Астрологиня розповіла, коли імовірність ракетних обстрілів буде найбільшою

Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале
До марта движение Марса будет очень напряженным по отношению к гороскопу Украины. Это связано, прежде всего, с боевыми действиями и опасностью для жизни людей. Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известная украинская астролог Анастасия Макарова.
"Почти весь февраль очень напряженный с этой точки зрения. Под основной угрозой восток страны, Киев и Киевская область, Одесса и Одесская область, а также отдельные западные регионы", — сказала она.
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По словам астролога, максимальной активности обстрелов следует ожидать в периоды 1-4 февраля, 6-17 февраля и 21-28 февраля. Впрочем, россиянам так и не удастся погрузить Украину во тьму.
"Как я и прогнозировала раньше, полного блекаута не будет. Но ограничения с энергоснабжением точно будут продолжаться по меньшей мере до конца февраля", — отметила Анастасия Макарова.
Напомним, по предварительным астрологическим прогнозам, 2023 год должен стать переломным в судьбе Украины и россии. В марте этого года начнется переход Плутона в знак Водолея, и для Украины это может означать важные изменения на государственном уровне.
Также Анастасия Макарова предсказала, кто может прийти на смену путину.