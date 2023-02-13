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День святого Валентина 2023: любовный гороскоп для всех знаков зодиака

13 февраля 2023 22:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Любовный гороскоп на 14 февраля — что обещают астрологи в День святого Валентина
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в День влюбленных?
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

День Святого Валентина 14 февраля — это праздник любви, который отмечают во всем мире. Этот день создан не только для романтических признаний, но и привязанности и заботы о друзьях и семье.

Если вам интересно, как пройдет ваш День влюбленных в 2023 году, предлагаем прочесть любовный гороскоп. Астрологи подготовили подробный прогноз для каждого знака зодиака.

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Любовный гороскоп для Овна

День святого Валентина принесет неоднозначные результаты для представителей этого знака зодиака. В последнее время Овны словно летали в облаках, поэтому может показаться очень важным создать незабываемую ночь для любимого человека в этот день Святого Валентина. Существует большая вероятность, что вы хотите или планируете увлекательный, необычный вечер. Луна в Стрельце побуждает заняться занятием, которое является крутым и романтичным, но не проторенным и простым по своей природе. Овны азартны и энергичны, они любят сюрпризы. Если ваш любимый человек Овен, лучше всего спланировать неожиданную прогулку.

Любовный гороскоп для Овна

Любовный гороскоп для Тельца

В последнее время для Тельцов любовь кажется американскими горками. Как у самых снисходительных и чувственных знаков зодиака, ваши романтические потребности просты: хорошая компания, продуманные подарки и забота. Независимо от того, решите ли вы провести это время наедине или в компании близкого человека, можно сказать одно: удовольствие есть в меню. Тельцы известны своим упрямством, но они теплые, добрые и преданные. Они не против романа, если партнер не слишком требователен и властен. Они отличные планировщики, и если ваш Валентин является знаком Тельца, ожидайте прекрасного празднования Дня святого Валентина.

Любовный гороскоп для Тельца

Любовный гороскоп для Близнецов

Для представителей этого знака зодиака День Святого Валентина 2023 года будет особенным. Уроженцы этого зодиака очень хорошо выражают себя. Они могут привести своего партнера в экстаз словами и жестами. Люди этого зодиака будут творить настоящее волшебство. Одиноким Близнецам нужно быть осторожными в этот день. Имейте в виду, что вечер может перерасти в чтение Таро о будущем и преследовании бывших в социальных сетях.

Любовный гороскоп для Близнецов

Любовный гороскоп для Раков

Все недоразумения прошлого будут устранены, и Раки испытают энтузиазм и подъем в своих отношениях. Они приложат максимум усилий и насладятся этим днем по полной. Ракам очень захочется традиционного сценария ужина и роз, только с изюминкой. Уроженцы этого знака — настоящие романтики, верящие в сказку, обожают подарочные открытки, плюшевые игрушки и конфеты в форме сердец.

Любовный гороскоп для Раков

Любовный гороскоп для Львов

Львы должны быть осторожны в вопросах, связанных с любовью. Разумно выражайте свои чувства и уделяйте время своим любимым. Если вы не находитесь в отношениях, вы можете встретить свою половинку. Львы известны своей верностью и любовью, поэтому День Святого Валентина — это время для них, чтобы выразить свою приверженность. Они любят побаловать свою половинку романтическими свиданиями, эксклюзивным ужином или экстравагантным подарком. Они ожидают того же от своего партнера, поскольку любят, когда их балуют.

Любовный гороскоп для Львов

Любовный гороскоп для Дев

14 февраля станет особенным днем для знака зодиака Дева. Для вас этот романтический праздник знаменует начало или возобновление прекрасного партнерства. Приготовьтесь поглубже погрузиться в ваши отношения в этот день и принять обязательства. Настройтесь на создание волшебного момента и времяпрепровождения с кем-то особенным в этот День святого Валентина. Звезды хотят, чтобы вы влюбились прямо сейчас — и вы просто не можете не подыграть им. Хотя на самом деле Девы — самый практичный из всех знаков. Цветы и подарки слишком яркие для их утонченного вкуса. На самом деле большинство Дев напряжены от всей суеты вокруг Дня Святого Валентина. Они руководствуются логикой и были бы довольны верой, что День влюбленных — это еще один хороший день.

