Щоденний гороскоп на 11 травня. Фото: google.com

Астрологи розповіли, що зірки приготували для кожного знака зодіаку в цей четвер. Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 11 травня:

Овен

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Настав день для активних дій! Зірки віщують, що сьогодні вам вдасться переробити більше справ, ніж ви зробили за весь минулий тиждень! Також не виключено, що вас тягнутиме на активний відпочинок. Якщо ви відчуєте подібне бажання, то не опирайтеся йому, адже пробіжка, похід у спортивний зал чи заняття за танців допоможуть скинути нервове напруження через фізичну активність. Овни, сьогодні не варто хвилюватись через гроші: ваше вміння мислити тверезо допоможе вирішити фінансові проблеми.

Телець

Попіклуйтеся про свій емоційний стан: не варто займатися самокопанням, адже це лише спосіб лишати проблеми без рішення. Сьогодні варто чесно дати собі відповіді на питання, які давно вас турбують. Якщо відчуваєте фінансові труднощі, то налаштуйтеся на краще, розслабтеся і щиро попросіть долю послати вам знак: сьогодні сприятливий день для спілкування із зірками.

Близнюки

Не намагайтеся діяти так, нібито маєте 20 рук: у кожного є власна межа можливостей. І якщо вам здається, що ви втомлюєтеся швидше, ніж інші, то не намагайтеся "надолужити згаяне" — краще просто облиште себе в спокої. Якщо сьогодні ви відчуєте, що прийшов час відпочити та приділити час собі, то так і зробіть. Варто провести час із друзями та близькими.

Рак

Якщо вчора варто було жити одним днем, то сьогодні варто задуматися про майбутнє. Втім, зірки не радять "рефлексувати заради рефлексії", адже якщо рішення "не хоче" прийматися, значить ви не до кінця себе розумієте. Щира розмова із друзями допоможе розібратися у собі. Не забудьте про дозвілля - іноді для того, аби зрозуміти себе краще, варто зайнятися чимось творчим.

Лев

Зірки віщують, що сьогодні вам щаститиме і на роботі, і в стосунках із людьми. Можливо, вам варто розширити коло спілкування? Зірки вважають, що сьогодні слід задуматися над тим, чи немає у вашому оточенні людей, які погано на вас впливають. Левам сьогодні варто стримувати свої почуття та експериментувати із зоною комфорту: раптом те, чого ви давно шукаєте, знаходиться вже зовсім поруч, але звичка жити на автоматі заважає вам це зрозуміти?

Діва

Прийшов час попіклуватися про здоров'я! Якщо вам здається, що ви надто перевантажені, то припиніть намагатися переробити справи "за себе і за того хлопця". Прислухайтеся до своїх дітей: може виявитися, що раніше ви не зовсім добре їх розуміли. Ввечері варто буде приділити увагу своїм улюбленим справам, адже те, в що ми вкладаємо душу, тримає нас на плаву.

Терези

Зірки віщують, що сьогодні на вас чекає фінансова удача. Втім, терезами сьогодні не варто ризикувати надто сильно: рішення, які ви приймаєте, мають бути осмисленими. В жодному разі не дозволяйте собі "прокручувати" одні й ті ж думки по колу — це вкраде ваші сили, але не допоможе знайти вірну відповідь. Щоб відшукати відповіді на ваші питання слід проаналізувати нову інформацію.

Скорпіон

Не виключено, що сьогодні вам запропонують дещо вигідне. Втім, не поспішайте погоджуватися, адже перш ніж щось робити, слід проаналізувати усі можливі наслідки. Якщо вам запропонують позбавитися, нарешті, від того, що давно вам заважає — не варто вагатися. Втім, при цьому все одно слід гарненько подумати, адже вам доведеться самостійно підготувати "шляхи до відступу". Втім, зірки віщують що коли ви таки візьметеся за справу вам почне неймовірно щастити!

Стрілець

Не витрачайте час дарма, адже сьогодні гарний день для нових починань. Якщо хочете, аби на роботі все йшло як по маслу, перестаньте ігнорувати незроблені справи — заплануйте, коли ви їх нарешті зробите. Друзі допоможуть відволіктися від проблем і заспокоїтися.

Козеріг

Не забувайте про те, що вже за кілька днів пусті витрати, які ви дозволили собі сьогодні, вже не здаватимуться такими привабливими. Якщо вам не подобається, що час постійно кудись зникає, спробуйте поекспериментувати зі своїм графіком. Зірки віщують, що сьогодні ви точно знайдете час для улюблених справ.

Водолій

Неймовірно, але день, якого ви так чекали, настав! Сьогодні все йтиме як по маслу, проблеми вирішуватимуться самі собою, а близьке оточення радуватиме вас, підкидаючи цікаву інформацію. Втім, не поспішайте хапатися за всі пропозиції: перш ніж дати ствердну відповідь, потрібно зважити наслідки!

Риби

Не намагайтеся діяти за принципом "горів сарай — гори і хата", адже сьогодні зірки стануть досить вдало. Втім, якщо вам рішуче хочеться від чогось відмовитися, то так і зробіть. Втім, сьогодні вдалий день для самоаналізу: спробуйте зрозуміти чи ви дієте з власної волі, чи, можливо, вами вміло маніпулюють?

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