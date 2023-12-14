Кто со знаков Зодиака почувствует очень болезненное расставание в 2024 году

Зодиакальный круг и влюбленная пара в ссоре. Фото: Freepik

Астрологи говорят, что для некоторых представителей зодиакального созвездия 2024 станет годом радикальных изменений в личной жизни. Поэтому некоторые знаки Зодиака имеют высокий шанс разойтись со своей второй половинкой в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, для кого 2024 год станет годом болезненных расставаний с любимым человеком.

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Телец

Представители этого зодиакального знака ощутят тот факт, что им хочется изменить свою жизнь. Их начали тяготить нынешние отношения со второй половинкой, или они просто не чувствуют себя счастливыми в них.

Поэтому в следующем году Тельцы могут либо расстаться со своим любимым человеком, либо откровенно обсудить проблемы и дать друг другу шанс начать все сначала. Впрочем, они не до конца будут уверены в том, что приняли верное решение, особенно, ближе к концу 2024 года.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

В следующем году люди, рожденные под этим знаком Зодиака, почувствуют, что из отношений больше ничего нельзя взять. Но таким людям очень страшно шагнуть к расставанию, ведь они любят стабильность и понятность.

Астрологи рекомендуют представителям Рака смело отпустить уже полностью исчерпавшие себя отношения. Они должны слушать собственную интуицию, заботиться о себе и не отчаиваться.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

В 2024 году представители Водолея поставят на первое место свою карьеру, которая будет идти вверх. Впрочем, им будут мешать отношения, поэтому такие люди легко с ними покончат. По всей вероятности, больше всего пострадает любимый человек, чем они сами.

Астрологи советуют людям, рожденным под этим знаком, не быть столь суровыми и обдумывать все. Если вы об этом пожалеете не сразу, то это произойдет совсем скоро.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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