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Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на пекельну пастку: кому не пощастить

21 лютого 2023 16:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на суцільне випробування — астропрогноз
Астрологи попередили, цей тиждень буде вдалий не для всіх представників зодіакального кола
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Молодик, який відбувся 20 лютого, може принести напругу на цьому тижні. Для деяких знаків зодіаку цей період буде нелегкий та повний випробувань. 

Для кого тиждень стане суцільною "чорною смугою", пише Styler.

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Овен

Представникам цього знаку зодіаку цього тижня доведеться виконувати безліч невідкладних завдань. Щоб не втратити сили та не отримати нервовий зрив найкраще правильно розподіляти час та складати план на кожен день. Не варто й забувати про відпочинок між роботою. Цей час буде несприятливим для колективної роботи. Для Овнів вдалими будуть лише справи, пов'язані з індивідуальною творчістю.

Яким знакам зодіаку доведеться постати перед труднощами — Овен

Діва

Гороскоп на тиждень прогнозує Дівам важкий період для будь-яких починань. Спроби почати щось нове не увінчаються успіхом, а зустрічі, призначені на другу половину тижня, можуть бути скасовані. Астрологи радять Дівам користуватися прямотою та відвертістю, які притаманні представникам цього знаку. Це допоможе розвіяти недомовки.

Яким знакам зодіаку доведеться постати перед труднощами — Діва

Скорпіон

Цього тижня Скорпіони надто важко будуть переносити любовні розчарування. Астрологи радять упродовж тижня уникати категоричних думок та індивідуальної роботи, що потребує зосередженості. А вихідні за можливості краще провести десь на природі чи хоча б відправитися на прогуляку парком. 

Яким знакам зодіаку доведеться постати перед труднощами — Скорпіон

Водолій

Водолії у цей період будуть занадто стриманими й серйозними. Саме надмірна стриманість може бути сприйнята близькою людиною, як неувага та ігнор. Це може стати причиною непорозумінь і образ. Астрологи кажуть, що вам не вдасться уникнути неприємної розмови. Проте варто розставити всі крапки на "і". 

Яким знакам зодіаку доведеться постати перед труднощами — Водолій

 

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, які зможуть здійснити свої мрії до кінця лютого. Саме для цих представників зодіакального кола лютий запропонує новий старт і безмежні досягнення.

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