Любовный гороскоп для Дев

Любовный гороскоп для Весов

14 февраля для этого знака Зодиака будет особенным для любви и романтики. Прошло много времени с тех пор, как вы делали что-нибудь романтическое для своего партнера, поэтому вы можете чувствовать зову подняться на новый уровень. Люди, рожденные под этим знаком, перфекционисты и любят выражать свои чувства идеальным способом. Они бы наслаждались грандиозными жестами и хотели подарить своему партнеру незабываемые впечатления в этот день. Если вы хотите порадовать свою половинку, родившуюся под знаком Весы, позаботьтесь о том, чтобы ваша планировка была идеальной и безупречной.

Любовный гороскоп для Весов

Любовный гороскоп для Скорпиона

Независимо от того, как вы отмечаете праздник, знайте, что в День святого Валентина вы всегда горячие. Причина в том, что вы постоянно пребываете в настроении, чтобы принять свои чувственные и гедонистические влечения. Вашим отношениям может понадобиться немного развлечений и экспериментов — так что продолжайте и примите свои желания. Страсть — это один термин, который приходит на ум представителям Скорпионов, когда они думают о Дне Святого Валентина. Они не могут отделить эмоции от страсти, и этот день для них посвящен любви и страсти. Любовная поэзия, музыка, искреннее любовное письмо — это то, как они, скорее всего, передадут свои чувства, чтобы вызвать любовь и либидо.

Любовный гороскоп для Скорпиона

Любовный гороскоп для Стрельца

Есть вероятность, что ваши отношения стали предсказуемыми и нуждаются в дополнении. Ваш авантюрный дух всегда ищет увлекательных способов провести этот романтический день и отправляйтесь в новое и оригинальное место. Представители этого знака зодиака верят в настоящую и искреннюю любовь. Они не хотели бы тратить свое время и энергию на легкомысленные и поверхностные жесты. Они скорее проводят содержательное и приятное время со своими близкими, чем занимаются фарсом самовыражения и дарования.

Любовный гороскоп для Стрельца

Любовный гороскоп для Козерога

Рабочая драма, вероятно, мешает общению один на один с особым человеком. Когда вы все-таки найдете время, вы можете быть слишком напряженными, чтобы по-настоящему наслаждаться моментом. Ответ прост: запишитесь на роскошный массаж для двоих. Избавьтесь от всего напряжения и стресса, которые вы держите в себе. Люди, рожденные под этим знаком, практичны, рациональны и прагматичны. Их не обрадуют подарки и цветы. Козероги не любят прибегать к публичным романтическим увертюрам. Для них любовь — это личное чувство, которое нужно делить только с любимыми.

Любовный гороскоп для Козерога

Любовный гороскоп для Водолея

В этот День Святого Валентина возобновите связь с собой или партнером с помощью общего интересного занятия. Водолеи не выражают своих чувств открыто. Они очень частные люди, и они предпочитают рациональность, чем романтику. Они общительны и любят постоянно знакомиться с новыми людьми. День Святого Валентина — это счастливый случай веселья и встреч. Они отмечают любовь и романтику в течение года, а не ограничиваются одним днем.

Любовный гороскоп для Водолея

Любовный гороскоп для Рыб

Рыбы в День Святого Валентина будут дарить и получать массу привязанности и любви в течение дня. Это ваш шанс быть счастливым навсегда, так что не стесняйтесь вкладывать себя в ситуацию, которая воплотит в жизнь вашу фантазию о том, как должна выглядеть и чувствоваться любовь. Ваше чувствительное сердце водяного знака узнает путь. Рыбы скорее отдают, чем берут. У них самые щедрые сердца из всех знаков Зодиака. Все водяные знаки эмоциональны и щедры, но представители этого зодиака имеют самое большое сердце. Они любят праздновать жизнь на полную страсть и вкус.

Любовный гороскоп для Рыб

 

Напомним, мы писали подробный ежедневный гороскоп на 14 февраля для каждого знака зодиака. Как положение луны и планет повлияет на жизнь представителей зодиакального круга?

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