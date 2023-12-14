Хто зі знаків Зодіаку відчує дуже болісне розлучення в 2024 році

Зодіакальне коло і закохана пара у сварці. Фото: Freepik

Астрологи кажуть, що для деяких представників зодіакального сузір’я 2024 рік стане роком радикальних змін в особистому житті. Саме тому деякі знаки Зодіаку мають високий шанс розійтися зі своєю другою половинкою у наступному році.

Новини.LIVE розповідає, для кого 2024 рік стане роком болючих розставань з коханою людиною.

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Телець

Представники цього зодіакального знаку відчують той факт, що їм хочеться змінити своє життя. Їх почали обтяжувати нинішні стосунки з другою половинкою, або ж вони просто не відчувають себе щасливими у них.

Тому в наступному році Тельці можуть або розлучитися зі своєю коханою людиною, або ж відверто обговорити проблеми і дати один одному шанс почати все спочатку. Втім, вони не до кінця будуть впевненими у тому, що прийняли вірне рішення, особливо ближче до кінця 2024 року.

Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

У наступному році люди, народжені під цим знаком Зодіаку, відчують, що зі стосунків більше нічого не можна взяти. Але таким людям дуже страшно зробити крок до розлучення, адже вони люблять стабільність і зрозумілість.

Астрологи рекомендують представникам Раку сміливо відпустити стосунки, які вже повністю вичерпали себе. Вони повинні слухати власну інтуїцію, дбати про себе і не впадати у відчай.

Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

У 2024 році представники Водолія поставлять на перше місце свою кар’єру, яка йтиме вгору. Втім, їм заважатимуть стосунки, тому такі люди легко з ними покінчать. Ймовірно, більш за все постраждає кохана людина, ніж вони сами.

Астрологи радять людям, народженим під цим знаком, не бути такими суворими і обдумувати все. Якщо ви про це пожалієте не одразу, то це станеться вже зовсім незабаром.

Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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