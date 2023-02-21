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Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет

21 февраля 2023 16:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Для четырех знаков зодиака неделя превратится в сплошное испытание — астропрогноз
Астрологи предупредили, эта неделя будет удачна не для всех представителей зодиакального круга
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Новолуние, которое состоялось 20 февраля, может принести напряжение на этой неделе. Для некоторых знаков зодиака этот период будет нелегким и полным испытаний.

Для кого неделя станет сплошной "черной полосой", пишет Styler.

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Овен

Представителям этого знака зодиака на этой неделе придется выполнять множество неотложных задач. Чтобы не потерять силы и не получить нервный срыв, лучше всего правильно распределять время и составлять план на каждый день. Не стоит забывать об отдыхе между работой. Это время будет неблагоприятным для коллективной работы. Для Овнов удачными будут только дела, связанные с индивидуальным творчеством.

Каким знакам зодиака придется предстать перед трудностями - Овен

Дева

Гороскоп на неделю прогнозирует Девам трудный период для любых начинаний. Попытки начать что-то новое не увенчаются успехом, а встречи, намеченные на вторую половину недели, могут быть отменены. Астрологи советуют Девам пользоваться прямотой и откровенностью, которые присущи представителям этого знака. Это поможет развеять недомолвки.

Каким знакам зодиака придется предстать перед трудностями.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы слишком тяжело будут переносить любовные разочарования. Астрологи советуют в течение недели избегать категорических мнений и индивидуальной работы, что требует сосредоточенности. А выходные по возможности лучше провести где-нибудь на природе или хотя бы отправиться на прогулку по парку.

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Водолей

Водолеи в этот период будут слишком сдержанными и серьезными. Именно чрезмерное воздержание может быть воспринято близким человеком как невнимание и игнор. Это может стать причиной недоразумений и оскорблений. Астрологи говорят, что вам не удастся избежать неприятного разговора. Однако следует расставить все точки на "i".

Каким знакам зодиака придется предстать перед трудностями.

 

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которые смогут осуществить свои мечты до конца февраля. Именно для этих представителей зодиакального круга февраль предложит новый старт и безграничные достижения.

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