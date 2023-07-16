Новий Місяць — 17 липня — чого очікувати, заборони, поради астрологів

Дівчина намагається дістати до Місяця. Фото: depositphotos.com

Вже зовсім скоро на нас чекає справді доленосний липневий новий Місяць у Раку. Він стане періодом для вдалого планування майбутнього. Можна мріяти та складати плани про втілення своїх бажань у життя.

Розповідаємо далі у чому особливість молодика в липні, чого від нього очікувати, чого остерігатися, що зробити обов'язково, а що краще уникати.

Читайте також:

Коли новий Місяць у липні 2023 — дата і точний час

Молодий Місяць настане у понеділок, 17 липня, о 21:31 за київським часом. Відповідно до західної астрології, він зійде у Раку.

Чого очікувати від липневого Молодика

Оскільки новий Місяць буде перебувати під впливом Рака, у фокусі уваги будуть теми, пов'язані із чуттєвою сферою, питаннями сім'ї, стосунків, народження та виховання дітей, взаємин із батьками. Також можна розв'язувати питання нерухомості та місця проживання.

Як підкреслюють астрологи, тема взаємин буде на всіх рівнях: особисті, ділові, громадські, дипломатичні, міжнародні.

Крім того, молодик у цьому знаку приносить оновлення в особисте життя, в будинок та сім'ю. Основна рекомендація — не чинити опір тому новому, що входить у ваше життя.

Молодий Місяць може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик відчути багато деструктивних емоцій, тому варто бути обережнішими.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього. У цей період посилюється інтуїція, тому може прийти важлива та потрібна інформація, з'являться відповіді на ваші запитання.

Новий Місяць у Раку сприяє натхненню, у багатьох людей мистецтва відбувається творче піднесення, посилюються ніжні почуття, здатність сприймати найтонші впливи та імпульси, а це підштовхує до створення прекрасних витворів.

Творча дівчина малює на небі зірки. Фото: google.com

Що варто зробити у липневий молодик 2023

У перший день нового місячного циклу астрологи рекомендують:

планувати найближче майбутнє;

планувати спільне майбутнє з родиною, коханою людиною;

зайнятися домашніми та побутовими справами;

розв'язувати фінансові питання;

віддавати борги;

прощати образи;

виконувати дані раніше зобов'язання і домовленості;

приділити час творчості;

зайнятися благодійністю;

приділити час прогулянкам на свіжому повітрі та на природі;

зайнятися йогою і медитаціями;

прийняти ванну з сіллю, щоб розслабитися;

позбавитися шкідливих звичок;

зайнятися власним здоров'ям, як фізичним, так і психічним;

загадувати бажання.

Молодий Місяць на небі. Фото: google.com

Що не можна робити у Новий місяць 17 липня

Під час молодика варто бути обережними, не вступати в конфлікти та контролювати емоції, не впускаючи у своє життя негатив. Дуже важливо у період молодого Місяця мислити позитивно, посилати Всесвіту лише хороші та світлі думки. Таким чином можна привабити в життя гармонію.

Під час молодика не можна:

сперичатися та сваритися;

перевтомлюватися;

розпочинати нові важливі справи (лише планувати);

вести важливі переговори;

приймати важливі рішення;

робити процедури краси, особливо уколи та пластичні операції;

вживати алкоголь;

вживати жирну їжу;

робити великі та дорогоцінні покупки;

подорожувати, особливо далеко.

Дівчина сидить на молодому Місяці. Фото: freepik.com

Молодий Місяць у липні 2023 — коли і як задумувати бажання

Зробити це потрібно зранку, коли молодий Місяць увійде у свою силу. Краще у цей час бути наодинці, щоб мати змогу повністю зосередитися на своїх думках та чітко візуалізувати свою мрію. Уявіть ніби те, що ви бажаєте вже здійснилося.

Важливо бути у доброму гуморі й думати лише про хороше. Також варто подякувати Всесвіту за все, що у вас є.

Коли і як задумати бажання на Молодик. Фото: istockphoto.com

Нагадаємо, ми розповідали, що таке Чорний Місяць Ліліт в астрології, коли чекати цього небезпечного періоду та як вберегтися від проблем та нещасть.