023 — когда и как задумывать желание
Сделать это нужно утром, когда молодая Луна войдет в свою силу. Лучше в это время быть наедине, чтобы полностью сосредоточиться на своих мыслях и четко визуализировать свою мечту. Представьте, будто то, что вы хотите, уже свершилось.
Важно быть в хорошем настроении и думать только о хорошем. Также стоит поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть.
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