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Июньское новолуние подарит невероятное счастье трем знакам Зодиака: что их ждет

16 июня 2023 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки Зодиака ждет безграничное счастье после новолуния 18 июня — астропрогноз
Новолуние в июне принесет счастье трем знакам Зодиака. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 18 июня, в 07:37 по киевскому времени наступит новая Луна. Она пройдет под знаком Близнецы, поэтому в это время в воздухе будет витать чувство легкости и беззаботности. В то же время трех представителей зодиакального круга будут ждать изменения, которые принесут невероятное счастье.

Астрологи рассказали, кому ждать небывалых высот и настоящих чудес в этот период.

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Телец

Представители этого знака Зодиака получат шанс начать все с чистого листа, избавиться от тяжелого груза прошлого. День новой Луны будет идеальным временем для встреч с друзьями, отдыха на даче и новых знакомств.

После июньского новолуния удача еще долго будет сопровождать Тельцов по всем делам и начинаниям. Не бойтесь решиться на смелый шаг. Смело стройте планы, не подавляйте свои амбиции.

 

Эти знаки Зодиака ждет безграничное счастье после новолуния 18 июня — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: pixabay.com

Рак

Ракам новолуние в июне подарит счастье в сфере любви и отношений. Одинокие представители этого знака Зодиака получат возможность встретить нужного человека. Раки в отношениях смогут решиться перейти на новый уровень.

Кроме этого, Раки смогут с легкостью расправиться со всеми своими делами. Вы будете легко решать все задачи, без суеты и нервотрепки.

 

Эти знаки Зодиака ждет безграничное счастье после новолуния 18 июня — Рак
Знак зодиака Рак. Фото: pixabay.com

Козерог

Новолуние в июне принесет Козерогам долгожданный покой и мир в душе. Вероятно, некоторые представители этого знака Зодиака наконец узнают, что проблемы со здоровьем оказались не столь серьезными. Они вздохнут с облегчением и забудут о своих страхах.

Также Козероги после июньского новолуния получат шанс добиться успеха в финансовой сфере. Цените себя и свой труд, и тогда все вокруг тоже начнут относиться к вам с должным уважением.

 

Эти знаки Зодиака ждет безграничное счастье после новолуния 18 июня — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: pixabay.com

Раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака будут иметь скандальный июнь. Их будут ждать проблемы, ссоры на работе и в личной жизни.

Также мы писали, каким трем знакам Зодиака посчастливится разбогатеть в июне 2023 года.

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