Новолуние — 17 июля — чего ожидать, запреты, советы астрологов

Девушка пытается добраться до Луны. Фото: depositphotos.com

Уже совсем скоро нас ждет действительно судьбоносная июльская новая Луна в Раке. Она станет периодом для удачного планирования будущего. Можно мечтать и составлять планы по воплощению своих желаний в жизнь.

Рассказываем дальше, в чем особенность новолуния в июле, чего от него ждать, чего опасаться, что сделать обязательно, а чего лучше избегать.

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Когда новая Луна в июле 2023 года — дата и точное время

Молодая Луна наступит в понедельник, 17 июля, в 21:31 по киевскому времени. Согласно западной астрологии, она взойдет в Раке.

Чего ожидать от июльского Новолуния

Поскольку новая Луна будет находиться под влиянием Рака, в фокусе внимания будут темы, связанные с чувственной сферой, вопросами семьи, отношений, рождения и воспитания детей, взаимоотношений с родителями. Также можно решить вопросы недвижимости и места жительства.

Как подчеркивают астрологи, тема взаимоотношений будет на всех уровнях: личные, деловые, общественные, дипломатические, международные.

Кроме того, новолуние в этом знаке приносит обновления в личную жизнь, в дом и семью. Основная рекомендация — не сопротивляться тому новому, что входит в вашу жизнь.

Молодая Луна может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск испытать много деструктивных эмоций, поэтому следует быть осторожнее.

Период новолуния самый благоприятный для планирования будущего. В этот период усиливается интуиция, поэтому может прийти важная и нужная информация, появятся ответы на ваши вопросы.

Новая Луна в Раке способствует вдохновению, у многих людей искусства происходит творческий подъем, усиливаются нежные чувства, способность воспринимать тончайшие воздействия и импульсы, а это подталкивает к созданию прекрасных произведений.

Творческая девушка рисует звезды на небе. Фото: google.com

Что стоит сделать в июльское новолуние 2023

В первый день нового лунного цикла астрологи рекомендуют:

планировать ближайшее будущее;

планировать общее будущее с семьей, любимым человеком;

заняться домашними и бытовыми делами;

решать финансовые вопросы;

отдавать долги;

прощать обиды;

выполнять данные ранее обязательства и договоренности;

уделить время творчеству;

заняться благотворительностью;

уделить время прогулкам на свежем воздухе и природе;

заняться йогой и медитациями;

принять ванную с солью, чтобы расслабиться;

избавиться от вредных привычек;

заняться собственным здоровьем, как физическим, так и психическим;

загадывать желание.

Молодая Луна на небе. Фото: google.com

Что нельзя делать в новолуние 17 июля

Во время новолуния следует быть осторожными, не вступать в конфликты и контролировать эмоции, не впуская в свою жизнь негатив. Очень важно в период молодой Луны мыслить положительно, посылать Вселенной только хорошие и светлые мысли. Таким образом, можно привлечь в жизнь гармонию.

Во время новолуния нельзя:

спорить и ссориться;

переутомляться;

возбуждать новые важные дела (только планировать);

вести важные переговоры;

принимать важные решения;

делать процедуры красоты, особенно уколы и пластические операции;

употреблять алкоголь;

употреблять жирную пищу;

совершать большие и драгоценные покупки;

путешествовать, особенно далеко.

Девушка сидит на молодой Луне. Фото: freepik.com

Молодая Луна в июле 2023 — когда и как задумывать желание

Сделать это нужно утром, когда молодая Луна войдет в свою силу. Лучше в это время быть наедине, чтобы полностью сосредоточиться на своих мыслях и четко визуализировать свою мечту. Представьте, будто то, что вы хотите, уже свершилось.

Важно быть в хорошем настроении и думать только о хорошем. Также стоит поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть.

Когда и как задумать желание на новолуние. Фото: istockphoto.com

Напомним, мы рассказывали, что такое Черная Луна Лилит в астрологии, когда ждать этого опасного периода и как уберечься от проблем и несчастий.