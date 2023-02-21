Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на суцільне випробування — астропрогноз

Астрологи попередили, цей тиждень буде вдалий не для всіх представників зодіакального кола

Молодик, який відбувся 20 лютого, може принести напругу на цьому тижні. Для деяких знаків зодіаку цей період буде нелегкий та повний випробувань.

Для кого тиждень стане суцільною "чорною смугою", пише Styler.

Астрологи дали поради для чотирьох представників зодіакального кола, як себе поводити з 20 по 26 лютого, щоб не опинитися у пекельній пастці.

Овен

Представникам цього знаку зодіаку цього тижня доведеться виконувати безліч невідкладних завдань. Щоб не втратити сили та не отримати нервовий зрив найкраще правильно розподіляти час та складати план на кожен день. Не варто й забувати про відпочинок між роботою. Цей час буде несприятливим для колективної роботи. Для Овнів вдалими будуть лише справи, пов'язані з індивідуальною творчістю.

Діва

Гороскоп на тиждень прогнозує Дівам важкий період для будь-яких починань. Спроби почати щось нове не увінчаються успіхом, а зустрічі, призначені на другу половину тижня, можуть бути скасовані. Астрологи радять Дівам користуватися прямотою та відвертістю, які притаманні представникам цього знаку. Це допоможе розвіяти недомовки.

Скорпіон

Цього тижня Скорпіони надто важко будуть переносити любовні розчарування. Астрологи радять упродовж тижня уникати категоричних думок та індивідуальної роботи, що потребує зосередженості. А вихідні за можливості краще провести десь на природі чи хоча б відправитися на прогуляку парком.

Водолій

Водолії у цей період будуть занадто стриманими й серйозними. Саме надмірна стриманість може бути сприйнята близькою людиною, як неувага та ігнор. Це може стати причиною непорозумінь і образ. Астрологи кажуть, що вам не вдасться уникнути неприємної розмови. Проте варто розставити всі крапки на "і".

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, які зможуть здійснити свої мрії до кінця лютого. Саме для цих представників зодіакального кола лютий запропонує новий старт і безмежні досягнення.