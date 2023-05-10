Ежедневный гороскоп на 11 мая. Фото: google.com

Астрологи рассказали, что звезды приготовили для каждого знака зодиака в этот четверг. Выберите знак зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 11 мая:

Овен

Читайте также:

Настал день для активных действий! Звезды предвещают, что сегодня вам удастся переделать больше дел, чем вы сделали за всю прошлую неделю! Также не исключено, что вас будет тянуть на активный отдых. Если вы почувствуете подобное желание, то не сопротивляйтесь ему, ведь пробежка, поход в спортивный зал или урок танцев помогут сбросить нервное напряжение из-за физической активности. Овны, сегодня не стоит переживать из-за денег: ваше умение мыслить трезво поможет решить все финансовые проблемы.

Телец

Позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии: не стоит заниматься самокопанием, ведь это лишь способ оставлять проблемы без решения. Сегодня стоит честно дать себе ответы на давно беспокоящие вас вопросы. Если испытываете финансовые затруднения, то настройтесь на лучшее, расслабьтесь и искренне попросите судьбу послать вам знак: сегодня благоприятный день для общения со звездами.

Близнецы

Не пытайтесь действовать так, будто у вас 20 рук: у каждого собственный предел возможностей. И если вам кажется, что вы устаете быстрее, чем другие, то не пытайтесь "наверстать упущенное" — лучше просто оставьте себя в покое. Если сегодня вы почувствуете, что пришло время отдохнуть и уделить время себе, так и сделайте. Следует провести время с друзьями и близкими.

Рак

Если вчера нужно было жить одним днем, то сегодня стоит задуматься о будущем. Впрочем, звезды не советуют "рефлексировать ради рефлексии", ведь если решение "не хочет" приниматься, значит, вы не до конца себя понимаете. Откровенный разговор с друзьями поможет разобраться в себе. Не забудьте о досуге – иногда для того, чтобы понять себя лучше, стоит заняться чем-нибудь творческим.

Лев

Звезды предвещают, что сегодня вам будет везти и на работе, и в отношениях с людьми. Возможно, вам следует расширить круг общения? Звезды считают, что сегодня следует задуматься над тем, нет ли в вашем окружении людей, которые плохо на вас влияют. Львам сегодня стоит сдерживать свои чувства и экспериментировать с зоной комфорта: вдруг то, чего вы давно ищете, находится уже совсем рядом, но привычка жить на автомате мешает вам это понять?

Дева

Пришло время позаботиться о здоровье! Если вам кажется, что вы слишком перегружены, то прекратите пытаться переделать дела "за себя и за того парня". Прислушайтесь к своим детям: может оказаться, что раньше вы не совсем хорошо понимали их. Вечером стоит уделить внимание своим любимым делам, ведь то, во что мы вкладываем душу, держит нас на плаву.

Весы

Звезды предвещают, что сегодня вас ждет финансовая удача. Впрочем, весам сегодня не стоит рисковать слишком сильно: решения должны быть осмысленными. Ни в коем случае не позволяйте себе "прокручивать" одни и те же мысли по кругу – это украдет ваши силы, но не поможет найти верный ответ. Чтобы найти ответы на ваши вопросы, следует проанализировать новую информацию.

Скорпион

Не исключено, что сегодня вам предложат кое-что выгодное. Впрочем, не спешите соглашаться, ведь прежде чем что-либо делать, следует проанализировать все возможные последствия. Если вам предложат избавиться, наконец, от того, что давно вам мешает – не стоит сомневаться. Впрочем, при этом все равно следует хорошенько подумать, ведь придется самостоятельно подготовить "пути к отступлению". Впрочем, звезды предвещают, что если вы таки приступите к делу, вам начнет невероятно везти!

Стрелец

Не тратьте время зря, ведь сегодня хороший день для новых начинаний. Если хотите, чтобы на работе все шло как по маслу, перестаньте игнорировать несделанные дела – решите, когда вы их наконец-то сделаете. Друзья помогут отвлечься от проблем и успокоиться.

Козерог

Не забывайте о том, что уже через несколько дней пустые расходы, которые вы позволили себе сегодня, уже не будут казаться столь привлекательными. Если вам не нравится, что время постоянно исчезает, попробуйте поэкспериментировать со своим графиком. Звезды предсказывают, что сегодня вы точно найдете время для любимых дел.

Водолей

Невероятно, но день, которого вы так ожидали, настал! Сегодня все будет идти как по маслу, проблемы будут решаться сами собой, а близкое окружение будет радовать вас, подбрасывая интересную информацию. Впрочем, не спешите хвататься за все предложения: прежде чем дать утвердительный ответ, нужно учесть последствия!

Рыбы

Не пытайтесь действовать по принципу "горел сарай — гори и хата", ведь сегодня звезды расположатся достаточно удачно для вас. Впрочем, если вам решительно хочется от чего-то отказаться, то так и поступите. Сегодня удачный день для самоанализа: попробуйте понять действуете ли вы по собственной воле, или, возможно, вами умело манипулируют?

Напомним, Новости.LIVE также писали о том, что приготовил для нас майский лунный календарь .