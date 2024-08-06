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Доставайте сбережения — трем знакам Зодиака не повезет с деньгами в августе

6 августа 2024 05:40
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Знаки Зодиака, которые будут иметь проблемы с деньгами в августе — кому не повезет
Мужчина и женщина с пустым кошельком. Фото: Daily Mail
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

У представителей некоторых знаков зодиакального созвездия август будет не самым удачным. Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака в последний летний месяц будут возникать определенные трудности с финансовым положением, поэтому им нужно быть осторожными с деньгами.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Последний месяц лета станет для некоторых зодиакальных знаков не очень успешным, ведь на их пути возникнут трудности с деньгами. Проверьте, есть ли вы в списке этих людей, которые будут иметь проблемы с финансами в августе.

Знаки Зодиака, которым не будет везти с деньгами в августе

Телец

Те, кто родился в период с 20 апреля по 20 мая, могут столкнуться с неожиданными расходами или вложением денег в дела, которые получатся не очень успешными. Астрологи рекомендуют представителям этого зодиакального знака не покупать что-либо масштабное и быть осторожнее с материальными решениями.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: УНИАН

Лев

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, в последний летний месяц на что-то очень потратятся или вложат деньги в неудачные проекты. Поэтому финансовое положение Львов может быть далеко не самым лучшим. Астрологи рекомендуют представителям этого зодиакального знака более тщательно планировать свои расходы и не проводить рисковые финансовые операции.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: УНИАН

Скорпион

Представители этого зодиакального знака могут столкнуться с неожиданными вызовами, связанными с финансовыми делами. Это могут быть долги или неуспешные финансовые решения. Поэтому астрологи рекомендуют быть осторожными с расходами в последний летний месяц и попытаться откладывать деньги на будущие нужды.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о том, в жизни каких знаков Зодиака возникнет черная полоса до конца 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака изменят свою жизнь к лучшему в августе 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака потеряют работу в августе 2024 года.

знаки Зодиака август

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